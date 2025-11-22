читать дальше

Бишкека, но и наполнились романтическими эмоциями, а также, услышали о культурных традициях и особенностях жизни столицы

современного Кыргызстана.

Если в Вашем распоряжении всего один день, и Вы хотите услышать не только об истории Бишкека, но и запомнить этот город навсегда, то София - это тот самый Спутник, который рассказывает о Бишкеке фактологически интересно, необычно и эмоционально. Рядом с Вами окажется энергичный оптимист, складная, красивая и правильная речь которого звучит как песня о Родине. Чувствуется, что София очень любит Кыргызстан, и от этого её рассказ очень приятен и интересен.

Во время экскурсии София провела два культурных, традиционных ритуала, которые нам очень понравились своим романтизмом ❤️, оставили нас в отличном расположении духа, сделали экскурсию незабываемой и память о Бишкеке оставят очень светлой.

Спасибо Вам задорное, София, за приятный подарочек при встрече - две бутылочки воды и национальные вкусняшки, за прекрасный рассказ, за отличное чувство юмора и за любовь к Кыргызстану, которой Вы с нами поделились! Вы - редкий специалист, и нам очень с Вами повезло! 🌸

Рекомендуем всем с удовольствием!