Я расскажу вам смешные и шокирующие истории о Бишкеке, которых нет в путеводителях! Мы обсудим традиции: от гостеприимства до повседневной жизни и ритуалов. Вспомним известных людей и раскроем секреты города через скрытые дворы и необычные памятники. Вы погрузитесь в культуру страны и станете участником маленького обряда.
Описание экскурсии
Площадь Ала-Тоо — центр страны. Вы выясните, как здесь отражается национальный характер кыргызов.
Памятник Манасу, где герой — не только воин, но и хранитель традиций.
Памятник Курманжан-датке — первой женщине-лидеру Кыргызстана. Вы увидите её уникальный головной убор (более 20 метров ткани) и узнаете,почему он стал символом женской силы.
Православная церковь — первый храм города.
Дубовый парк — живая энциклопедия искусства под открытым небом.
Стрит-арт на улицах Бишкека. Мы обсудим, как через искусство можно выяснить статус кыргызов.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто впервые в Бишкеке и хочет почувствовать город
- Любознательным путешественникам, которые ценят нестандартные экскурсии, а не просто фото на фоне достопримечательностей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Бишкеке
Провела экскурсии для 21 туриста
Я родилась и выросла в Бишкеке в традиционной кыргызской семье, поэтому знаю культуру не по книгам, а изнутри. Покажу город глазами местной жительницы: от шумных площадей и величественных театров до
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
22 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Где-то в отзывах Софию называли другом, с которым идешь по городу — мы поставили на это и не прогадали. Живой, яркий рассказ и легкая подача. София спросила,
М
Максим
4 ноя 2025
Спасибо Софии за интересную и очень личную экскурсию, как будто не с гидом общаешься, а со старым другом, с которым давно не виделся и он очень многое хочет тебе рассказать, как забавного, так и достаточно трагического.
Е
Елена
30 окт 2025
Очень рада, что попала на экскурсию к Софии. 2.5 часа пролетели незаметно, но очень познавательно. Гид София удивительно душевный и открытый человек, много рассказывает, но при этом экскурсия ощущается как приятная прогулка с подругой. Была рада поучаствовать в обрядах, это новый опыт для меня. Горячо рекомендую гида и эту экскурсию, если хотите хорошо провести время в Бишкеке в приятной компании
В
Виталий
29 окт 2025
Путешественники из Латвии, муж и жена. Приехали погостить на Родину мужа.
Прекрасная экскурсовод София в течение 2.5 часов провела удивительную экскурсию, во время которой мы не только познакомились с историческими достопримечательностями
Прекрасная экскурсовод София в течение 2.5 часов провела удивительную экскурсию, во время которой мы не только познакомились с историческими достопримечательностями
Евгения
28 окт 2025
Спасибо Софии за проведенную для нас экскурсию! Рассказ легкий, позитивный, не дающий заскучать. Сын (11 лет) обычно перестает слушать уже после первых 20-30 минут, а в этот раз проявлял интерес практически все 2 часа. Услышали не мало рассказов, которые позволили лучше понять менталитет местного населения. Эускурсия хорошо подойдет в качестве первого знакомства с городом и страной в целом.
Z
Zhirnov
25 окт 2025
Хотели бы выразить благодарность Софии, за проведенную пешую трехчасовую экскурсию по центру города Бишкека. Посмотрели самые знаковые места. Услышали интересный рассказ об истории и жителях города. Совершили обряд очищения;) экскурсия была интерактивная, познавательная без лишних дат и цифр, но при этом самое основное мы услышали. Экскурсией остались довольны! Спасибо.
Кравикова
24 окт 2025
Экскурсия прошла интересно и увлекательно, София приятный человек, понравилась ее манера повествования🥰
Также мне бонусом подсказали интересные места, заведения и музеи.
И еще, спасибо большое за угощения, очень приятно было. Однозначно рекомендую!
Также мне бонусом подсказали интересные места, заведения и музеи.
И еще, спасибо большое за угощения, очень приятно было. Однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 10:00
25 ноя в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
€100 за всё до 3 чел.