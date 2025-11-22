Мои заказы

Секреты Бишкека

Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Я расскажу вам смешные и шокирующие истории о Бишкеке, которых нет в путеводителях! Мы обсудим традиции: от гостеприимства до повседневной жизни и ритуалов. Вспомним известных людей и раскроем секреты города через скрытые дворы и необычные памятники. Вы погрузитесь в культуру страны и станете участником маленького обряда.
5
7 отзывов
Секреты Бишкека© София

Описание экскурсии

Площадь Ала-Тоо — центр страны. Вы выясните, как здесь отражается национальный характер кыргызов.

Памятник Манасу, где герой — не только воин, но и хранитель традиций.

Памятник Курманжан-датке — первой женщине-лидеру Кыргызстана. Вы увидите её уникальный головной убор (более 20 метров ткани) и узнаете,почему он стал символом женской силы.

Православная церковь — первый храм города.

Дубовый парк — живая энциклопедия искусства под открытым небом.

Стрит-арт на улицах Бишкека. Мы обсудим, как через искусство можно выяснить статус кыргызов.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто впервые в Бишкеке и хочет почувствовать город
  • Любознательным путешественникам, которые ценят нестандартные экскурсии, а не просто фото на фоне достопримечательностей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Бишкеке
Провела экскурсии для 21 туриста
Я родилась и выросла в Бишкеке в традиционной кыргызской семье, поэтому знаю культуру не по книгам, а изнутри. Покажу город глазами местной жительницы: от шумных площадей и величественных театров до
читать дальше

тихих двориков и скрытых символов. Знаю истории и традиции, которые не услышишь в учебниках: зачем кыргыз пьёт чай особым образом, как орнамент может рассказать о чувствах, и какие тайны хранит старый Бишкек. У меня историческое образование, что позволит рассказать о стране более обширно. Обожаю свой город и верю, что каждый гость должен почувствовать его душу. Со мной вы увидите Кыргызстан живым и настоящим и пройдете пару кырыгызких обрядов)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ксения
Ксения
22 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Где-то в отзывах Софию называли другом, с которым идешь по городу — мы поставили на это и не прогадали. Живой, яркий рассказ и легкая подача. София спросила,
читать дальше

о чём хочется послушать, больше про историю или про культуру и обычаи, или про городскую среду — но прекрасно чувствовала себя на любом материале.

Мой личный плюсик за очаровательный маленький интерактив — интересный, комфортный и вовлекающий.

Мы в Бишкеке с друзьями первый раз, так что компактное концентрированное знакомство с городом оказалось очень удачным. Смело можем рекомендовать Софию — особенно тем, кому нравится слушать про культуру и менталитет людей.

М
Максим
4 ноя 2025
Спасибо Софии за интересную и очень личную экскурсию, как будто не с гидом общаешься, а со старым другом, с которым давно не виделся и он очень многое хочет тебе рассказать, как забавного, так и достаточно трагического.
Е
Елена
30 окт 2025
Очень рада, что попала на экскурсию к Софии. 2.5 часа пролетели незаметно, но очень познавательно. Гид София удивительно душевный и открытый человек, много рассказывает, но при этом экскурсия ощущается как приятная прогулка с подругой. Была рада поучаствовать в обрядах, это новый опыт для меня. Горячо рекомендую гида и эту экскурсию, если хотите хорошо провести время в Бишкеке в приятной компании
В
Виталий
29 окт 2025
Путешественники из Латвии, муж и жена. Приехали погостить на Родину мужа.
Прекрасная экскурсовод София в течение 2.5 часов провела удивительную экскурсию, во время которой мы не только познакомились с историческими достопримечательностями
читать дальше

Бишкека, но и наполнились романтическими эмоциями, а также, услышали о культурных традициях и особенностях жизни столицы
современного Кыргызстана.
Если в Вашем распоряжении всего один день, и Вы хотите услышать не только об истории Бишкека, но и запомнить этот город навсегда, то София - это тот самый Спутник, который рассказывает о Бишкеке фактологически интересно, необычно и эмоционально. Рядом с Вами окажется энергичный оптимист, складная, красивая и правильная речь которого звучит как песня о Родине. Чувствуется, что София очень любит Кыргызстан, и от этого её рассказ очень приятен и интересен.
Во время экскурсии София провела два культурных, традиционных ритуала, которые нам очень понравились своим романтизмом ❤️, оставили нас в отличном расположении духа, сделали экскурсию незабываемой и память о Бишкеке оставят очень светлой.
Спасибо Вам задорное, София, за приятный подарочек при встрече - две бутылочки воды и национальные вкусняшки, за прекрасный рассказ, за отличное чувство юмора и за любовь к Кыргызстану, которой Вы с нами поделились! Вы - редкий специалист, и нам очень с Вами повезло! 🌸
Рекомендуем всем с удовольствием!

Евгения
Евгения
28 окт 2025
Спасибо Софии за проведенную для нас экскурсию! Рассказ легкий, позитивный, не дающий заскучать. Сын (11 лет) обычно перестает слушать уже после первых 20-30 минут, а в этот раз проявлял интерес практически все 2 часа. Услышали не мало рассказов, которые позволили лучше понять менталитет местного населения. Эускурсия хорошо подойдет в качестве первого знакомства с городом и страной в целом.
Z
Zhirnov
25 окт 2025
Хотели бы выразить благодарность Софии, за проведенную пешую трехчасовую экскурсию по центру города Бишкека. Посмотрели самые знаковые места. Услышали интересный рассказ об истории и жителях города. Совершили обряд очищения;) экскурсия была интерактивная, познавательная без лишних дат и цифр, но при этом самое основное мы услышали. Экскурсией остались довольны! Спасибо.
Кравикова
Кравикова
24 окт 2025
Экскурсия прошла интересно и увлекательно, София приятный человек, понравилась ее манера повествования🥰
Также мне бонусом подсказали интересные места, заведения и музеи.
И еще, спасибо большое за угощения, очень приятно было. Однозначно рекомендую!
