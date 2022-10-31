Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу

Мы с удовольствием познакомим вас с основными достопримечательностями нашего города

Мы с удовольствием познакомим вас с основными достопримечательностями нашего города, расположенными в его центральной части.

Экскурсия проходит через две городские площади, старейший парк, вдоль театров, кинотеатров, памятников и монументов. В общей сложности гид покажет вам более 30 достопримечательностей.
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Ближайшие даты:
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ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Театр Оперы и Балета
  • Театральная площадь
  • Библиотека Баялинова
  • Дубовый Парк
  • Театр Русской Драмы им. Чингиза Айтматова (обзор)
  • Старая Площадь
  • Главная площадь страны — Ала-Тоо
  • Дом Правительства (развод караула)
  • Исторический музей (закрыт на реконструкцию)
  • Частный музей древних артефактов
  • Арт-галлерея под открытым небом
  • Нулевой километр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы с удовольствием познакомим вас с основными достопримечательностями нашего города, расположенными в его центральной части. Экскурсия проходит через две городские площади, старейший парк, вдоль театров, кинотеатров, памятников и монументов. В общей сложности гид покажет вам более 30-ти достопримечательностей.
За те несколько часов, что длится экскурсия, вы узнаете о жизни Бишкека в периоды Кокандского ханства, Российской Империи, СССР и, наконец, Независимого Кыргызстана.

Важно знать:

Музеи закрыты по понедельникам.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер до начала экскурсии,
  • личные расходы.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00; в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер до начала экскурсии
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Адбрахманова, 167
Завершение: просп. Чуй, д. 187
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00; в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Музеи закрыты по понедельникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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