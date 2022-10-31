Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы с удовольствием познакомим вас с основными достопримечательностями нашего города, расположенными в его центральной части. Экскурсия проходит через две городские площади, старейший парк, вдоль театров, кинотеатров, памятников и монументов. В общей сложности гид покажет вам более 30-ти достопримечательностей.
За те несколько часов, что длится экскурсия, вы узнаете о жизни Бишкека в периоды Кокандского ханства, Российской Империи, СССР и, наконец, Независимого Кыргызстана.
Важно знать:
Музеи закрыты по понедельникам.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
трансфер до начала экскурсии,
личные расходы.
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00; в 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Трансфер до начала экскурсии
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Адбрахманова, 167
Завершение: просп. Чуй, д. 187
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00; в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Музеи закрыты по понедельникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.