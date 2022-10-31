Что вас ждет

Мы с удовольствием познакомим вас с основными достопримечательностями нашего города, расположенными в его центральной части. Экскурсия проходит через две городские площади, старейший парк, вдоль театров, кинотеатров, памятников и монументов. В общей сложности гид покажет вам более 30-ти достопримечательностей.

За те несколько часов, что длится экскурсия, вы узнаете о жизни Бишкека в периоды Кокандского ханства, Российской Империи, СССР и, наконец, Независимого Кыргызстана.

Важно знать:

Музеи закрыты по понедельникам.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: