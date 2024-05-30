Туры на горячие термальные источники в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Бишкеке на русском языке, цены от $506. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
«Позавтракаем в отеле и в 10:00 поедем в каньон Сказка, затем отправимся в термальные источники Иссык-Суу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова»
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900 за человека
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
«Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату)»
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
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    наш гид Денис встретил нас, и по максимуму показал нам одни из лучших мест горного озера. Нужно обязательно вернуться) спасибо организаторам.

  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
  • И
    Иван
    20 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много
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    информации о местах где мы были, разных историй из жизни в Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Мне очень понравилось, что наша беседа была построена не просто как односторонний рассказ, а как поездка двух приятелей, которые решили выбраться в горы:) С путешествия я привез вагон положительных эмоций, а также много фотографий, которые помог сделать Константин!

  • A
    Andrea
    24 сентября 2022
    Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)
    Eine wundervolle Tour in der zauberhaften Natur und friedliebenden Kultur Kirgistans. durch unseren Guide Saiman könnten wir vieles aus dem
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    Leben der Kirgisen erfahren. wir fühlten uns zu jederzeit gut aufgehoben und willkommen…. Замечательный тур по волшебной природе и миролюбивой культуре Кыргызстана. Через нашего гида Займана мы смогли много узнать из жизни кыргызов. Мы всегда чувствовали себя в хороших руках и добро пожаловать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  2. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
  3. Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 506 до 65 817. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Термальные источники», 5 ⭐ отзывов, цены от $506. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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