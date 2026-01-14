Описание тура
Я — организатор авторских туров по Кыргызстану, стране гор, свободы и настоящих эмоций. Я показываю не открыточные маршруты, а живой Кыргызстан: высокогорные озёра, дикие перевалы, горные водопады, жизнь кочевников, и места, куда редко доходят туристические группы. Мои туры — это продуманные маршруты, комфорт и безопасность, но без потери духа приключений. Мы путешествуем в небольших группах, не спешим, наслаждаемся природой, пробуем национальную кухню и знакомимся с местной культурой изнутри. Я беру на себя всю организацию — от логистики до ночёвок и питания — чтобы вы могли просто проживать момент. Я сам сопровождаю группы, продумываю маршруты, слежу за безопасностью и комфортом. Мы путешествуем небольшими компаниями, чтобы сохранить атмосферу уюта и единения с природой.
- Этот тур — про настоящее погружение в горный Кыргызстан, где каждое утро начинается с новых пейзажей, а дорога сама по себе становится приключением. Мы проедем по горным перевалам, где открываются панорамы на бескрайние хребты Тянь-Шаня, высокогорные долины и серпантины, уходящие за горизонт. Здесь хочется останавливаться снова и снова, чтобы просто смотреть, дышать и чувствовать масштаб природы. Этот тур — не про галочки в списке мест. Он про эмоции, дикую природу и Кыргызстан таким, каким его невозможно увидеть из окна обычного автобуса.
- Озеро Сон-Коль — сердце кочевой культуры. Высокогорное плато, табуны лошадей, юрты и тишина, которую нарушает только ветер. Здесь время словно замедляется, а ночь под звёздным небом запоминается навсегда.
- Озеро Кель-Суу — одно из самых труднодоступных и впечатляющих мест Кыргызстана. Узкое горное озеро с бирюзовой водой, зажатое между отвесными скалами, создаёт ощущение края света. Путь к нему — часть магии: дикие ущелья, безлюдные просторы и абсолютная первозданность.
- Озеро Иссык-Куль — контраст и завершение путешествия. Огромное тёплое озеро, окружённое снежными вершинами, где можно расслабиться после горных дорог, встретить закат у воды и почувствовать, как путешествие складывается в цельную историю.
- Уникальные впечатления этого тура:
- переезды по живописным горным перевалам
- смена ландшафтов от зелёных долин до суровых высокогорий
- ощущение удалённости от цивилизации и полной перезагрузки
- знакомство с кочевой культурой и жизнью местных жителей
- моменты тишины, масштаба и свободы, которые остаются с вами надолго
Программа тура по дням
Горные перевалы и озеро Сон-Коль
Ранний выезд из Бишкека — и уже через короткое время городские пейзажи остаются позади. Дорога начинает плавно подниматься в горы, воздух становится свежее, а вокруг появляются первые хвойные склоны и ущелья. Перевал Тоо-Ашуу — один из самых живописных и знаковых в Кыргызстане. Поднимаясь на высоту более 3000 метров, мы проедем через горный тоннель и остановимся на смотровых площадках, откуда открываются впечатляющие виды на снежные вершины и глубокие ущелья. Здесь особенно остро чувствуется масштаб Тянь-Шаня и начало настоящего горного путешествия. За перевалом открывается долина Сусамыр — широкое высокогорное плато, окружённое хребтами. Летом долина покрыта сочными альпийскими лугами, по которым пасутся табуны лошадей и стада яков. Простор, тишина и ощущение полной свободы делают это место особенным. Мы сделаем остановки для прогулок и фотографий, чтобы прочувствовать атмосферу этого уникального региона. Далее наш путь лежит по горным дорогам и перевалам в сторону озера Сон-Куль. Пейзажи постепенно меняются: зелёные долины уступают место суровым высокогорным просторам, появляются юрты кочевников, а дорога становится всё более впечатляющей. Само путешествие к Сон-Кулю — уже отдельное приключение, где каждый поворот открывает новые виды. К вечеру мы прибываем к озеру Сон-Куль — одному из самых красивых и атмосферных мест Кыргызстана. Высокогорное озеро, расположенное на высоте более 3000 метров, встречает нас тишиной, прохладным воздухом и бескрайним горизонтом. Здесь мы размещаемся, отдыхаем после дороги и встречаем первый закат тура — в месте, где небо кажется особенно близким. Первый день путешествия задаёт ритм всему туру: горные дороги, простор, смена пейзажей и полное погружение в природу Кыргызстана
Перевал 33 попугая и переезд на озеро Кель-Суу
Утро на Сон-Куле начинается с тишины, прохладного горного воздуха и бескрайних просторов вокруг. После завтрака мы прощаемся с высокогорным плато и отправляемся дальше — впереди один из самых красивых и насыщенных дней путешествия. Наш путь пролегает через перевал 33 попугая — извилистую горную дорогу с множеством серпантинов. С каждой новой петлёй открываются панорамные виды на долины, хребты и горные реки. Это тот самый участок пути, где дорога становится частью впечатлений, а остановки для фотографий хочется делать снова и снова. Далее мы направляемся к водопаду Большой брат — мощному и живописному природному объекту, спрятанному среди гор. Шум падающей воды, прохлада и окружающие скалы создают контраст с сухими высокогорными ландшафтами. Здесь у нас будет время прогуляться, сделать фотографии и просто насладиться природой. После этого мы заезжаем в город Нарын — самый высокогорный областной центр Кыргызстана. Здесь можно немного отдохнуть и по обедать.
Во второй половине дня начинается переезд к озеру Кель-Суу — одному из самых труднодоступных и загадочных мест страны. Дорога проходит по диким ущельям и безлюдным просторам, где всё реже встречаются следы цивилизации. Чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее ощущение уединения и первозданности. К вечеру мы прибываем в базовый, юрточный лагерь и размещаемся на ночевку.
Озеро Кель-Суу
После завтрака мы отправляемся к озеру Кель-Суу— одному из самых впечатляющих и труднодоступных природных мест Кыргызстана. Путь к озеру можно пройти пешком или верхом на лошадях — каждый выбирает комфортный для себя формат, позволяющий по-своему прочувствовать эту дикую и первозданную местность. Дорога проходит по горной долине, где отвесные скалы поднимаются вверх, а пейзажи становятся всё более суровыми и величественными. Чем ближе озеро, тем сильнее ощущение уединения и оторванности от внешнего мира — здесь нет спешки, шума и лишних мыслей. Само озеро Кель-Суу поражает с первых минут: узкое, вытянутое, с бирюзовой водой, зажатое между высокими скальными стенами. Это место меняется в зависимости от погоды и света — оттенки воды, тени на скалах и отражения в воде делают каждый момент уникальным.
В течение дня у нас будет достаточно времени, чтобы:
неспешно погулять вдоль берега
насладиться тишиной и масштабом окружающих гор
прокатиться на лодке по озеру и увидеть его с другого ракурса
сделать фотографии и просто побыть наедине с природой
Мы не спешим и не привязываемся к жёсткому таймингу — этот день полностью посвящён Кель-Суу и ощущениям, которые дарит это место. Здесь хочется говорить тише, двигаться медленнее и просто проживать момент. Третий день тура — это пауза, глубина и одно из самых сильных впечатлений всего путешествия.
Озеро Иссык Куль - жемчужина Кыргызстана
Утром, после завтрака, мы отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. Дорога в этот день проходит по другому маршруту, открывая новые пейзажи и другие краски Кыргызстана: сменяющиеся горные хребты, просторные долины и живописные виды, которые делают сам переезд частью впечатлений.
По пути мы будем делать остановки в красивых местах, чтобы размяться, сделать фотографии и просто насладиться дорогой. Постепенно высокогорные ландшафты остаются позади, а воздух становится теплее.
Прибыв на Иссык-Куль, у нас будет время для полноценного отдыха. Мы остановимся прямо на берегу озера — здесь можно искупаться в чистой воде, позагорать, прогуляться вдоль побережья или просто расслабиться, наслаждаясь видом самого большого озера страны, окружённого горами.
Во второй половине дня — неспешный отдых и свободное время у воды. Иссык-Куль даёт редкую возможность совместить горное путешествие с курортным настроением.
Вечером — заселение в уютный гостевой дом, отдых после дороги и тёплая, спокойная атмосфера завершения насыщенного дня.
Мягкое завершение путешествия, отъезд
Пятый день тура проходит в спокойном, расслабляющем ритме. После насыщенных горных маршрутов это время, когда можно выбрать формат дня по настроению — добавить ещё немного приключений или полностью посвятить его отдыху.
По желанию мы можем отправиться на прогулку по каньону Сказка — удивительному месту с причудливыми формами скал и мягкими линиями, напоминающими сказочные замки. Далее — каньон Марс, известный своими красными и оранжевыми оттенками, создающими ощущение инопланетного пейзажа. Эти локации красиво контрастируют с горными пейзажами предыдущих дней и становятся ярким акцентом в финале путешествия.
Альтернативный вариант — отдых на побережье Иссык-Куля. Можно искупаться, позагорать, прогуляться вдоль берега или просто насладиться тишиной и видом озера, подводя итоги путешествия в своём ритме.
После обеда мы отправляемся обратно в Бишкек. Дорога проходит спокойно и даёт время ещё раз взглянуть на меняющиеся пейзажи и мысленно собрать все впечатления тура в одну большую историю.
Пятый день — это мягкое завершение путешествия, ощущение завершённости и понимание, что Кыргызстан уже стал чуть ближе и роднее
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Проживание, ужин, завтрак включён
- Питьевая вода в процессе всего тура
- Погран пропуска
Что не входит в цену
- Обеды
- Катания на лошадях
- Сувениры
- Прогулка на лодке по озеру Кель-Суу
О чём нужно знать до поездки
Наша команда состоит из нескольких гидов. Данный тур, я как организатор, провожу лично сам, но иногда тур проводится сразу для нескольких групп, и тогда к туру присоединяются мои коллеги, Михаил и Никита.
Пожелания к путешественнику
Данный тур необходимо бронировать заранее за 2 недели до начала самого тура, так как в этом туре нужны погран пропуска, они делаются 2 недели
Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера. С собой обязательно берите теплые вещи, куртки, штаны, тёплый спортивный костюм и т. д.
Визы
Для посещения Кыргызстана, не требуется наличие визы, достаточно лишь паспорт своего государства или загран паспорт