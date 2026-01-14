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Частичка Кыргызстана за пять дней. Самые живописные озёра Кыргызстана

Я - организатор авторских туров по Кыргызстану, стране гор, свободы и настоящих эмоций
Частичка Кыргызстана за пять дней. Самые живописные озёра КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Частичка Кыргызстана за пять дней. Самые живописные озёра КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Частичка Кыргызстана за пять дней. Самые живописные озёра КыргызстанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Я — организатор авторских туров по Кыргызстану, стране гор, свободы и настоящих эмоций. Я показываю не открыточные маршруты, а живой Кыргызстан: высокогорные озёра, дикие перевалы, горные водопады, жизнь кочевников, и места, куда редко доходят туристические группы. Мои туры — это продуманные маршруты, комфорт и безопасность, но без потери духа приключений. Мы путешествуем в небольших группах, не спешим, наслаждаемся природой, пробуем национальную кухню и знакомимся с местной культурой изнутри. Я беру на себя всю организацию — от логистики до ночёвок и питания — чтобы вы могли просто проживать момент. Я сам сопровождаю группы, продумываю маршруты, слежу за безопасностью и комфортом. Мы путешествуем небольшими компаниями, чтобы сохранить атмосферу уюта и единения с природой.

  • Этот тур — про настоящее погружение в горный Кыргызстан, где каждое утро начинается с новых пейзажей, а дорога сама по себе становится приключением. Мы проедем по горным перевалам, где открываются панорамы на бескрайние хребты Тянь-Шаня, высокогорные долины и серпантины, уходящие за горизонт. Здесь хочется останавливаться снова и снова, чтобы просто смотреть, дышать и чувствовать масштаб природы. Этот тур — не про галочки в списке мест. Он про эмоции, дикую природу и Кыргызстан таким, каким его невозможно увидеть из окна обычного автобуса.
  • Озеро Сон-Коль — сердце кочевой культуры. Высокогорное плато, табуны лошадей, юрты и тишина, которую нарушает только ветер. Здесь время словно замедляется, а ночь под звёздным небом запоминается навсегда.
  • Озеро Кель-Суу — одно из самых труднодоступных и впечатляющих мест Кыргызстана. Узкое горное озеро с бирюзовой водой, зажатое между отвесными скалами, создаёт ощущение края света. Путь к нему — часть магии: дикие ущелья, безлюдные просторы и абсолютная первозданность.
  • Озеро Иссык-Куль — контраст и завершение путешествия. Огромное тёплое озеро, окружённое снежными вершинами, где можно расслабиться после горных дорог, встретить закат у воды и почувствовать, как путешествие складывается в цельную историю.
  • Уникальные впечатления этого тура:
  • переезды по живописным горным перевалам
  • смена ландшафтов от зелёных долин до суровых высокогорий
  • ощущение удалённости от цивилизации и полной перезагрузки
  • знакомство с кочевой культурой и жизнью местных жителей
  • моменты тишины, масштаба и свободы, которые остаются с вами надолго

Программа тура по дням

1 день

Горные перевалы и озеро Сон-Коль

Ранний выезд из Бишкека — и уже через короткое время городские пейзажи остаются позади. Дорога начинает плавно подниматься в горы, воздух становится свежее, а вокруг появляются первые хвойные склоны и ущелья. Перевал Тоо-Ашуу — один из самых живописных и знаковых в Кыргызстане. Поднимаясь на высоту более 3000 метров, мы проедем через горный тоннель и остановимся на смотровых площадках, откуда открываются впечатляющие виды на снежные вершины и глубокие ущелья. Здесь особенно остро чувствуется масштаб Тянь-Шаня и начало настоящего горного путешествия. За перевалом открывается долина Сусамыр — широкое высокогорное плато, окружённое хребтами. Летом долина покрыта сочными альпийскими лугами, по которым пасутся табуны лошадей и стада яков. Простор, тишина и ощущение полной свободы делают это место особенным. Мы сделаем остановки для прогулок и фотографий, чтобы прочувствовать атмосферу этого уникального региона. Далее наш путь лежит по горным дорогам и перевалам в сторону озера Сон-Куль. Пейзажи постепенно меняются: зелёные долины уступают место суровым высокогорным просторам, появляются юрты кочевников, а дорога становится всё более впечатляющей. Само путешествие к Сон-Кулю — уже отдельное приключение, где каждый поворот открывает новые виды. К вечеру мы прибываем к озеру Сон-Куль — одному из самых красивых и атмосферных мест Кыргызстана. Высокогорное озеро, расположенное на высоте более 3000 метров, встречает нас тишиной, прохладным воздухом и бескрайним горизонтом. Здесь мы размещаемся, отдыхаем после дороги и встречаем первый закат тура — в месте, где небо кажется особенно близким. Первый день путешествия задаёт ритм всему туру: горные дороги, простор, смена пейзажей и полное погружение в природу Кыргызстана

Горные перевалы и озеро Сон-КольГорные перевалы и озеро Сон-КольГорные перевалы и озеро Сон-Коль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Перевал 33 попугая и переезд на озеро Кель-Суу

Утро на Сон-Куле начинается с тишины, прохладного горного воздуха и бескрайних просторов вокруг. После завтрака мы прощаемся с высокогорным плато и отправляемся дальше — впереди один из самых красивых и насыщенных дней путешествия. Наш путь пролегает через перевал 33 попугая — извилистую горную дорогу с множеством серпантинов. С каждой новой петлёй открываются панорамные виды на долины, хребты и горные реки. Это тот самый участок пути, где дорога становится частью впечатлений, а остановки для фотографий хочется делать снова и снова. Далее мы направляемся к водопаду Большой брат — мощному и живописному природному объекту, спрятанному среди гор. Шум падающей воды, прохлада и окружающие скалы создают контраст с сухими высокогорными ландшафтами. Здесь у нас будет время прогуляться, сделать фотографии и просто насладиться природой. После этого мы заезжаем в город Нарын — самый высокогорный областной центр Кыргызстана. Здесь можно немного отдохнуть и по обедать.

Во второй половине дня начинается переезд к озеру Кель-Суу — одному из самых труднодоступных и загадочных мест страны. Дорога проходит по диким ущельям и безлюдным просторам, где всё реже встречаются следы цивилизации. Чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее ощущение уединения и первозданности. К вечеру мы прибываем в базовый, юрточный лагерь и размещаемся на ночевку.

Перевал 33 попугая и переезд на озеро Кель-СууПеревал 33 попугая и переезд на озеро Кель-СууПеревал 33 попугая и переезд на озеро Кель-Суу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Озеро Кель-Суу

После завтрака мы отправляемся к озеру Кель-Суу— одному из самых впечатляющих и труднодоступных природных мест Кыргызстана. Путь к озеру можно пройти пешком или верхом на лошадях — каждый выбирает комфортный для себя формат, позволяющий по-своему прочувствовать эту дикую и первозданную местность. Дорога проходит по горной долине, где отвесные скалы поднимаются вверх, а пейзажи становятся всё более суровыми и величественными. Чем ближе озеро, тем сильнее ощущение уединения и оторванности от внешнего мира — здесь нет спешки, шума и лишних мыслей. Само озеро Кель-Суу поражает с первых минут: узкое, вытянутое, с бирюзовой водой, зажатое между высокими скальными стенами. Это место меняется в зависимости от погоды и света — оттенки воды, тени на скалах и отражения в воде делают каждый момент уникальным.

В течение дня у нас будет достаточно времени, чтобы:

неспешно погулять вдоль берега

насладиться тишиной и масштабом окружающих гор

прокатиться на лодке по озеру и увидеть его с другого ракурса

сделать фотографии и просто побыть наедине с природой

Мы не спешим и не привязываемся к жёсткому таймингу — этот день полностью посвящён Кель-Суу и ощущениям, которые дарит это место. Здесь хочется говорить тише, двигаться медленнее и просто проживать момент. Третий день тура — это пауза, глубина и одно из самых сильных впечатлений всего путешествия.

Озеро Кель-СууОзеро Кель-СууОзеро Кель-Суу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Озеро Иссык Куль - жемчужина Кыргызстана

Утром, после завтрака, мы отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. Дорога в этот день проходит по другому маршруту, открывая новые пейзажи и другие краски Кыргызстана: сменяющиеся горные хребты, просторные долины и живописные виды, которые делают сам переезд частью впечатлений.

По пути мы будем делать остановки в красивых местах, чтобы размяться, сделать фотографии и просто насладиться дорогой. Постепенно высокогорные ландшафты остаются позади, а воздух становится теплее.

Прибыв на Иссык-Куль, у нас будет время для полноценного отдыха. Мы остановимся прямо на берегу озера — здесь можно искупаться в чистой воде, позагорать, прогуляться вдоль побережья или просто расслабиться, наслаждаясь видом самого большого озера страны, окружённого горами.

Во второй половине дня — неспешный отдых и свободное время у воды. Иссык-Куль даёт редкую возможность совместить горное путешествие с курортным настроением.

Вечером — заселение в уютный гостевой дом, отдых после дороги и тёплая, спокойная атмосфера завершения насыщенного дня.

Озеро Иссык Куль - жемчужина КыргызстанаОзеро Иссык Куль - жемчужина КыргызстанаОзеро Иссык Куль - жемчужина Кыргызстана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мягкое завершение путешествия, отъезд

Пятый день тура проходит в спокойном, расслабляющем ритме. После насыщенных горных маршрутов это время, когда можно выбрать формат дня по настроению — добавить ещё немного приключений или полностью посвятить его отдыху.

По желанию мы можем отправиться на прогулку по каньону Сказка — удивительному месту с причудливыми формами скал и мягкими линиями, напоминающими сказочные замки. Далее — каньон Марс, известный своими красными и оранжевыми оттенками, создающими ощущение инопланетного пейзажа. Эти локации красиво контрастируют с горными пейзажами предыдущих дней и становятся ярким акцентом в финале путешествия.

Альтернативный вариант — отдых на побережье Иссык-Куля. Можно искупаться, позагорать, прогуляться вдоль берега или просто насладиться тишиной и видом озера, подводя итоги путешествия в своём ритме.

После обеда мы отправляемся обратно в Бишкек. Дорога проходит спокойно и даёт время ещё раз взглянуть на меняющиеся пейзажи и мысленно собрать все впечатления тура в одну большую историю.

Пятый день — это мягкое завершение путешествия, ощущение завершённости и понимание, что Кыргызстан уже стал чуть ближе и роднее

Мягкое завершение путешествия, отъездМягкое завершение путешествия, отъездМягкое завершение путешествия, отъезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Гид
  • Проживание, ужин, завтрак включён
  • Питьевая вода в процессе всего тура
  • Погран пропуска
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Катания на лошадях
  • Сувениры
  • Прогулка на лодке по озеру Кель-Суу
О чём нужно знать до поездки

Наша команда состоит из нескольких гидов. Данный тур, я как организатор, провожу лично сам, но иногда тур проводится сразу для нескольких групп, и тогда к туру присоединяются мои коллеги, Михаил и Никита.

Пожелания к путешественнику

Данный тур необходимо бронировать заранее за 2 недели до начала самого тура, так как в этом туре нужны погран пропуска, они делаются 2 недели

Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера. С собой обязательно берите теплые вещи, куртки, штаны, тёплый спортивный костюм и т. д.

Визы

Для посещения Кыргызстана, не требуется наличие визы, достаточно лишь паспорт своего государства или загран паспорт

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артём
Артём — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Здравствуйте, меня зовут Артём. Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в
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том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны. Добро пожаловать в Кыргызстан!

Тур входит в следующие категории Бишкека

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