2 день

Перевал 33 попугая и переезд на озеро Кель-Суу

Утро на Сон-Куле начинается с тишины, прохладного горного воздуха и бескрайних просторов вокруг. После завтрака мы прощаемся с высокогорным плато и отправляемся дальше — впереди один из самых красивых и насыщенных дней путешествия. Наш путь пролегает через перевал 33 попугая — извилистую горную дорогу с множеством серпантинов. С каждой новой петлёй открываются панорамные виды на долины, хребты и горные реки. Это тот самый участок пути, где дорога становится частью впечатлений, а остановки для фотографий хочется делать снова и снова. Далее мы направляемся к водопаду Большой брат — мощному и живописному природному объекту, спрятанному среди гор. Шум падающей воды, прохлада и окружающие скалы создают контраст с сухими высокогорными ландшафтами. Здесь у нас будет время прогуляться, сделать фотографии и просто насладиться природой. После этого мы заезжаем в город Нарын — самый высокогорный областной центр Кыргызстана. Здесь можно немного отдохнуть и по обедать.

Во второй половине дня начинается переезд к озеру Кель-Суу — одному из самых труднодоступных и загадочных мест страны. Дорога проходит по диким ущельям и безлюдным просторам, где всё реже встречаются следы цивилизации. Чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее ощущение уединения и первозданности. К вечеру мы прибываем в базовый, юрточный лагерь и размещаемся на ночевку.

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