туда, где особенно остро чувствуется свобода, небо и звёзды кажутся ближе, а люди щедры душой и гостеприимны.



Озёра Кёль-Суу, Сон-Куль, Сары-Челек, горы, водопады, леса — лишь малая часть природных богатств, которые встретятся на этом пути. Но главное — вы станете не наблюдателем, а частью этого мира вдали от цивилизации.



Переночуете в юртах, покатаетесь верхом на лошадях, пройдёте пастушьими тропами, попробуете домашнюю еду, поучитесь ткать ковёр-ширдак и готовить плов как принято у местных.



Тёплые знакомства, дух приключений, никакой спешки и забот — и ощущение, что всё по-настоящему: вы не просто приехали в отпуск, а живёте в моменте.