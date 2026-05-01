Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кыргызстан! Экскурсия по Бишкеку, приветственный ужин
Встретим вас по прибытии, доставим в отель для отдыха. Затем погуляем по столице — пройдём по зелёным паркам, площадям, вольёмся в уличный ритм Кыргызстана. А вечером соберёмся на приветственный ужин.
Башня Бурана, водохранилище Орто-Токой, мастер-класс по созданию ширдака
Ненадолго попрощаемся с Бишкеком и поедем в Нарын. По пути остановимся у древней башни Бурана и водохранилища Орто-Токой. В Кочкорке пройдём мастер-класс по созданию ковра-ширдака. А вечером — уют, горный воздух и вкусный ужин.
Конная прогулка к озеру Кёль-Суу, ночь в юртах
Направимся к одному из самых впечатляющих озёр страны — Кёль-Суу. Последний участок преодолеем верхом на лошадях. Водоём поражает бирюзовой гладью и грандиозными скалами вокруг — от видов захватывает дух! Вечером заселимся в юрточный лагерь, поужинаем и полюбуемся звёздами.
Переезд к озеру Сон-Куль, отдых в юрточном лагере
Следующая жемчужина на нашем пути — высокогорное озеро Сон-Куль. По дороге понаблюдаем, как пейзажи меняются от альпийских лугов до перевалов. А вечером — тишина, костёр и отдых в юртах.
Отдых у Сон-Куля
Сегодня — день без спешки. Можно остаться у озера — любоваться природой Кыргызстана и впитывать свободу. Или прогуляться к петроглифам, покататься на лошадях, посидеть у костра.
Чаепитие в деревне Кызыл-Ой, долина Суусамыр, перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан, Токтогульское водохранилище
Продолжим двигаться на юг. По пути заедем в деревню Кызыл-Ой и выпьем чая у местных жителей. Увидим долину Суусамыр, перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан. Вечером поужинаем у Токтогульского водохранилища.
Берега реки Нарын
Ещё один день головокружительных видов. Полюбуемся рекой Нарын, каскадом ГЭС, серпантинами, водопадами. Пообедаем в горах и к вечеру прибудем в заповедник «Сары-Челек», где рассыпаны семь озёр.
Конная прогулка к озёрам с пикником на природе
Исследуем заповедник на лошадях. Дойдём к озёрам, устроим пикник на природе, насладимся тишиной и ароматами хвои. Вечером — ужин и отдых в домике.
Нижний водопад, видовые точки Арсланбоба
Едем в Арсланбоб — крупнейший в мире реликтовый ореховый лес. Полюбуемся Нижним водопадом, посетим видовые точки, попробуем мороженое и заночуем в уютном доме среди зелени.
Верхний водопад, ореховый лес
Утром поднимемся к Верхнему водопаду и погуляем по лесу. Затем — переезд в Ош.
Кулинарный мастер-класс, знакомство с Ошем
Утром — свободное время. Затем — мастер-класс по приготовлению плова и променад по Ошу. Увидим гору Сулайман-Тоо, заглянем в музеи, проникнемся колоритом базара.
Ущелье Кожо-Келен, пикник на свежем воздухе
Съездим в ущелье Кожо-Келен с зелёными склонами, красными горами, источником. Погуляем, устроим пикник на природе и вернёмся в Ош.
Возвращение в столицу, прощальный ужин
Пора возвращаться в Бишкек. Будет время для прогулок и покупки сувениров. Вечером — прощальный ужин с видом и воспоминаниями.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. До встречи — или до следующей главы в вашей истории о Кыргызстане!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Услуги профессионального гида и гидов-конюхов
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Мастер-классы (ширдак-шоу, приготовление плова)
- Конные прогулки и снаряжение для верховой езды
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
- 1-местное проживание