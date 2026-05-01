Из Бишкека через горы и озёра Кыргызстана: две недели с национальным колоритом (всё включено)

Ночёвки в юртах, конные прогулки, мастер-классы по ширдаку и плову, пикники на природе
Это путешествие за рамками классических маршрутов. В нём почти нет достопримечательностей для галочки, зато много малоизвестных уголков. Вы погуляете по столице, увидите осколок Караханидского каганата — башню Бурана.

А затем отправитесь
читать дальше

туда, где особенно остро чувствуется свобода, небо и звёзды кажутся ближе, а люди щедры душой и гостеприимны.

Озёра Кёль-Суу, Сон-Куль, Сары-Челек, горы, водопады, леса — лишь малая часть природных богатств, которые встретятся на этом пути. Но главное — вы станете не наблюдателем, а частью этого мира вдали от цивилизации.

Переночуете в юртах, покатаетесь верхом на лошадях, пройдёте пастушьими тропами, попробуете домашнюю еду, поучитесь ткать ковёр-ширдак и готовить плов как принято у местных.

Тёплые знакомства, дух приключений, никакой спешки и забот — и ощущение, что всё по-настоящему: вы не просто приехали в отпуск, а живёте в моменте.

Из Бишкека через горы и озёра Кыргызстана: две недели с национальным колоритом (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кыргызстан! Экскурсия по Бишкеку, приветственный ужин

Встретим вас по прибытии, доставим в отель для отдыха. Затем погуляем по столице — пройдём по зелёным паркам, площадям, вольёмся в уличный ритм Кыргызстана. А вечером соберёмся на приветственный ужин.

2 день

Башня Бурана, водохранилище Орто-Токой, мастер-класс по созданию ширдака

Ненадолго попрощаемся с Бишкеком и поедем в Нарын. По пути остановимся у древней башни Бурана и водохранилища Орто-Токой. В Кочкорке пройдём мастер-класс по созданию ковра-ширдака. А вечером — уют, горный воздух и вкусный ужин.

3 день

Конная прогулка к озеру Кёль-Суу, ночь в юртах

Направимся к одному из самых впечатляющих озёр страны — Кёль-Суу. Последний участок преодолеем верхом на лошадях. Водоём поражает бирюзовой гладью и грандиозными скалами вокруг — от видов захватывает дух! Вечером заселимся в юрточный лагерь, поужинаем и полюбуемся звёздами.

4 день

Переезд к озеру Сон-Куль, отдых в юрточном лагере

Следующая жемчужина на нашем пути — высокогорное озеро Сон-Куль. По дороге понаблюдаем, как пейзажи меняются от альпийских лугов до перевалов. А вечером — тишина, костёр и отдых в юртах.

5 день

Отдых у Сон-Куля

Сегодня — день без спешки. Можно остаться у озера — любоваться природой Кыргызстана и впитывать свободу. Или прогуляться к петроглифам, покататься на лошадях, посидеть у костра.

6 день

Чаепитие в деревне Кызыл-Ой, долина Суусамыр, перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан, Токтогульское водохранилище

Продолжим двигаться на юг. По пути заедем в деревню Кызыл-Ой и выпьем чая у местных жителей. Увидим долину Суусамыр, перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан. Вечером поужинаем у Токтогульского водохранилища.

7 день

Берега реки Нарын

Ещё один день головокружительных видов. Полюбуемся рекой Нарын, каскадом ГЭС, серпантинами, водопадами. Пообедаем в горах и к вечеру прибудем в заповедник «Сары-Челек», где рассыпаны семь озёр.

8 день

Конная прогулка к озёрам с пикником на природе

Исследуем заповедник на лошадях. Дойдём к озёрам, устроим пикник на природе, насладимся тишиной и ароматами хвои. Вечером — ужин и отдых в домике.

9 день

Нижний водопад, видовые точки Арсланбоба

Едем в Арсланбоб — крупнейший в мире реликтовый ореховый лес. Полюбуемся Нижним водопадом, посетим видовые точки, попробуем мороженое и заночуем в уютном доме среди зелени.

10 день

Верхний водопад, ореховый лес

Утром поднимемся к Верхнему водопаду и погуляем по лесу. Затем — переезд в Ош.

11 день

Кулинарный мастер-класс, знакомство с Ошем

Утром — свободное время. Затем — мастер-класс по приготовлению плова и променад по Ошу. Увидим гору Сулайман-Тоо, заглянем в музеи, проникнемся колоритом базара.

12 день

Ущелье Кожо-Келен, пикник на свежем воздухе

Съездим в ущелье Кожо-Келен с зелёными склонами, красными горами, источником. Погуляем, устроим пикник на природе и вернёмся в Ош.

13 день

Возвращение в столицу, прощальный ужин

Пора возвращаться в Бишкек. Будет время для прогулок и покупки сувениров. Вечером — прощальный ужин с видом и воспоминаниями.

14 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. До встречи — или до следующей главы в вашей истории о Кыргызстане!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида и гидов-конюхов
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Мастер-классы (ширдак-шоу, приготовление плова)
  • Конные прогулки и снаряжение для верховой езды
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат
Мурат — Организатор в Бишкеке
Наша компания провела множество авторских туров. Также за плечами организация ретритов, конференций и корпоративных мероприятий. Каждый раз, работая с путешественниками, мы стараемся сделать отдых незабываемым и подарить максимум приятных впечатлений и воспоминаний!

