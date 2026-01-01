Мои заказы

Джип-тур по Кыргызстану: полная программа

Путешествие для тех, кто любит экстремальные приключения и живописные пейзажи
Джип-тур по Кыргызстану: полная программаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур по Кыргызстану: полная программаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур по Кыргызстану: полная программаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие для тех, кто любит экстремальные приключения и живописные пейзажи! Я предлагаю тебе незабываемую поездку на комфортабельных джипах по Кыргызстану.

Маршрут путешествия будет проложен вдоль красивейших дорог, захватывающих дух. Мы промчимся вдоль гор, ущелий, долин, каньонов, перевалов, колоритных пастушеских поселений, рек и озёр. Увидим дикую, нетронутую природу Кыргызстана и узнаем о местной культуре и традициях.

По дорогам Кыргызстана мы проедем больше 1 600 км. Будь готов к бездорожью, ведь мы доедем до самых отдаленных уголков! Но я позаботилась о твоём комфорте, поэтому нас повезут профессиональные гиды-водители на внедорожниках. На ночь мы будем останавливаться в колоритных отелях и юрточных лагерях, где будет душ или баня. Юрты отапливаются внутренними печами на дровах, поэтому в них будет тепло и уютно.

А ещё в этом туре ты попробуешь самые известные блюда кыргызской кухни: лагман, узгенский плов, бишбармак, боорсоки, свежий каймак, дунганское блюдо ашлянфу и национальный напиток из свежайшего кобыльего молока кумыс.

Если ты хочешь испытать настоящие эмоции от путешествия по неизведанным горным дорогам и глубоким ущельям, то отправляйся со мной в джип-тур по Кыргызстану!

  • Национальная Охота с беркутом!
  • Ночь в настоящей кыргызской юрте на высокогорье!
  • Национальная кухня: боорсоки с каймаком, бешбармак, плов и манты, куурдак, уйгурский лагман!
  • Озеро Иссык-Куль и все его самые красивые каньоны и ущелья!
  • Высокогорное озеро Сон-Коль и миллион звезд на небе!
  • Конная прогулка до водопада!
  • Много гор, озер и водопадов!
  • Мастер-класс по сборке национальной юрты!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Бишкеке

Я встречу тебя в аэропорту Бишкека и мы сразу выезжаем из жаркого города в горы! На обед заедем в дом к мастерице Гульмире эже, где нас будет ждать стол, полный вкусных угощений и национальных блюд. Добро пожаловать в гостеприимный Кыргызстан! С этого момента и до окончания тура вы ни разу не почувствуете голод)))

Вечером разместимся в уютном отеле с национальным колоритом, отдохнем после дороги и познакомимся за ужином с видом на горы.

Встреча в БишкекеВстреча в БишкекеВстреча в Бишкеке
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Озеро Сон Коль

Нас ждёт одно из самых красивых мест Кыргызстана озеро Сон Коль на высоте 3016 метров. Сон-Куль окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега хребтов Центрального Тянь-Шаня.

Сегодня у нас поздний обед, но какой! мы устроим потрясающий пикник в горах у водопада! Такие пикники не делает никто во всем Кыргызстане! Немного отдохнули и дальше в пути. Уже через час мы окажемся в юрточном лагере на берегу озера Иссык-Куль.

Красота и уединение этих мест не оставит тебя равнодушным. После заката ты увидишь небо, усыпанное миллионом звезд и невероятно красивый млечный путь. И если повезёт, загадаешь желание на падающую звезду!

пикник в данной локации проводим при наличии погодных условий.

Озеро Сон КольОзеро Сон КольОзеро Сон Коль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Быт настоящих чабанов и каньон Аксай

Сегодня мы окунемся в настоящий быт кочевников. Объедем озеро и на северном его берегу попадем в гости к настоящим чабанам. Умиротворение и покой - то, что мы почувствуем здесь. Никто нас не торопит. Можно попробовать кумыс, можно поучаствовать в приготовлении боорсоков, можно просто ничего не делать, а просто любоваться озером, небом и просторами вокруг.

Далее мы отправляемся на Южный берег Иссык-Куля. Путь долгий, но мы будем успевать к закату на каньон Аксай. Здесь нас ждет несложный хайкинг на вершину каньона. Виды отсюда открываются просто сногсшибательные!

Ночуем в уютном гостевом доме. Здесь нас уже будет ждать ужин, душ и теплая кровать.

Быт настоящих чабанов и каньон АксайБыт настоящих чабанов и каньон АксайБыт настоящих чабанов и каньон Аксай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Беркуты, Каньон Сказка и дикий пляж Иссык-Куля

Сегодня мы познакомимся с профессиональным охотником с беркутами Алмазбеком байке. Здесь мы увидим древнее искусство охоты на лис, зайцев и волков с прирученными беркутами и тайганами. Попробуем удержать беркута в руках, увидим охоту и пообщаемся с хозяином в его доме.

Хозяйка дома приготовит самые вкусные манты во всем Кыргызстане. Мы обязательно их попробуем ведь гостей голодными отпускать не принято.

По пути в г. Каракол заедем на марсианский каньон Сказка. И потом сразу на пляж - я знаю место, где чистейшая вода и никого кроме нас)

И это еще не все! На закуску заедем в дом к мастеру по строительству юрт и даже соберем свою) по отзывам моих туристов это самый яркий день - сегодня очень много общаемся с местными и погружаемся в культуру.

Беркуты, Каньон Сказка и дикий пляж Иссык-КуляБеркуты, Каньон Сказка и дикий пляж Иссык-КуляБеркуты, Каньон Сказка и дикий пляж Иссык-Куля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Город Каракол и ущелье Джети Огуз

Добро пожаловать в самый интернациональный город Кыргызстана Каракол. В первой половине дня мы прогуляемся по городу и заедем в сувенирный магазинчик.

А затем мы отправимся в ущелье Кок Жайык, чтобы прогуляться верхом до водопада Девичьи косы. Прогулка верхом продлится около двух часов и, поверьте, эмоции вас будут переполнять. Мы пройдем через лес, пересечем 2 неглубоких горных речки, поднимемся по тропе на обзорную точку, вдохновимся белыми пиками горных вершин.

Не переживайте: кони обучены работать с туристами)

На обед после прогулки у нас будет вкуснейший уйгурский босо (жареный) лагман.

На обратном пути заедем на красный скалы Джети Огуз, сделаем несколько красивых фото, попьем кофе и выдвигаемся на северный берег Иссык-Куля.

В отеле на берегу озера окажемся к ужину.

Город Каракол и ущелье Джети ОгузГород Каракол и ущелье Джети ОгузГород Каракол и ущелье Джети Огуз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Отдых на берегу озера Иссык-Куля

Последний день нашего путешествия мы проведем максимально расслабленно. Никаких долгих переездов и экскурсий! Нас ждёт отдых на берегу солёного озера Иссык-Куль и прогулка на яхте на закате!

Отдых на берегу озера Иссык-КуляОтдых на берегу озера Иссык-КуляОтдых на берегу озера Иссык-Куля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Прощаемся с Кыргызстаном

После завтрака отправляемся в аэропорт Бишкека. По пути остановимся у местных магазинчиков, чтобы купить сувениры и вкусности на память о путешествии.

Прощаемся с КыргызстаномПрощаемся с КыргызстаномПрощаемся с Кыргызстаном
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и юрточные лагерях по программе
  • Трансфер по программе (из аэропорта в аэропорт)
  • Русскоговорящий гид
  • Все завтраки, 4 обеда и 4 ужина
  • Беркут-шоу
  • Конная прогулка
  • Мастер-класс по сборке юрты
  • Посещение всех локации по программе, включая входные билеты
  • Пикник
  • Вода в машине на протяжении всего тура
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Личные расходы
  • Питание, не включенное в стоимость
  • Чаевые гиду и водителю (по желанию)
  • Входной билет на горячий источники (400 руб)
О чём нужно знать до поездки

в программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями и/или человеческим фактором. Так как мы взаимодействуем с людьми (охотники с беркутами, мастера и ремесленники), ввиду их личных обстоятельств программа может быть изменена. Организатор всегда предоставит равнозначную замену активности.

Визы
Виза не требуется. Можно влететь в страну по паспорту Рф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лариса
Лариса — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Меня зовут Лариса. Я путешественница и блогер. Вот уже 4 года мое сердце отдано Кыргызстану - самой красивой стране в Центральной Азии. На моей странице вы сможете найти лучшие туры по Кыргызстану, Грузии, Узбекистану.

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Джип-тур по Кыргызстану: полная программа»

Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
11 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
от $620 за всё до 4 чел.
Джип-тур по инопланетным пейзажам Киргизии: топовые локации и необычные места
Джиппинг
На машине
7 дней
3 отзыва
Джип-тур по инопланетным пейзажам Киргизии: топовые локации и необычные места
Погадать, на что похожи скалы каньона Сказка, посетить ущелье Джуку и подняться к лазурным озёрам
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00. Возможно любое время встре...
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
73 000 ₽ за человека
С остановками на развлечения: джип-тур по Кыргызстану этническому, заповедному, гастрономическому
Джиппинг
На машине
8 дней
5 отзывов
С остановками на развлечения: джип-тур по Кыргызстану этническому, заповедному, гастрономическому
Прокатиться верхом до озера Кёль-Суу, попробовать удержать беркута и погостить у местных жителей
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
6 сен в 08:00
$1650 за человека
Джип-тур на Иссык-Куль в своей компании: горы, каньоны и погружение в культуру
Джиппинг
На машине
4 дня
Джип-тур на Иссык-Куль в своей компании: горы, каньоны и погружение в культуру
Побывать в нацпарке «Ала-Арча», увидеть петроглифы и отдохнуть на пляже
Начало: Бишкек, 8:00, точное место встречи по договорённос...
27 авг в 08:00
от €870 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
от 122 179 ₽ за человека