Описание тура
Путешествие для тех, кто любит экстремальные приключения и живописные пейзажи! Я предлагаю тебе незабываемую поездку на комфортабельных джипах по Кыргызстану.
Маршрут путешествия будет проложен вдоль красивейших дорог, захватывающих дух. Мы промчимся вдоль гор, ущелий, долин, каньонов, перевалов, колоритных пастушеских поселений, рек и озёр. Увидим дикую, нетронутую природу Кыргызстана и узнаем о местной культуре и традициях.
По дорогам Кыргызстана мы проедем больше 1 600 км. Будь готов к бездорожью, ведь мы доедем до самых отдаленных уголков! Но я позаботилась о твоём комфорте, поэтому нас повезут профессиональные гиды-водители на внедорожниках. На ночь мы будем останавливаться в колоритных отелях и юрточных лагерях, где будет душ или баня. Юрты отапливаются внутренними печами на дровах, поэтому в них будет тепло и уютно.
А ещё в этом туре ты попробуешь самые известные блюда кыргызской кухни: лагман, узгенский плов, бишбармак, боорсоки, свежий каймак, дунганское блюдо ашлянфу и национальный напиток из свежайшего кобыльего молока кумыс.
Если ты хочешь испытать настоящие эмоции от путешествия по неизведанным горным дорогам и глубоким ущельям, то отправляйся со мной в джип-тур по Кыргызстану!
- Национальная Охота с беркутом!
- Ночь в настоящей кыргызской юрте на высокогорье!
- Национальная кухня: боорсоки с каймаком, бешбармак, плов и манты, куурдак, уйгурский лагман!
- Озеро Иссык-Куль и все его самые красивые каньоны и ущелья!
- Высокогорное озеро Сон-Коль и миллион звезд на небе!
- Конная прогулка до водопада!
- Много гор, озер и водопадов!
- Мастер-класс по сборке национальной юрты!
Программа тура по дням
Встреча в Бишкеке
Я встречу тебя в аэропорту Бишкека и мы сразу выезжаем из жаркого города в горы! На обед заедем в дом к мастерице Гульмире эже, где нас будет ждать стол, полный вкусных угощений и национальных блюд. Добро пожаловать в гостеприимный Кыргызстан! С этого момента и до окончания тура вы ни разу не почувствуете голод)))
Вечером разместимся в уютном отеле с национальным колоритом, отдохнем после дороги и познакомимся за ужином с видом на горы.
Озеро Сон Коль
Нас ждёт одно из самых красивых мест Кыргызстана озеро Сон Коль на высоте 3016 метров. Сон-Куль окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега хребтов Центрального Тянь-Шаня.
Сегодня у нас поздний обед, но какой! мы устроим потрясающий пикник в горах у водопада! Такие пикники не делает никто во всем Кыргызстане! Немного отдохнули и дальше в пути. Уже через час мы окажемся в юрточном лагере на берегу озера Иссык-Куль.
Красота и уединение этих мест не оставит тебя равнодушным. После заката ты увидишь небо, усыпанное миллионом звезд и невероятно красивый млечный путь. И если повезёт, загадаешь желание на падающую звезду!
пикник в данной локации проводим при наличии погодных условий.
Быт настоящих чабанов и каньон Аксай
Сегодня мы окунемся в настоящий быт кочевников. Объедем озеро и на северном его берегу попадем в гости к настоящим чабанам. Умиротворение и покой - то, что мы почувствуем здесь. Никто нас не торопит. Можно попробовать кумыс, можно поучаствовать в приготовлении боорсоков, можно просто ничего не делать, а просто любоваться озером, небом и просторами вокруг.
Далее мы отправляемся на Южный берег Иссык-Куля. Путь долгий, но мы будем успевать к закату на каньон Аксай. Здесь нас ждет несложный хайкинг на вершину каньона. Виды отсюда открываются просто сногсшибательные!
Ночуем в уютном гостевом доме. Здесь нас уже будет ждать ужин, душ и теплая кровать.
Беркуты, Каньон Сказка и дикий пляж Иссык-Куля
Сегодня мы познакомимся с профессиональным охотником с беркутами Алмазбеком байке. Здесь мы увидим древнее искусство охоты на лис, зайцев и волков с прирученными беркутами и тайганами. Попробуем удержать беркута в руках, увидим охоту и пообщаемся с хозяином в его доме.
Хозяйка дома приготовит самые вкусные манты во всем Кыргызстане. Мы обязательно их попробуем ведь гостей голодными отпускать не принято.
По пути в г. Каракол заедем на марсианский каньон Сказка. И потом сразу на пляж - я знаю место, где чистейшая вода и никого кроме нас)
И это еще не все! На закуску заедем в дом к мастеру по строительству юрт и даже соберем свою) по отзывам моих туристов это самый яркий день - сегодня очень много общаемся с местными и погружаемся в культуру.
Город Каракол и ущелье Джети Огуз
Добро пожаловать в самый интернациональный город Кыргызстана Каракол. В первой половине дня мы прогуляемся по городу и заедем в сувенирный магазинчик.
А затем мы отправимся в ущелье Кок Жайык, чтобы прогуляться верхом до водопада Девичьи косы. Прогулка верхом продлится около двух часов и, поверьте, эмоции вас будут переполнять. Мы пройдем через лес, пересечем 2 неглубоких горных речки, поднимемся по тропе на обзорную точку, вдохновимся белыми пиками горных вершин.
Не переживайте: кони обучены работать с туристами)
На обед после прогулки у нас будет вкуснейший уйгурский босо (жареный) лагман.
На обратном пути заедем на красный скалы Джети Огуз, сделаем несколько красивых фото, попьем кофе и выдвигаемся на северный берег Иссык-Куля.
В отеле на берегу озера окажемся к ужину.
Отдых на берегу озера Иссык-Куля
Последний день нашего путешествия мы проведем максимально расслабленно. Никаких долгих переездов и экскурсий! Нас ждёт отдых на берегу солёного озера Иссык-Куль и прогулка на яхте на закате!
Прощаемся с Кыргызстаном
После завтрака отправляемся в аэропорт Бишкека. По пути остановимся у местных магазинчиков, чтобы купить сувениры и вкусности на память о путешествии.
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и юрточные лагерях по программе
- Трансфер по программе (из аэропорта в аэропорт)
- Русскоговорящий гид
- Все завтраки, 4 обеда и 4 ужина
- Беркут-шоу
- Конная прогулка
- Мастер-класс по сборке юрты
- Посещение всех локации по программе, включая входные билеты
- Пикник
- Вода в машине на протяжении всего тура
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Личные расходы
- Питание, не включенное в стоимость
- Чаевые гиду и водителю (по желанию)
- Входной билет на горячий источники (400 руб)
О чём нужно знать до поездки
в программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями и/или человеческим фактором. Так как мы взаимодействуем с людьми (охотники с беркутами, мастера и ремесленники), ввиду их личных обстоятельств программа может быть изменена. Организатор всегда предоставит равнозначную замену активности.