С остановками на развлечения: большой джип-тур по Киргизии этнической, заповедной, гастрономической

Прокатиться верхом до озера Кёль-Суу, попробовать удержать беркута и погостить у местных жителей
Эта поездка перевернёт ваше представление о путешествиях! Вы полюбуетесь мистическим озером Сон-Куль под небом, усыпанным миллиардами звёзд, подниметесь верхом к фантастическому Кёль-Суу и прокатитесь по нему на лодке. Познакомитесь с
настоящим беркутчи и подержите в руках могучую птицу. Заглянете в юрту, где хозяйка накроет для вас щедрый стол с местными угощениями.

Пройдёте среди огненно-красных скал каньона Сказка, постоите у водопада Девичьи косы и насладитесь панорамой Джеты-Огуз, словно сошедшей с открытки.

Вас ждут знакомство с древним ремеслом — ткачеством из мериносовой шерсти, мастер-класс по сборке юрты, пикники на свежем воздухе в окружении невероятных пейзажей и отдых на берегу Иссык-Куля перед отъездом.

В нашем маршруте мы соединили дикие горы, тёплое гостеприимство, старинные традиции и места, красота которых буквально «сносит крышу»!

Описание тура

Организационные детали

Программа может корректироваться из-за погоды или других факторов — при необходимости предоставляется равноценная замена.
Предоставляем помощь с приобретением SIM-карты.
Важно: выбирайте рейс, прилетающий в Бишкек до 12:00.

Программа тура по дням

1 день

Бишкек, знакомство с древним ремеслом и переезд в Чон-Кемин

Встречаемся и отправляемся на обзорную прогулку по столице, после которой заглянем на традиционный обед к мастерице Гульмире-эже. Вас будет ждать щедро накрытый стол, а хозяйка не только угостит домашними блюдами, но и познакомит с древним ремеслом — ткачеством из мериносовой шерсти.

К вечеру мы разместимся в юртовом отеле, расположенном на горном склоне ущелья Чон-Кемин, погрузимся в атмосферу национального быта и проведём спокойный вечер за ароматным чаем.

2 день

Высокогорное озеро Сон-Куль, пикник у водопада и звёздное небо

Этот день мы посвятим дороге к одному из самых магических уголков страны — озеру Сон-Куль, лежащему на высоте 3016 метров. Вокруг раскинуты холмы, а за ними поднимаются зубчатые вершины Центрального Тянь-Шаня. Мы преодолеем около 6 часов пути, остановимся на лучших смотровых площадках и задержимся у горного водопада, где гиды приготовят для нас невероятно вкусный люля-кебаб на открытом огне.

Когда опустится ночь, перед нами откроется бездонное небо, усыпанное мириадами звёзд, и мы, возможно, успеем загадать желание на пролетающий метеор.

3 день

Путь к Кёль-Суу: перевал Молдо-Ашуу, Нарын, долина Аксай

После завтрака продолжим наше путешествие в сторону города Нарын и знаменитого озера Кёль-Суу. Сегодня нам предстоит пересечь живописный перевал Молдо-Ашуу, где каждые полчаса будет меняться пейзаж — от широких долин до высоких хребтов.

На обед остановимся в Нарыне, а затем отправимся в долину Аксай, ведущую к заветному высокогорному озеру. В дороге мы проведём 6–7 часов, включая фотоостановки, перерывы на еду и кофе.

4 день

Конный переход к озеру Кёль-Суу и переезд к Иссык-Кулю

Никакое описание не передаст всей магии и величия Кёль-Суу — это место нужно увидеть! После утреннего перекуса мы сядем в седло и отправимся верхом через долину Ат-Баши к высокогорному озеру. Сам путь станет отдельным приключением: панорамы будут настолько впечатляющими, что многие скажут: «Это самое красивое озеро в моей жизни!»

У берега у нас будет достаточно времени для фотографий и прогулки на лодке. После обеда продолжим путь и переедем на южный берег озера Иссык-Куль. Дорога займёт около 7 часов.

5 день

Древняя охота с беркутом, каньон Сказка и мастерская юрт

Начнём этот день со знакомства с профессиональным беркутчи Алмазбеком Акуновым. Вы узнаете всё о традиции салбуурун — искусстве охоты с беркутами и тайганами на лис, зайцев и волков. Каждый сможет попробовать удержать хищную птицу, увидеть её тренировку, пострелять из лука и поговорить с хозяином за чашкой чая. Алмазбек-байке обязательно накроет для нас обед в юрте — настоящий кыргызский дасторкон.

Затем мы отправимся на мастер-класс по сборке юрты туда, где это ремесло бережно передаётся из поколения в поколение. В финале дня по дороге в Каракол посетим каньон Сказка, а при хорошей погоде остановимся на диком пляже Иссык-Куля, чтобы искупаться. В пути сегодня проведём около 3 часов.

6 день

Каракол, ущелье Кок-Жайык и водопад Девичьи косы, смотровая на Джеты-Огуз, переезд на северный берег Иссык-Куля

Добро пожаловать в самый мультикультурный город страны — Каракол. Утром мы прогуляемся по его улочкам и заглянем в сувенирную лавку. После отправимся в ущелье Кок-Жайык: там нас ждёт лёгкая прогулка или поездка верхом к водопаду Девичьи косы.

На обратном пути остановимся на смотровой площадке ущелья Джеты-Огуз, чтобы полюбоваться одним из самых знаменитых видов Кыргызстана. К вечеру переедем на северный берег Иссык-Куля. Время в пути составит около 4 часов.

7 день

Иссык-Куль: отдых, прогулка на яхте и ужин

Этот день мы специально оставили для отдыха. Никаких дальних переездов — только релакс у берега Иссык-Куля, прогулки, солнце и полное расслабление. На закате мы отправимся в небольшой круиз на яхте, чтобы увидеть, как солнце тонет в гладкой воде.

Вечером поужинаем в уютном ресторане домашней кухни и обсудим всё, что увидели за время путешествия.

8 день

Возвращение в Бишкек, завершение тура

После завтрака мы направимся в аэропорт Бишкека. По пути сделаем остановку у местных магазинов, чтобы вы смогли купить сувениры и любимые кыргызские вкусности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и юрточных лагерях
  • Все завтраки, 5 обедов и 4 ужина, питьевая вода
  • Трансферы по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Беркут-шоу
  • Конная прогулка к озеру Кёль-Суу
  • Прогулка на лодке по озеру Кёль-Суу
  • Мастер-класс по сборке юрты
  • Посещение всех локаций по программе, включая входные билеты
  • Пикник у водопада
  • Получение пропуска в приграничную зону
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины вне программы - от $10
  • Конная прогулка в ущелье Кок-Жайык - $25
  • Горячие источники - $4
  • 1-местное проживание - $300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
Завершение: Аэропорт Бишкека (или по желанию - аэропорт Иссык-Куль), 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Бишкеке
Провожу авторские путешествия по Кыргызстану и Узбекистану. Культура, традиции, природа этих стран глубоко запали мне в душу — и я готова поделиться тем, что люблю, с вами! Мои маршруты базируются на аутентичности: вы познакомитесь с местными мастерами и интересными людьми, отведаете национальных блюд, поживёте в проверенных колоритных отелях и юртах. Все локации на пути лично проверены мной.

Тур входит в следующие категории Бишкека

