Описание тура
Организационные детали
Программа может корректироваться из-за погоды или других факторов — при необходимости предоставляется равноценная замена.
Предоставляем помощь с приобретением SIM-карты.
Важно: выбирайте рейс, прилетающий в Бишкек до 12:00.
Программа тура по дням
Бишкек, знакомство с древним ремеслом и переезд в Чон-Кемин
Встречаемся и отправляемся на обзорную прогулку по столице, после которой заглянем на традиционный обед к мастерице Гульмире-эже. Вас будет ждать щедро накрытый стол, а хозяйка не только угостит домашними блюдами, но и познакомит с древним ремеслом — ткачеством из мериносовой шерсти.
К вечеру мы разместимся в юртовом отеле, расположенном на горном склоне ущелья Чон-Кемин, погрузимся в атмосферу национального быта и проведём спокойный вечер за ароматным чаем.
Высокогорное озеро Сон-Куль, пикник у водопада и звёздное небо
Этот день мы посвятим дороге к одному из самых магических уголков страны — озеру Сон-Куль, лежащему на высоте 3016 метров. Вокруг раскинуты холмы, а за ними поднимаются зубчатые вершины Центрального Тянь-Шаня. Мы преодолеем около 6 часов пути, остановимся на лучших смотровых площадках и задержимся у горного водопада, где гиды приготовят для нас невероятно вкусный люля-кебаб на открытом огне.
Когда опустится ночь, перед нами откроется бездонное небо, усыпанное мириадами звёзд, и мы, возможно, успеем загадать желание на пролетающий метеор.
Путь к Кёль-Суу: перевал Молдо-Ашуу, Нарын, долина Аксай
После завтрака продолжим наше путешествие в сторону города Нарын и знаменитого озера Кёль-Суу. Сегодня нам предстоит пересечь живописный перевал Молдо-Ашуу, где каждые полчаса будет меняться пейзаж — от широких долин до высоких хребтов.
На обед остановимся в Нарыне, а затем отправимся в долину Аксай, ведущую к заветному высокогорному озеру. В дороге мы проведём 6–7 часов, включая фотоостановки, перерывы на еду и кофе.
Конный переход к озеру Кёль-Суу и переезд к Иссык-Кулю
Никакое описание не передаст всей магии и величия Кёль-Суу — это место нужно увидеть! После утреннего перекуса мы сядем в седло и отправимся верхом через долину Ат-Баши к высокогорному озеру. Сам путь станет отдельным приключением: панорамы будут настолько впечатляющими, что многие скажут: «Это самое красивое озеро в моей жизни!»
У берега у нас будет достаточно времени для фотографий и прогулки на лодке. После обеда продолжим путь и переедем на южный берег озера Иссык-Куль. Дорога займёт около 7 часов.
Древняя охота с беркутом, каньон Сказка и мастерская юрт
Начнём этот день со знакомства с профессиональным беркутчи Алмазбеком Акуновым. Вы узнаете всё о традиции салбуурун — искусстве охоты с беркутами и тайганами на лис, зайцев и волков. Каждый сможет попробовать удержать хищную птицу, увидеть её тренировку, пострелять из лука и поговорить с хозяином за чашкой чая. Алмазбек-байке обязательно накроет для нас обед в юрте — настоящий кыргызский дасторкон.
Затем мы отправимся на мастер-класс по сборке юрты туда, где это ремесло бережно передаётся из поколения в поколение. В финале дня по дороге в Каракол посетим каньон Сказка, а при хорошей погоде остановимся на диком пляже Иссык-Куля, чтобы искупаться. В пути сегодня проведём около 3 часов.
Каракол, ущелье Кок-Жайык и водопад Девичьи косы, смотровая на Джеты-Огуз, переезд на северный берег Иссык-Куля
Добро пожаловать в самый мультикультурный город страны — Каракол. Утром мы прогуляемся по его улочкам и заглянем в сувенирную лавку. После отправимся в ущелье Кок-Жайык: там нас ждёт лёгкая прогулка или поездка верхом к водопаду Девичьи косы.
На обратном пути остановимся на смотровой площадке ущелья Джеты-Огуз, чтобы полюбоваться одним из самых знаменитых видов Кыргызстана. К вечеру переедем на северный берег Иссык-Куля. Время в пути составит около 4 часов.
Иссык-Куль: отдых, прогулка на яхте и ужин
Этот день мы специально оставили для отдыха. Никаких дальних переездов — только релакс у берега Иссык-Куля, прогулки, солнце и полное расслабление. На закате мы отправимся в небольшой круиз на яхте, чтобы увидеть, как солнце тонет в гладкой воде.
Вечером поужинаем в уютном ресторане домашней кухни и обсудим всё, что увидели за время путешествия.
Возвращение в Бишкек, завершение тура
После завтрака мы направимся в аэропорт Бишкека. По пути сделаем остановку у местных магазинов, чтобы вы смогли купить сувениры и любимые кыргызские вкусности.
Выберите удобную дату из расписания
Что включено
- Проживание в отелях и юрточных лагерях
- Все завтраки, 5 обедов и 4 ужина, питьевая вода
- Трансферы по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Беркут-шоу
- Конная прогулка к озеру Кёль-Суу
- Прогулка на лодке по озеру Кёль-Суу
- Мастер-класс по сборке юрты
- Посещение всех локаций по программе, включая входные билеты
- Пикник у водопада
- Получение пропуска в приграничную зону
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Обеды и ужины вне программы - от $10
- Конная прогулка в ущелье Кок-Жайык - $25
- Горячие источники - $4
- 1-местное проживание - $300