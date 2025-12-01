Встречаемся и отправляемся на обзорную прогулку по столице, после которой заглянем на традиционный обед к мастерице Гульмире-эже. Вас будет ждать щедро накрытый стол, а хозяйка не только угостит домашними блюдами, но и познакомит с древним ремеслом — ткачеством из мериносовой шерсти.

К вечеру мы разместимся в юртовом отеле, расположенном на горном склоне ущелья Чон-Кемин, погрузимся в атмосферу национального быта и проведём спокойный вечер за ароматным чаем.