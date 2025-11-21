Вам откроются перевалы, где веками проходили кочевники и караваны,
Список необходимых вещей: тёплая, удобная и не скользкая обувь; тёплая одежда из непромокающего материала; полотенца, халаты, резиновые тапочки (для источников); фен для сушки волос; необходимые лекарства (при наличии заболеваний); обязательно иметь с собой препарат «Гипоксен»!
Ущелья Иссык-Ата, Кегеты и Боомское, прибытие в Чолпон-Ату
Встретим вас в аэропорту Бишкека, заедем в банк для обмена валюты и отправимся в путь. Первой точкой маршрута станет ущелье Иссык-Ата — место с завораживающей природой, термальными источниками и живописными видами. Далее нас ждёт ущелье Кегеты, известное своими необычными скальными формациями и прозрачными ручьями.
Через Боомское ущелье проедем среди горных массивов и долин, где каждый поворот открывает новые картины величественного Тянь-Шаня. По дороге пообедаем.
Вечером прибудем в Чолпон-Ату, курортный город на берегу Иссык-Куля. Заселение в отель, ужин и отдых. По желанию можно погулять по по вечерним улицам или прокатиться на катере по озеру.
Григорьевское ущелье, Нижнее и Среднее озёра, Семёновское ущелье
После завтрака выезд с вещами. Экскурсию начнём с Григорьевского ущелья. Здесь воздух пропитан ароматом сосен, а вдоль склонов шумит горная река. Мы посетим Нижнее озеро, при желании можно пройти пешком к Среднему (около 2 км).
По дороге заедем в юртовый город, где можно ближе познакомиться с традициями кочевого народа Кыргызстана. Обед будет организован по местным обычаям.
Далее направимся в Семёновское ущелье, расположенное на хребте Кюнгей-Ала-Тоо. Здесь протекает река Ак-Суу, знаменитая своей кристальной ледниковой водой.
Вечером прибытие в Каракол, размещение в отеле, ужин и отдых.
Ущелье Джеты-Огуз и скала Разбитое сердце
После завтрака начнётся экскурсия в одно из самых известных мест Иссык-Куля — ущелье Джеты-Огуз. В тёплое время года его склоны покрываются густой зеленью, а издалека заметна гряда красных скал — Семь волов, давшая ущелью название. Рядом находится скала Разбитое Сердце, место, ставшее символом любви.
После обеда мы совершим прогулку к водопаду и устроим фотосессию среди живописных ландшафтов. С хребта Терскей Ала-Тоо открывается вид на пик Ельцина.
Возвращение в отель в Караколе, ужин и отдых.
Ущелье Джуку
Поедем в ущелье Джуку — самое протяжённое на хребте Терскей-Ала-Тоо. С древних времён здесь находили приют скифы, китайцы, тюрки и кочевые кыргызы. Сегодня ущелье поражает красными скалами, густыми еловыми лесами, высокогорными озёрами и бурной рекой, петляющей по долине.
После обеда возвращаемся в Каракол. Ужин и отдых в отеле.
Ущелье Барскоон, впечатляюще водопады, плато Арабель и высокогорная тундра
После завтрака направимся к ущелью Барскоон, одному из красивейших мест южного побережья Иссык-Куля. Среди елей и сосен здесь спрятаны три водопада: Чаша Манаса, Борода Аксакала и Слёзы Барса (или Брызги шампанского).
Далее мы поднимемся к озеру Петрова, крупнейшему моренно-ледниковому озеру Тянь-Шаня, расположенному на высоте до 4200 метров. Гид выберет безопасный маршрут, чтобы показать самые живописные виды.
После обеда путь продолжится на плато Арабель, высокогорную долину на высоте 3800 метров. Здесь множество рек, озёр и болот, образующих своеобразную тундровую экосистему. Только крупных озёр насчитывается более 50!
К вечеру прибытие в Каджисай, заселение, ужин и отдых.
Каньоны Сказка и Марс
Сегодня посетим каньон Сказка — удивительное образование из песчаника и красной глины. Ветер и дожди создали здесь причудливые формы, напоминающие замки, башни и каменные лабиринты.
После обеда направимся к каньону Марс, чьи красные склоны и фантастические рельефы напоминают поверхность одноимённой планеты. С вершины открывается панорама озера Иссык-Куль, снежных гор и зелёных лугов.
По желанию можно организовать беркут-шоу с демонстрацией традиционной охоты. Вечером прибытие в Нарын, заселение в отель, ужин и отдых.
Каньон Кок-Мойнок, возвращение в Бишкек и завершение тура
Позавтракаем и направимся к каньону Кок-Мойнок. Его ландшафт сложен из красно-жёлтого песчаника, которому тысячи лет. Извилистые проходы длиной до 2,5 километров образуют удивительные формы, напоминающие природные скульптуры. Мы прогуляемся к подножию гор, сделаем множество эффектных фотографий.
После обеда — переезд в Бишкек. Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом не ранее 22:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги экскурсовода и сопровождающего
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Обеды и ужины - от 700 сом
- Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
- Аренда лошадей на Кель-Суу - 1500 сом/чел + 350-500 сом/чел за инструктора (1 инструктор стоит от 2000-3000 сом за группу из 4-5 человек)
- Беркут-шоу - 7000 сом с группы
- Прогулка на корабле - 12 000 сом с группы
- Термальные источники - 300-500 сом/чел