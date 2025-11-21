Встретим вас в аэропорту Бишкека, заедем в банк для обмена валюты и отправимся в путь. Первой точкой маршрута станет ущелье Иссык-Ата — место с завораживающей природой, термальными источниками и живописными видами. Далее нас ждёт ущелье Кегеты, известное своими необычными скальными формациями и прозрачными ручьями.

Через Боомское ущелье проедем среди горных массивов и долин, где каждый поворот открывает новые картины величественного Тянь-Шаня. По дороге пообедаем.

Вечером прибудем в Чолпон-Ату, курортный город на берегу Иссык-Куля. Заселение в отель, ужин и отдых. По желанию можно погулять по по вечерним улицам или прокатиться на катере по озеру.