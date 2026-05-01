Описание тура
Если хочется чего-то супер-концентрированного, улётного, разнообразного и активного — у нас для тебя есть Киргизия!
В одном регионе собрались и небесные горы шеститысячники, и реки с термальными источниками, и альпийские луга в горах, и одно из самых глубоких и чистейших озёр в мире, и каньоны с марсианскими рельефами, и мощные водопады высотой с 20-этажный дом, и сохранилась кочевая культура местных, и очень-очень много вкусной еды)
Мы всё это увидим и проживём. Совершим хайк к водопаду на высоту 2.700м. Покатаемся на лошадях по этим альпийским лугам. Откиснем в горячих минеральных источниках посреди горных пейзажей. На закате прокатимся на яхте, а утром отправимся в сплав на каяках. Научимся охотиться с беркутами и даже поживём в настоящей юрте!
Заинтриговали?))
Тогда ни слова больше, смотри программу и вдохновляйся! Мы уже всё спланировали, забронировали и организовали;)
Программа тура по дням
Знакомство, Бишкек и вкусная еда
Встречаемся в аэропорту города Бишкек в 13:30, загружаемся в трансфер и едем заселяться в отель. Тратить время на то, чтобы поваляться в отеле — не наш формат, поэтому мы оставляем вещи и сразу же направляемся познавать Киргизию на вкус.
Кыргызская еда очень разнообразна. Она вобрала в себя традиции кочевых предков и других народов. В основном блюда кыргызской кухни содержат много мяса, молока и теста. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот и мы первым делом пойдем проверять.
После плотного обеда по закону Архимеда полагается правильно — отправиться на экскурсию по городу с местным гидом.
Прогуляемся по главной улице страны — по проспекту Чуй, посетим один из старейших парков города — парк Дубовый, естественно, не обойдем стороной центральную площадь и ни при каких обстоятельствах не пропустим местный колоритный рынок.
А вечером пойдем ужинать в уютный ресторанчик, набираться сил на следующие насыщенные дни.
Национальный парк, пикник и треккинг к водопаду
А сегодня начинается то, ради чего все мы здесь собрались. Мы начнем исследовать природные места, которыми так славится эта страна.
После плотного завтрака в отеле мы выезжаем в национальный парк Ала Арча.
Не зря мы копили силы вчера, потому что сегодня нас ждет треккинг к водопаду Ак Сай, который находится на высоте 2665 метров.
Будем идти вдоль бурлящей горной реки, любоваться горными пейзажами и обязательно устроим привал с пикником с красивым видом на Ала-Арчинское ущелье.
И, наконец, финальной нашей точкой станет внушительная струя ледниковой воды, падающая с высоты 40 метров, которая разбивается о камни и обдает все и всех вокруг прохладными брызгами. Свежесть Ак-Сайского водопада — лучшая награда за проделанный путь в четыре с половиной километра.
После похода возвращаемся в город, ужинать и отдыхать.
На яхте по Иссык-Куль, петроглифы, центр Рух Ордо
После завтрака сегодня мы забираем вещи, загружаемся в наш трансфер и уезжаем из Бишкека. Двигаться сегодня будем в сторону одного из самых больших озер в мире —озера Иссык-Куль.
Но по пути мы не сможем пропустить несколько интересных объектов.
Первой остановкой будет башня Бурана, которая по праву считается культурным наследием Кыргызстана. Сооружение датируется X-Xi веком и ученые считают, что на этом месте раньше стоял город, который находился на Шелковом пути и был одним из самых богатых среднеазиатских городов того времени.
Города, к сожалению, уже нет, но зато сохранилась башня, на которую мы полюбуемся и представим, как здесь раньше жили люди.
Далее мы погрузимся прямиком во времена до нашей эры, когда первобытные люди оставляли послания с помощью наскальных рисунков. На них мы и посмотрим в городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль. Только представь, что эти рисунки нарисовали больше 2200 лет назад!
На этом образовательно-культурная часть еще не заканчивается и мы перемещаемся в культурный центр Рух Ордо, где нас будет ждать экскурсия, на которой мы не только узнаем историю, культуру и быт Кыргызстана, но и попробуем спеть, станцевать национальный танец, поучаствовать в играх и традициях.
И вот теперь, максимально погрузившись в культуру и историю этой страны, мы будем с чистой совестью отдыхать на киргизском Байкале — на озере Иссык-Куль. Водоем таких размеров на такой высоте — это уникальное природное явление. В хорошую погоду видимость составляет 20 метров в глубину!
А вечером на закате нас ждет прогулка на яхте по озеру. Во время морской прогулки с корабля откроется потрясающий вид на горы Тянь-Шаня.
Ущелье 7 быков, водопад, альпийские луга в долине
Отдохнули, накупались и с новыми силами двигаемся дальше. После завтрака забираем вещи и выезжаем навстречу новым приключениям. Сегодня нас снова ждёт небольшой поход, чтобы увидеть самую-самую красоту.
Отправляемся в ущелье Джеты-Огуз, в переводе с кыргызского означает 7 быков. Такое неожиданное название было дано ущелью из-за скального массива из красной глины, который является своеобразной визитной карточкой ущелья. Скалы имеют яркий цвет, и это довольно большая редкость.
В этом ущелье мы отправимся к водопаду Девичьи косы, по пути насладимся альпийскими лугами, мощью горной реки и долиной цветов Кок-Жайык.
Вечером, уставшие, но довольные, заселимся в отель в городе Каракол, где проведём ближайшие 2 ночи.
Горячие источники, таинственное ущелье
Новый день —новое ущелье! Мы ведь в Киргизии, а значит здесь очень много красивых природных локаций и мы не уедем, пока не посмотрим все самое-самое.
Поэтому завтракаем и собираем рюкзачки в дорогу — отправляемся в ущелье Алтын Арашан. Алтын-Арашан в переводе означает золотые целебные ключи и известно это место тем, что на небольшом участке бьют источники с различным составом воды и температурой. В них можно купаться круглый год, целебная вода лечит многие болезни.
Один склон ущелья зарос густым еловым лесом, а другой покрыт пестрым ковром из горных трав, цветов, ягод и невысоких кустарников. При хорошей погоде мы сможем насладиться этими видами, катаясь по ущелью верхом на лошади.
После прогулки по ущелью мы отправимся расслабляться в горячих источниках. Мы уже писали, что минерализованная вода тут лечит от всех болезней, ну или как минимум классно расслабляет))
Вечером расслабленные и оздоровленные вернемся в наш отель, будем делиться впечатлениями и играть в настолки.
Водопад Барскоон, каньон Сказка, ночуем в юрте
После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся дальше путешествовать вдоль южного берега озера Иссык Куль. Сегодня пойдем смотреть на один из самых известных водопадов в Киргизии — Барскоон. Согласно одной из легенд, водопад образовался из слез самки леопарда, которая плакала над ранеными детенышами, упавшими со скалы.
После водопада отправимся тренировать свое воображение в каньоне Сказка. Назвали его из-за причудливого рельефа, который за многие сотни лет солнце и ветер вытачивали из песчаника.
Со смотровой площадки каньона открывается живописный вид на озеро Иссык Куль. Кстати, говорят, что форма каньона меняется после каждого дождя. Так что, те пейзажи, которые мы увидим — уникальны.
А сегодня вечером мы заселяемся в самые настоящие юрты, где проведем следующую ночь. Проникнемся духом кочевников и сами проверим, каково это жить в юрте.
Сплав на каяках, беркуты, каньоны Конорчек
Это день прощания с каньонами, ущельями и горными реками и возвращения в столицу. Но для начала попрощаемся достойно с озером Иссык Куль. Встанем пораньше, возьмем каяки и отправимся рассекать водную гладь.
После интенсивной утренней зарядки выезжаем из наших юрт и едем отдыхать телом и наслаждаться удивительным шоу с пернатыми. Издревле считалось, что ловчая птица — самый верный и надежный помощник охотника. Орлы и соколы использовались задолго до появления огнестрельного оружия и пребывали в статусе члена семьи.
Кыргызские племена используют ловчих птиц для охоты начиная с 10 века н. э. и по сей день сохраняют эту невероятную традицию, передавая её из поколения в поколения. И у нас будет уникальная возможность встретиться с самыми прославленными охотниками!
Увидим как тренируют и используют ловчих птиц, подержим, погладим, самостоятельно оценим размах крыльев и скорость пикирования.
По пути в Бишкек мы посетим каньоны Конорчек, удивительные ландшафты которых напоминают Великий Каньон, но вместе с тем, они несут в себе значимую частицу уникальной природы Кыргызстана. Скалистые колонны из красного песчаника простираются на многие километры.
Здесь время словно останавливается, и мы попадем в плен этих живописных пейзажей, которыми невозможно налюбоваться. Особой достопримечательностью каньонов является потухший вулкан, возраст которого оценивается в 2,5-3 млн лет.
В Бишкеке заселяемся в наш отель и идем на прощальный ужин, на котором поделимся своими впечатлениями от увиденного в этой стране.
Заключительный
Это грустный день — день прощаний. Завтракаем и собираемся в аэропорт. Вот и настало время прощаться с чудесной страной Киргизией:(
Варианты проживания
Что включено
- Проживание в отеле в г. Бишкек на 3 ночи, двухместное размещение
- Проживание в в гостинице в г. Чолпон Ата на 1 ночь, двухместное размещение
- Проживание в гостинице г. Каракол 2 ночи, двух-трехместное размещение
- Проживание в юрточном лагере 1 ночь, трех-четырехместное размещение
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансферы по всему маршруту от аэропорта Бишкека в 1 день и обратно на 8 день поездки
- Экскурсионное сопровождение от местного гида
- Катание на яхте по о. Иссык-Куль
- Все входные билеты по маршруту
- Купание в горячих источниках
- Беркут-шоу
- Прогулка на каяках
- Прогулка на лошадях
- Посещение культурного комплекса Рух Ордо
- Медицинская страховка
- Встреча в аэропорту и сопровождение турлидером во время тура
- Общий чат с другими участниками тура
- Договор, чек, всё как полагается
- Впечатления на всю жизнь и желание вернуться снова
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека. Мы поможем купить выгодные билеты из твоего города. Но если помощь не нужна, знай, что прилет должен быть до 13:30, вылет после 11:00