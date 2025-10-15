Описание тура
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Киргизии — стране, где древние горы хранят тайны, а природа создала пейзажи невероятной мощи и красоты. Здесь, за могучими хребтами, спрятаны места, словно сошедшие со страниц легенд: бирюзовые озера, огненные каньоны, ущелья, где шепчутся вековые ели, и бескрайние степи, где до сих пор живут традиции кочевников.
Иссык-Куль — Глаз Неба в обрамлении гор
Его называют жемчужиной Центральной Азии. Озеро Иссык-Куль, теплое и соленое, окружено кольцом заснеженных пиков Тянь-Шаня. С высоты оно похоже на синий глаз, смотрящий в небо. Здесь можно купаться до конца сентября, вдыхая чистейший горный воздух и любуясь игрой света на воде. А вокруг — десятки ущелий, каждое из которых уникально:
Семеновское ущелье — царство тянь-шаньских елей, где стволы деревьев вздымаются к облакам, а реки поют древние песни.
Джеты-Огуз — долина красных скал, будто высеченных рукой великана. Говорят, здесь когда-то сражались богатыри, и их кровь окрасила камни.
Каньон Сказка — словно сон художника: замки, башни и арки из пестрой глины, которые ветер и время лепят заново каждый день.
Каракол: где встречаются культуры
В этом уютном курортном городке время замедляется. Здесь стоит деревянная мечеть, собранная без единого гвоздя, а в уютных кафе подают ашлямфу — фирменное блюдо дунганской кухни, в котором сливаются вкусы Востока и Азии.
Традиции, которые живут
В селе Боконбаево вы станете свидетелем соколиной охоты — древнего искусства кочевников, где человек и птица понимают друг друга без слов.
В Кочкоре вас научат создавать войлочные ковры — те самые, что веками согревали юрты и рассказывали истории через орнаменты.
Приезжайте! Позвольте Киргизии раскрыть перед вами свои сокровища: озера, в которых отражается небо, горы, что касаются облаков, и традиции, которые не умирают. Это путешествие останется в сердце навсегда!
Программа тура по дням
Знакомство с Бишкеком - зеленым сердцем Киргизии
Прибытие в аэропорт Манас. Вас встречает теплый ветер Чуйской долины и улыбки наших гидов. Переезд в столицу — Бишкек, город, где советская строгость улиц гармонично сливается с восточным уютом.
Бишкек (в прошлом — Фрунзе) — это просторные бульвары, тенистые аллеи и горный воздух, напоенный ароматом яблонь. Здесь почти нет высоток, зато много фонтанов, скверов и неспешного ритма жизни. Город будто создан для неторопливых прогулок:
Улицы пересекаются под прямым углом, как линии на шахматной доске.
В кафе говорят по-русски, но меню пестрит ароматными лагманами, мантами и шорпо.
Над городом возвышаются снежные вершины Кыргызского Ала-Тоо, напоминая, что где-то рядом начинаются настоящие горные приключения.
Размещение в гостинице (после 14:00). У вас будет время отдохнуть после перелета или неспешно исследовать город самостоятельно
Ночь в гостинице
Питание: нет
От столицы до бирюзового Иссык-Куля
Бишкек Иссык-Куль (250 км, 4 ч)
Утро в Бишкеке: дух истории и свободы
После завтрака вас ждет экскурсия по столице, где переплелись эпохи — от советского прошлого до независимого настоящего.
Площадь Ала-Тоо — сердце города. Здесь кипит жизнь: молодежь фотографируется у фонтанов, а в тени зданий звучат речи уличных ораторов.
Флагшток — один из самых высоких в мире (45 м!). Если повезет, вы увидите торжественную смену караула — строгий ритуал в лучах утреннего солнца.
Памятник Ленину — редкий гость в современной Центральной Азии. В Бишкеке он остался, будто застыв во времени, с протянутой рукой к горным вершинам.
Памятник Манасу — эпическому герою, объединившему кыргызов. Его образ напоминает: вы в стране, где легенды живут в каждом камне.
Дорога к жемчужине: переезд на Иссык-Куль
После обеда — путь в Чолпон-Ату, курортную столицу северного побережья. Дорога (270 км, 4 часа) пройдет через:
- Боомское ущелье, где скалы сжимают трассу, как стражники;
- Соленые озера с зеркальной гладью, отражающей небо;
- Первые виды Иссык-Куля — внезапно открывающуюся бирюзу, от которой захватывает дух.
Вечер у Теплого озера
Иссык-Куль — это:
- 1610 м над уровнем моря, но вода не замерзает даже зимой (отсюда и название!);
- Солоноватый вкус и прозрачность, как в Байкале;
- Пляжи с мелкой галькой, где волны шепчут тысячелетние истории.
- Размещение в гостинице в Чолпон-Ате.
У вас будет время:
- Погулять по набережной, где пахнет джунгарской полынью и жареными лепешками;
- Искупаться в теплой воде (+22… +24С летом);
- Увидеть, как закат красит Тянь-Шань в золото и пурпур.
Спокойной ночи у древнего озера, хранящего тайны кочевников!
Не забудьте зарядить фотоаппарат: завтра будет еще красивее!
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Иссык-Куль: от петроглифов до хвойного царства
Утро в Чолпон-Ате: следы древних цивилизаций
После завтрака вас ждет погружение в тайны тысячелетий:
Рух Ордо — духовный центр имени Айтматова
Уникальный комплекс на берегу озера, где переплетаются мировые религии и философии. Пять часовен, символизирующих разные верования, стоят в гармонии друг с другом — как и завещал великий писатель. Здесь особенно чувствуется ветер времени: он шепчет сквозь ветви деревьев и играет с водами Иссык-Куля.
Музей петроглифов под открытым небом
Более 1000 камней с рисунками древних кочевников (Ii тыс. до н. э. — Iv в. н. э.): охотники, солнцеподобные лики, архары и сцены ритуалов. Прикоснитесь к истории буквально — некоторые камни можно трогать!
Полдень: дорога в сказку — Семеновское ущелье
Переезд к одному из самых живописных мест Тянь-Шаня. По пути:
- Остановка у священного камня Чингиз-таш — по легенде, здесь отдыхал сам завоеватель;
- Первые виды хребта Кунгей-Алатоо, чьи снега даже летом сверкают, как сахарная глазурь.
- Семеновское ущелье: где рождаются легенды
30 км первозданной природы:
- Величественные тянь-шаньские ели стоят, как исполинские стражи, их смолистый аромат смешивается с горным воздухом;
- Река Семеновка поет над камнями, переливаясь всеми оттенками бирюзы;
- Тропы ведут к водопадам и полянам, усыпанным эдельвейсами.
Возвращение в гостиницу.
Спокойной ночи под шепот елей и далекий перезвон реки…
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Экскурсия по Караколу. Ущелье Джеты-Огуз. (4-5 ч)
Иссык-Куль Каракол (140 км, 4-5 ч).
Утро: дорога на восток Иссык-Куля
После завтрака отправляемся в Каракол (бывший Пржевальск) — город, где смешались русская, дунганская и киргизская культуры. По пути:
Остановка у рынка в селе Тамга, где можно купить курут (соленые шарики из сушеного творога) или местный мед;
Виды на южное побережье Иссык-Куля — здесь озеро кажется бескрайним, а горы подступают к самой воде.
Каракол: музей, мечеть и ашлямфу
Музей Пржевальского
Узнаем о великом русском исследователе Центральной Азии, чье имя город носил почти 100 лет. Во дворе — памятник-маяк в виде орла: отсюда путешественник отправился в свою последнюю экспедицию.
Дунганская мечеть (1910 г.)
Шедевр без гвоздей: резные драконы, загнутые крыши и яркие цвета — будто кусочек Китая перенесли в горы Тянь-Шаня.
Свято-Троицкая церковь
Русская православная церковь из дерева с бирюзовыми куполами — удивительно гармонична в этом разноязыком городе.
Обед: ашлямфу по-каракольски
Густой суп с лапшой, крахмалом, уксусом и зеленью — фирменное блюдо дунган. Есть два варианта:
- Белая — с курицей и легким бульоном;
- Красная — с острым перцем и мясом.
Джеты-Огуз: скалы, которые горят
Переезд (30 км) в ущелье, где природа создала шедевр из красного песчаника:
- Семь быков — семь исполинских скал, будто застывших в беге. По легенде — это обращенные в камень волы разгневанного духа.
- Разбитое сердце — две рассеченные вершины. Говорят, здесь погибла от несчастной любви красавица, и горы оплакивают ее.
Контрасты Джеты-Огуза:
- Красные скалы vs изумрудные ели;
- Горячие источники у подножия vs вечные снега на вершинах.
Возвращение в Каракол.
Вечером можно:
- Прогуляться по улице Джантошева с ее старинными домами;
- Зайти в кафе на чай с баурсаками (жареными пончиками).
Спокойной ночи в городе, где спят великие путешественники…
Питание: завтрак, обед.
Ночь в гостинице.
Ушелье Сказка. Соколиная охота. Кочкор. 140 км
Иссык-Куль Каракол (140 км, 4-5 ч).
Утро: по южному берегу Иссык-Куля в страну чудес
Сегодня нас ждет дорога вдоль дикого южного побережья озера, где нет курортов, зато есть бескрайние степи, скалистые берега и ощущение настоящего кочевого простора.
Переезд в каньон Сказка (2,5 часа)
По пути:
- Остановка у соленых озер Тосора, где вода переливается розовыми и бирюзовыми оттенками;
- Виды на заснеженные пики Терскей Ала-Тоо, отражающиеся в водах Иссык-Куля.
Каньон Сказка марсианские замки из глины
Это место, где ветер и время вырезали из пестрой окаменелой глины фантастические башни, арки и крепости.
Что вас ждет:
- Лабиринты среди стен, напоминающих древние цитадели;
- Китайская стена длинный гребень, будто перенесенный сюда из Азии;
- Кусты эфедры под ногами их серебристые ветви контрастируют с рыжей глиной;
- Фото на фоне замков кажется, еще мгновение, и из-за поворота выйдет дракон.
Совет: Наденьте удобную обувь!
Обед в дороге
В кафе или гостевом доме вас ждет настоящая кыргызская кухня:
- Лагман ручная тянутая лапша с мясом и овощами;
- Гулян-аш густой суп с домашней лапшой;
- Чай с курагой и лепешками.
Боконбаево: соколиная охота танец человека и птицы
Переезд в поселок, где беркутчи (охотники с орлами) хранят традиции предков.
Что увидим:
- Показательные выступления беркут пикирует с высоты, развивая скорость до 300 км/ч;
- Истории охотников как находят птенцов, тренируют и живут с ними годами;
- Фото с птицей на руке (если осмелитесь!).
Интересно: Самки беркутов ценятся больше они крупнее и смелее!
Кочкор: где рождаются шедевры из войлока
Вечерний переезд в Кочкор столицу традиционных ремесел.
Ночь в гостевом доме
Ужин и душевные разговоры у очага. Засыпаем под шепот звезд завтра нас ждет возвращение в Бишкек и прощание с горами. Спокойной ночи в краю орлов и мастеров Пусть вам приснятся глиняные замки и бескрайний Иссык-Куль!
P.S. Не забудьте зарядить телефон завтра будет много фото!
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ночь в гостевом доме.
Кочкор Бишкек (250 км, 5 ч). Башня Бурана и мн. др
Утро в Кочкорке: уроки мастерства от хранителей войлока
Сегодня мы погрузимся в одно из древнейших ремесел кочевников, признанное Юнеско шедевром нематериального наследия.
Мастер-класс по созданию ширдака
От шерсти до ковра вам покажут, как:
- Чистят и красят овечью шерсть натуральными пигментами (луковая шелуха, травы, минералы);
- Раскладывают узоры по шаблону каждый орнамент несет смысл (бараний рог сила, волна вечное движение);
- Валяют войлок шерсть поливают кипятком и катают руками (готовьтесь к веселой физической работе!).
Интересно: На создание большого ширдака у мастериц уходит до месяца!
Дорога в Бишкек: сквозь века
После обеда отправляемся в столицу, но по пути встреча с древним Караханидским государством.
Башня Бурана (X-Xi вв.)
Остатки Буранинского городища когда-то здесь кипела жизнь на Великом Шелковом пути.
Что увидим и узнаем:
- Минарет высотой 21,7 м (раньше 40 м!) с винтовой лестницей внутри;
- Каменные балбалы (древние тюркские изваяния) стражи долины;
- Легенду о принцессе говорят, башню построил отец, чтобы спасти дочь от предсказанной гибели но судьбу не обманешь.
Вечер в Бишкеке: прощание с Кыргызстаном
Прибытие в столицу, размещение в гостинице. Свободное время для:
- Покупки сувениров на Ошском базаре войлочные драконы, туш-кийиз (вышитые панно), керамика;
- Ужина в кафе попробуйте самсу с айраном или шорпо перед отъездом;
- Прогулки по вечернему Бишкеку город особенно красив в огнях фонтанов.
Сегодня на вас нахлынут воспоминания о запахе тянь-шаньских елей и шепоте Иссык-Куля.
Спокойной ночи в последний вечер под кыргызскими звездами Пусть ваши сны будут такими же яркими, как каньон Сказка!
P.S. Не забудьте обменять оставшиеся сомы на сувениры дома они превратятся в маленькие кусочки Кыргызстана!
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Вылет домой
Переезд в аэропорт Манас (30 км).
Завершение программы.
Питание: завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча/проводы в аэропорту в любое время, групповой трансфер аэропорт гостиница аэропорт для каждого рейса. Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком. Групповые экскурсии с гидом согласно программе тура. Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура. Питание согласно программе тура. Демонстрация соколиной охоты. Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров. Минеральная вода на каждый день тура. Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Одноместное размещение в гостиницах+205Usd за всю программу
- Стоимость международных перелетов
- Входные билеты на памятники и в музеи
- Стоимость дополнительного питания
- Медицинская страховка выезжающего зарубеж на сумму покрытия от 30000$, включая риск ковид-19
- Страхование от невыезда
- Дополнительная ночь по прибытии или убытии в гостинице 3: Одноместный номер 60 Usd/за номер/за сутки Двухместный номер 70 Usd/за номер/за сутки
- Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт гостиница аэропорт
О чём нужно знать до поездки
Какие условия оплаты?
Первая оплата на портале - 15%. Открываются контакты, можно обмениваться анкетными данными. Направляю вам анкету. Без анкеты невозможно бронировать, посадить на места в группу и подготовить договор.
Вторая оплата по договору с нами - 15% по курсу Цб+6% в течении 1-2 дней после получения договора
Остаток 70% оплачивается на месте наличными долл. Сша или рублями по курсу (курс Цб Рф+6%). Валюта оплаты выбирается вами до начала путешествия: долл. Сша или рубли.
Предусмотрено ли подселение?
Для Туристов Без Пары Подтверждаем Только 1-Местное Размещение С Доплатой (См. раздел В стоимость не включено)!
Размещение
Бишкек - Олив Бишкек или подобная
Озеро Иссык-Куль - Каприз или подобная
Каракол - Грин Ярд или подобная
Поселок Кочкор - Гостевой дом У Миры
Будут ли применены штрафы при моем отказе от оплаченного тура?
Согласно ст. 32 закона Рф 2300-1 О защите прав потребителей и ст. 782 Гк Рф, Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора оказания услуг, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Заранее указывать размер штрафов для физических лиц запрещено законом. Поэтому при определении фактически понесенных расходов большую роль играет срок отказа туриста от поездки, влияющий на возможность реализации его места в туре для минимизации расходов и ряда других юридических условий и причин.
Пожелания к путешественнику
В аэропорту вас встретит представитель Компании с табличкой. Перед началом поездки всем гостям будут высланы туристические ваучеры, где схематически будут указаны место встречи в аэропорту и контакты встречающего представителя. Туристы должны быть в пункте начала тура утром в первый день программы. Если вам необходимо прибыть заранее, мы можем забронировать для вас дополнительную ночь в гостинице города прибытия.
Визы
В Кыргызстане действует безвизовый режим с Россией. Граждане Рф могут въезжать в Кыргызстан как по заграничному, так и по общегражданскому паспорту и находиться без регистрации до 30 дней. Оформление необходимых документов для посещения района пика Ленина (пропуск в пограничную зону, экологический сбор) входит в стоимость тура.
Примечание: Нужно учесть, что если Вы после завершения программы планируете совершить экскурсионный тур по древним городам Средней Азии: Самарканду, Бухаре, Хиве, Коканду - для въезда в Узбекистан гражданам России и стран Снг необходимо при себе иметь загранпаспорт.
!!!Если Вы Берете С Собой Детей: По правилам въезда на территорию Кыргызской Республики, гражданам Российской Федерации до 14 лет необходим собственный загранпаспорт или свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Рф (красная печать Мвд).
Нотариально заверенное согласие второго родителя для въезда не нужно.
Наличие отметки (печати) о гражданстве - это нововведение
Согласно но новому указу о пропуске через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации Подробно изложено на сайте Пограничная служба Фсб России. Эти правила действуют только при прямом перелете из России в Кыргызстан. Для пересечения наземных границ из Киргизии в Узбекистан (например) гражданам Рф до 14 лет ==необходим загранпаспорт==!!!
При наличии загранпаспорта у ребенка, печать о гражданстве все равно нужно проставить в св-во о рождении ребенка!!!