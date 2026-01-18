Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Неделю кататься и отдыхать в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
€950 за всё до 3 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$600 за человека
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
$550 за человека
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль с конной прогулкой и беркут-шоу
Посетить мастер-класс по ткачеству, увидеть ущелье Джеты-Огуз и исследовать верхом местные ландшафты
Начало: Аэропорт Бишкека, 11:00
18 апр в 11:00
24 апр в 11:00
€820 за человека
