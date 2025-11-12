Ущелья северного побережья Иссык-Куля славятся первозданной красотой.
Путешественники посетят Семёновское, Ананьевское и Григорьевское ущелья, насладятся панорамными видами и свежим воздухом.
Прогулка по хвойным лесам, встреча с киргизскими лошадьми и знакомство с бытом кочевников оставят незабываемые впечатления. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Три живописных ущелья
- 🏞️ Священные озера
- 🐎 Встреча с киргизскими лошадьми
- 🌲 Прогулка по хвойным лесам
- 🥘 Дегустация национальных блюд
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Семёновское ущелье
- Ананьевское ущелье
- Григорьевское ущелье
Описание экскурсии
Семёновское ущелье богато лесами и высокогорными пастбищами. Посетим долину Кырчын, где в летнее время можно встретить красивых киргизских лошадей.
Ананьевское ущелье, где прячется святое озеро Сутту-Булак. Вы зарядитесь энергией и силой. И насладитесь чистым воздухом, пропитанным ароматом хвои.
Григорьевское ущелье. Уже по дороге вас ждут прекрасные панорамные виды. А в самом ущелье — неприступные скалы, снежные шапки горных вершин и ещё два озера.
Но это не все! В конце дня вы отведаете национальные блюда и окунётесь в колорит жизни киргизского кочевника. Если захотите — примерите на себя роль наездника и прокатитесь на лошади или просто пообщаетесь с местными.
Примерный тайминг
- Время в пути до первой локации — около 40 мин.
- В каждой локации мы проводим 1–1,5 ч.
- Время в пути до дома — около 1,5 ч.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике, пример транспорта можно увидеть в галерее
- Дополнительные расходы: обед в юрте — 500–800 сомов, конная прогулка — 300 сомов за 10 мин.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Провели экскурсии для 46 туристов
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.
