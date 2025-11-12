Ущелья северного побережья Иссык-Куля славятся первозданной красотой. Путешественники посетят Семёновское, Ананьевское и Григорьевское ущелья, насладятся панорамными видами и свежим воздухом. Прогулка по хвойным лесам, встреча с киргизскими лошадьми и знакомство с бытом кочевников оставят незабываемые впечатления. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Семёновское ущелье богато лесами и высокогорными пастбищами. Посетим долину Кырчын, где в летнее время можно встретить красивых киргизских лошадей.

Ананьевское ущелье, где прячется святое озеро Сутту-Булак. Вы зарядитесь энергией и силой. И насладитесь чистым воздухом, пропитанным ароматом хвои.

Григорьевское ущелье. Уже по дороге вас ждут прекрасные панорамные виды. А в самом ущелье — неприступные скалы, снежные шапки горных вершин и ещё два озера.

Но это не все! В конце дня вы отведаете национальные блюда и окунётесь в колорит жизни киргизского кочевника. Если захотите — примерите на себя роль наездника и прокатитесь на лошади или просто пообщаетесь с местными.

Примерный тайминг

Время в пути до первой локации — около 40 мин.

В каждой локации мы проводим 1–1,5 ч.

Время в пути до дома — около 1,5 ч.

Организационные детали