Экскурсии к горам Чолпон-Аты

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €194, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«Фантастический горный Кыргызстан»
Завтра в 09:00
26 июня в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день среди гор Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас на джип-тур по горной дороге в изумительной красоты ущелье Алтын-Арашан»
Завтра в 07:00
26 июня в 07:00
279 за всё до 4 чел.
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Семёновскому и Григорьевскому ущельям
Погрузитесь в осеннюю сказку Тянь-Шаня! Яркие краски природы, живописные ущелья и кристально чистые озера ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
«Продукты для пикника нужно будет взять с собой, но если вдруг в горах нам встретится юрта, тогда за дополнительную плату мы попросимся на обед и попробуем местную кухню»
Завтра в 08:00
26 июня в 08:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
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    Все наши ожидания от поездки полностью были оправданы. Дмитрий рассказал и показал нам красоты Кыргызстана его глазами. Мы узнали много нового и интересного. Все мы провели исключительно приятный и познавательный день, вкусно поели. Огромное спасибо всем за заботливое отношение.

    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный
  • К
    Ксения
    22 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  2. Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
  3. Все краски осени в горах Тянь-Шаня
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 194 до 279 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Горы», 26 ⭐ отзывов, цены от €194. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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