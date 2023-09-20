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Все наши ожидания от поездки полностью были оправданы. Дмитрий рассказал и показал нам красоты Кыргызстана его глазами. Мы узнали много нового и интересного. Все мы провели исключительно приятный и познавательный день, вкусно поели. Огромное спасибо всем за заботливое отношение.