1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«Фантастический горный Кыргызстан»
Завтра в 09:00
26 июня в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день среди гор Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас на джип-тур по горной дороге в изумительной красоты ущелье Алтын-Арашан»
Завтра в 07:00
26 июня в 07:00
€279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Семёновскому и Григорьевскому ущельям
Погрузитесь в осеннюю сказку Тянь-Шаня! Яркие краски природы, живописные ущелья и кристально чистые озера ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
«Продукты для пикника нужно будет взять с собой, но если вдруг в горах нам встретится юрта, тогда за дополнительную плату мы попросимся на обед и попробуем местную кухню»
Завтра в 08:00
26 июня в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
- ММария26 августа 2023В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
- ККсения22 августа 2023Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Горы»
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