Ущелье Жууку: Красивые рельефные горы и пещеры на групповой экскурсии из Бишкека
Мы отправимся в тур по ущелью Жууку. Вы насладитесь местной природой и незабываемыми пейзажами. Побываем в местах, где еловые леса покрывают склоны ущелья, летом и до поздней осени много грибов. В бурной горной реке водится форель.
В ущелье много петроглифов, оставленных сакской и усуньской империями, и даже есть тибетские молитвенные камни!
В ущелье много петроглифов, оставленных сакской и усуньской империями, и даже есть тибетские молитвенные камни!
Ближайшие даты:
10
сен
сен
11
сен
сен
12
сен
сен
13
сен
сен
14
сен
сен
15
сен
сен
16
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Г. Каракол
- Храм Святой Троицы
- Мечеть в виде пагоды
- Ущелье Жууку
- Серные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Наше путешествие начнется в 7 утра в г. Чолпон-Ата. Дорога к ущелью лежит через город Каракол, который стоит на пересечении шелковых путей. Здесь мы попробуем дунганскую кухню — Ашлян-фу, манты с джусаем и другие. Посетим храм Святой Троицы и мечеть в виде пагоды. Познакомимся с историей города и продолжим наш путь.
Ущелье Жууку — самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо, знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и историей. Располагается оно на южном побережье озера Иссык-Куль, в 70 километрах от города Каракол. Еловые леса покрывают склоны ущелья.
Жууку славится своими красными рельефными горами, дырявыми как сыр. Здесь много пещер, и когда-то была одна из ставок хана Умбетали.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты в музеи,
- термальные источники и питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Термальные источники и питание
- Место начала и завершения?
- Чолпон-ата, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Чолпон-Аты
Мини-группа
8 часов
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Погулять между скал, взглянуть на ели под бирюзовой водой и поужинать в юрте
от места вашего проживания
Завтра
12 сен
14 сен
26 мая
€28 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
Посетить горное ущелье с живописными красными скалами и прогуляться до водопада Девичьи слёзы
у вашего отеля
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
у вашего отеля
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
€399 за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии