Что вас ждет

Наше путешествие начнется в 7 утра в г. Чолпон-Ата. Дорога к ущелью лежит через город Каракол, который стоит на пересечении шелковых путей. Здесь мы попробуем дунганскую кухню — Ашлян-фу, манты с джусаем и другие. Посетим храм Святой Троицы и мечеть в виде пагоды. Познакомимся с историей города и продолжим наш путь.

Ущелье Жууку — самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо, знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и историей. Располагается оно на южном побережье озера Иссык-Куль, в 70 километрах от города Каракол. Еловые леса покрывают склоны ущелья.

Жууку славится своими красными рельефными горами, дырявыми как сыр. Здесь много пещер, и когда-то была одна из ставок хана Умбетали.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: