Земля кочевников: живописное ущелье Жууку

Ущелье Жууку: Красивые рельефные горы и пещеры на групповой экскурсии из Бишкека

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Мы отправимся в тур по ущелью Жууку. Вы насладитесь местной природой и незабываемыми пейзажами. Побываем в местах, где еловые леса покрывают склоны ущелья, летом и до поздней осени много грибов. В бурной горной реке водится форель.

В ущелье много петроглифов, оставленных сакской и усуньской империями, и даже есть тибетские молитвенные камни!
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Г. Каракол
  • Храм Святой Троицы
  • Мечеть в виде пагоды
  • Ущелье Жууку
  • Серные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Наше путешествие начнется в 7 утра в г. Чолпон-Ата. Дорога к ущелью лежит через город Каракол, который стоит на пересечении шелковых путей. Здесь мы попробуем дунганскую кухню — Ашлян-фу, манты с джусаем и другие. Посетим храм Святой Троицы и мечеть в виде пагоды. Познакомимся с историей города и продолжим наш путь.
Ущелье Жууку — самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо, знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и историей. Располагается оно на южном побережье озера Иссык-Куль, в 70 километрах от города Каракол. Еловые леса покрывают склоны ущелья.
Жууку славится своими красными рельефными горами, дырявыми как сыр. Здесь много пещер, и когда-то была одна из ставок хана Умбетали.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музеи,
  • термальные источники и питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Термальные источники и питание
Место начала и завершения?
Чолпон-ата, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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