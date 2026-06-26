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Экскурсии из центра Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Чэнду на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от $677 за всё до 3 чел.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
8 часов
9 отзывов
Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
$170 за билет
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
На автобусе
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
13 авг в 09:00
$145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

s
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Все было отлично.
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Е
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Сергей провел классную экскурсию! Очень отзывчивый и приятный собеседник! приятным бонусом бла чайная при монастыре, где мы не только насладились чаем, но и попробовали себя в каллиграфии!
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Артем
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В
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заповедник к Пандам Сергей приобрел билеты для нас и начал экскурсию по заповеднику где полностью рассказал о каждой панде. И заповеднике в целом. Все было максимально информативно и интересно. Далее мы поехали в храмовый комплекс в центре г. Чэнду где максимально погрузились в местный колорит и историю места. И в целом культуры Китая. Самое важное хотелось бы отметить что Сергей Русский живущий в Китае с знанием Китайского языка,а не Китайский гид еле знающий Русский язык❗️❗️❗️

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Лидия
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Благодарю еще раз раз Пэна и гида Софью за организацию экскурсии к пандам!
Новые участники получили опять восторженные впечатления от визита
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к чудесным мишкам)
В этот раз волонтерство было в заповедник в регионе Волун.
Гостям дали возможность присутствия непосредственно в вольере во время кормления - что дало возможность посмотреть на панд с минимального расстояния. Участники делились рассказом с восторгом!!
Будем обязательно рекомендовать дальше эту программу и Пэна, как отличного организатора! Каждый раз индивидуальный подход к гостям: организация трансферов на нужном классе авто (от эконома до Вип), вежливые водители, всегда все четко. Софья - прекрасный гид в парк и помощник в решении вспомогательных вопросов на месте.
За оперативное спасение потерянного телефона - отдельная благодарность!!

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Жанна
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею
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однозначно ставлю 5 звезд, так как с учетом ограниченного времени (с 8ч до 14ч) мы успели насладиться парком, послушать факты от пандах, постоять в серьезных очередях среди китайцев, пообедать и даже купить сувениров. Сергей приятный собеседник, пунктуален, хорошо подкован о Китае, знает китайский, особенности культуры.
Все было комфортно, а это важно, когда путешествуешь с ребенком. Спасибо 🙏🏻

Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы+3
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
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Элина
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Очень приятное дополнение к путешествию. Парк в красивом месте в горах, к пандам пускают довольно близко. На расстоянии руки можно смотреть, как их кормят. Ксюша очень заботливо сопровождала всю поездку.
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Ольга
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и
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невест) и нескольким торговым центрам, я хотела посмотреть фигуру панды карабкающегося по зданию и зайти в магазин Gentle Monster.
Путешествие было комфортным, интересным и увлекательным.
Сергей порекомендовал попробовать бамбук, показал что местные грызут семячки в чайных и рассказал, что Сычуанская кухня самая острая в Китае

Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park+3
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
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J
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
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Шалкарбаев
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Экскурсия оправдала все ожидания. Гидом была Ксюша, остался очень доволен ее работой. Очень внимательная и доброжелательная. До и после локации
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рассказывала и показывала очень много информации в целом о Китае. Все прошло весьма комфортно. Были даже приятные сюрпризы в ходе тура.

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Лидия
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Благодарим Пэна и его команду за организацию экскурсии!
Обращаемся второй раз для наших друзей.
Общение очень комфортное, подход индивидуальный, все пожелания и личные комментарии были учтены.
Ребята помогли с организацией трансфера от ж. д. - четко, оперативно.
Будем обязательно обращаться еще!
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Всего 17 отзывов в Чэнду в категории "Из центра"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд;
  2. День с пандами в Чэнду (билеты включены);
  3. Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Монастырь Вэньшу;
  3. База панд в Дуцзянъяне;
  4. Улица Чунси;
  5. Аллея Куаньчжай.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 677. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Из центра», 17 ⭐ отзывов, цены от $145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь