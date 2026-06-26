Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от $677 за всё до 3 чел.
Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
$170 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
13 авг в 09:00
$145 за человека
Последние отзывы на экскурсии
s
Все было отлично.
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Е
Сергей провел классную экскурсию! Очень отзывчивый и приятный собеседник! приятным бонусом бла чайная при монастыре, где мы не только насладились чаем, но и попробовали себя в каллиграфии!
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Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В
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Благодарю еще раз раз Пэна и гида Софью за организацию экскурсии к пандам!
Новые участники получили опять восторженные впечатления от визита
Новые участники получили опять восторженные впечатления от визита
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Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею
+3
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Очень приятное дополнение к путешествию. Парк в красивом месте в горах, к пандам пускают довольно близко. На расстоянии руки можно смотреть, как их кормят. Ксюша очень заботливо сопровождала всю поездку.
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Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и
+3
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J
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
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Экскурсия оправдала все ожидания. Гидом была Ксюша, остался очень доволен ее работой. Очень внимательная и доброжелательная. До и после локации
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Благодарим Пэна и его команду за организацию экскурсии!
Обращаемся второй раз для наших друзей.
Общение очень комфортное, подход индивидуальный, все пожелания и личные комментарии были учтены.
Ребята помогли с организацией трансфера от ж. д. - четко, оперативно.
Будем обязательно обращаться еще!
Обращаемся второй раз для наших друзей.
Общение очень комфортное, подход индивидуальный, все пожелания и личные комментарии были учтены.
Ребята помогли с организацией трансфера от ж. д. - четко, оперативно.
Будем обязательно обращаться еще!
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Всего 17 отзывов в Чэнду в категории "Из центра"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 677. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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