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к чудесным мишкам)

В этот раз волонтерство было в заповедник в регионе Волун.

Гостям дали возможность присутствия непосредственно в вольере во время кормления - что дало возможность посмотреть на панд с минимального расстояния. Участники делились рассказом с восторгом!!

Будем обязательно рекомендовать дальше эту программу и Пэна, как отличного организатора! Каждый раз индивидуальный подход к гостям: организация трансферов на нужном классе авто (от эконома до Вип), вежливые водители, всегда все четко. Софья - прекрасный гид в парк и помощник в решении вспомогательных вопросов на месте.

За оперативное спасение потерянного телефона - отдельная благодарность!!