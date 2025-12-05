читать дальше

интересным местам, без Ксюши плутали бы там в 2 раза дольше. По нашей просьбе зашли в чайную, где Ксюша все переводила, и чайную церемонию и помогла выбрать чая. Еще нас завезли в храм Веньшу, чего не было в программе но нам прям очень понравилось. Максимально рекомендую, особенно учитывая, что с английским языком в Ченду в среднем у людей плохо и шансов договориться или что-то понять у вас без знания китайского не очень много. Отмечу, что русский у Ксюши не очень беглый, но проблем с пониманием практически не было и он точно не хуже моего английского и сильно лучше английского жены)