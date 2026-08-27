Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Чэнду: индивидуальный трансфер
От встречи с именной табличкой - до дверей вашего отеля
Начало: В аэропорту
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $88 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чэнду между рейсами: панды, старый город и современный центр
Превратить долгую пересадку в знакомство с городом
Начало: В аэропорту Чэнду Тяньфу (TFU)
Завтра в 09:00
29 авг в 00:00
от $300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Ченду: ночной транзит-тур с погружением в местную жизнь
Начало: Чэнду, аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$680 за всё до 4 чел.
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