Мини-группа
до 4 чел.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, китайская деревня и прогулка по городку Дудзяньен
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 09:00
14 фев в 08:30
$160 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
от $410 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
