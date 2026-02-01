Найдено 3 экскурсии в категории « Животные » в Чэнду на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 4 чел. День с пандами в Чэнду (билеты включены) Заповедник, китайская деревня и прогулка по городку Дудзяньен Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо... Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30 $160 за человека На машине 6.5 часов Индивидуальная до 12 чел. Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены) Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город от $410 за всё до 12 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Чэнду между рейсами Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски $399 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Чэнду

