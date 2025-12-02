читать дальше

вопросов и получали полные, компетентные ответы знающего профессионала. Ольга создает вокруг себя атмосферу лёгкости и непринужденности. За время экскурсии нам были показаны самые реликтовые и красивые места в Чэнду. Нам очень не хотелось расставаться и Ольга нам рекомендовала ещё список мест для самостоятельного посещения с адресами и схемами проезда на русском, английском и китайском языках. За всю эту заботу большое спасибо от нас. И мы рекомендуем её всем, кто хочет приятно и увлекательно ознакомиться с г. Чэнду.