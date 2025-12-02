Мои заказы

Главные экскурсионные места в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
11 дек в 12:00
12 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$492 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 декабря 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Все было замечательно! Рекомендую
  • А
    Анастасия
    26 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Отличная экскурсия! Ольга учла все наши пожелания, подстроилась под все наши нюансы, связанные с короткой пересадкой. Увлекла детей! Помогла найти
    читать дальше

    трансфер до аэропорта и была на связи с нами и водителем, пока мы не доехали! Ну и конечно, влюбила в Китай всю нашу семью

  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️
  • А
    Александр
    14 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Великолепная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга! Насыщенный маршрут, много интересной и полезной информации! Правильно и удобно построена логистика, и по
    читать дальше

    дням(минуя большие скопления людей), и по таймингу, все получилось без спешки, не смотря на частые не запланированные остановки и временный уход с тропы) дети тоже в восторге, с огромным интересом слушали и положительными эмоциями зарядились. Однозначно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    8 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Нашим гидом была Кристина. Честно говоря, начитавшись отзывов о посещении панд (толпы людей, много времени) мы не сильно туда собирались,
    читать дальше

    но Кристина сделала настолько интересным наше посещение заповедника панд, что это было одно из ярких наших приключений. Мы четко, быстро передвигались по нужным локациям и увидели почти всех панд, плюс интересные рассказы о их жизни.
    Далее было приключение в городе, которое тоже было грамотно спланировано, плюс наш шикарный обед в местном ресторане сычуаньской кухни. На протяжении всего маршрута Кристина была интересным, увлекательным собеседником. Рекомендуем Кристину. Она молодец!

  • Л
    Лариса
    4 ноября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Нам очень понравилась экскурсия, организованная Ольгой. По нашей просьбе она встретила нас в аэропорту, познакомила с историей города, показала знаковые
    читать дальше

    локации, сопровождала в парк к пандам. Ольга очень эрудированная с грамотной речью, обладает обширными знаниями,охотно отвечает на все сопутствующие вопросы,доброжелательна и не навязчива. Будем рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.
    Выражаем огромную благодарность и желаем ей дальнейшего развития и хороших туристов
    С уважением Лариса и Ольга

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга прекрасно провела экскурсию, подстроилась под график, попутно помогла с техническими проблемами. Всё супер!
  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Я очень довольна экскурсией с Ольгой.
    Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.
    Благодарю.
  • Т
    Татьяна
    23 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это
    читать дальше

    было незабываемо. Ольга настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнивать поверьте). Все отлично организовано даже с учетом праздника в Китае и большого количества людей. Чэнду нас поразил и это конечно заслуга Ольги. Мы засыпали ее кучей вопросов и она на все ответила. Всем всем рекомендую. А Ольге процветания и хороших путешественников

  • И
    Инна
    20 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга замечательный экскурсовод, в 21 млн. городе так сложно все посмотреть и успеть, к тому же если ты ограничен во
    читать дальше

    времени. Всегда была на связи, посоветовала с оптимальным размещением, дала подсказки по свободному времени как и где его провести в Ченгду. Спасибо

  • Т
    Татьяна
    16 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных
    читать дальше

    вопросов и получали полные, компетентные ответы знающего профессионала. Ольга создает вокруг себя атмосферу лёгкости и непринужденности. За время экскурсии нам были показаны самые реликтовые и красивые места в Чэнду. Нам очень не хотелось расставаться и Ольга нам рекомендовала ещё список мест для самостоятельного посещения с адресами и схемами проезда на русском, английском и китайском языках. За всю эту заботу большое спасибо от нас. И мы рекомендуем её всем, кто хочет приятно и увлекательно ознакомиться с г. Чэнду.

  • В
    Влада
    8 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Если бы можно было поставить семь звезд из пяти, они бы были поставлены. Ольга - невероятная девушка: милая, интеллигентная, грамотная,
    читать дальше

    позитивная, и прекраснейший гид и рассказчик. Проведенный в ее компании день оставил самые позитивные впечатления, мы узнали много интересного о Китае и его жителях, о Чэнду и его особенностях, о жизни иностранцев в стране и, конечно, о пандах))
    Всегда нравились проводники по различным городам с Трипстера, но Ольга, не побоюсь признаться, лучший гид за порядка 10 лет использования сервиса. Спасибо, Оля, Вы оставили самые теплые воспоминания о нашей поездке🫰🏼

  • С
    Светлана
    4 октября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга-волшебница!
    Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!
    Буду рекомендовать друзьям.
  • М
    Мария
    7 сентября 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга, спасибо за экскурсию!!! Вы с такой любовью все рассказали и показали! Мы все надолго запомним!
  • Ю
    Юлия
    18 июля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Наша семья выражает огромную благодарность Ольге за проведенную экскурсию.
    Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и
    читать дальше

    жизнью Поднебесной, сэкономили массу времени да и просто замечательно провели время в приятной компании. Ольга полностью владеет информацией по стране и городу, учла наши пожелания к маршруту и помогла с общими фотографиями.
    Если Вы еще сомневаетесь, бронировать или нет - бронируйте, не пожалеете.

  • О
    Олег
    12 июля 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Гид отработал хорошо,
    Все вопросы решались оперативно.
    Порекомендую своим знакомым.
    Спасибо за поддержку.
  • М
    Мария
    20 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Были проездом, времени было мало. Но она организовала все лучшим образом! Мы с мужем в полном восторге. Спасибо!!!!!
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Ольга - чудесный чуткий к своим туристам гид, умело ориентируется и может прекрасно работать импровизировать в плане порядка посещения достопримичательностей
    читать дальше

    и изменений маршрута. Харизматична, имеетриятный голос, который слушаешь с большим удовольствием. Речь течет как реченька, человек действительно много знает и может рассказать и подсказать. Однозначно рекомендую)

  • К
    Ксения
    18 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Осталась в восторге от этой экскурсии! Программа была насыщенной и очень интересной.

    ✔ **Панды** — главные звезды тура! Я увидела их
    читать дальше

    вблизи, где они лениво жевали бамбук, играли и даже спали в самых нелепых позах.

    ✔ **Храм**— красивое и атмосферное место с древней историей. Ольга рассказала о традициях Китая и культе предков.

    ✔ **Рассказы о Чэнду** — увлекательная история о городе, его жителях и местных традициях.

    Всё было организовано отлично: удобный трансфер, четкий маршрут и приятный гид Ольга. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет ближе познакомиться с культурой Китая и, конечно, увидеть очаровательных панд! 🐼❤️

    **Оценка: 5/5**

  • С
    Снежана
    14 июня 2025
    Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
    Однозначно рекомендую!!!!
    Ольга супер гид и очень приятный человек ❤️🫰. Любой вопрос, любой запрос-будет решен!
    Спасибо Вам большое за экскурсию, мне очень понравилось и благодаря Вам я однозначно полюбила Чэнду 😍.

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чэнду: старый район + заповедник больших панд
  2. Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
  3. Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в декабре 2025
Сейчас в Чэнду в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 492. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 45 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль