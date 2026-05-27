Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане

Пройтись среди храмов и пагод у одной из величайших статуй Азии
Едем к впечатляющей святыне Китая — статуе Большого Будды, что высечен в скале.

Вы оцените масштабы и величие изваяния, прогуляетесь среди храмов и пагод, прикоснётесь к культуре буддизма и поймаете особенный ритм небольшого города.
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане

Описание экскурсии

Дорога из Чэнду в Лэшань

Отправимся на скоростном поезде — дорога занимает около 1 ч. По прибытии пересядем на такси и доедем до Будды.

Большой Будда

Вы окажетесь возле гигантской статуи Будды, высеченной в скале. Время здесь не ограничено, поэтому можно спокойно рассмотреть достопримечательность со всех ракурсов.

Храмовый комплекс

Вокруг статуи — целый ансамбль храмов, пагод и монастырей. Прогуляемся по парку, увидим образцы классической китайской архитектуры и поговорим о буддийских традициях. На осмотр комплекса — примерно 2–2,5 ч.

Кухня Лэшаня

Город известен своей уникальной гастрономией — по желанию вы попробуете местные блюда.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на поезде и такси в обе стороны, входные билеты
  • Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
С 2015 года я живу в Китае и изучаю китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции, самые крупные города и деревни с уникальными архитектурными, природными и культурными объектами. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными, я готов поделиться им с вами. Приглашаю вас увидеть самые запоминающиеся и красивые места этой страны!

