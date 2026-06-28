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Буддистские храмы Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддистские храмы» в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Чэнду между рейсами
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
«Буддийский храм Вэньшу (~30 мин)»
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Увидеть смешных мишек, познакомиться с жизнью монастыря и проникнуться атмосферой города
«За тишиной и красотой — в буддийский храм Вэньшу»
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
от $433 за всё до 5 чел.
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
6 часов
Индивидуальная
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
Пройтись среди храмов и пагод у одной из величайших статуй Азии
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от $200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Юлия
Чэнду между рейсами
доброго дня. наконец вернулись в родной город Санкт-Петербург и появилось время оставить отзыв об экскурсии в Чэнду во время длительной
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пересадке в Китае. Наши ожидания полностью оправдались, Бо организовал экскурсию просто великолепно. Забрал нас из отеля на комфортабельном автомобиле! дети просто в восторге от него. всем хватило места. Все организовал четко,не смотря на ограниченность во времени. успели посмотреть и панд и немного города. Бо ещё и закуски нам организовал. вообщем просто от души рекомендую. Если ещё раз поедем в Китай. непременно буду обращаться к нему. Спасибо большое и огромный привет и благодарность от семьи из Санкт-Петербурга. Экскурсия была 25.06.26

доброго дня. наконец вернулись в родной город Санкт-Петербург и появилось время оставить отзыв об экскурсии в
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А
Чэнду между рейсами
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Нас встретили прямо у выхода из аэропорта,
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посадили в автомобиль и мы поехали сразу в питомник панд. Экскурсию вела очень милая девушка Ника.
Нам немного не повезло с погодой и переодически шел дождь, не смотря на это, экскурсия получилась очень яркой и запоминающейся. Успели съездить и к пандам, и в храм Вэньшу.
Билеты в питомник панд были куплены организатором заранее и мы без проблем прошли. Ника везде нас сопровождала и рассказывала какие-нибудь интересные факты, отвечала на все наши вопросы.
Сами гигантские панды очаровательные, мы были в восторге. Посмотрели на несколько малышей с мамами, пофотографировали и сняли кучу видео. Возможно благодаря дождю большой толпы не было и нам было очень комфортно. В том же питомнике посмотрели красных панд и павлинов, купили сувениры и попробовали мороженое в виде панд.
Поскольку самолет из СПб опоздал на час, у нас было не очень много времени на посещение храма, но мы все равно успели осмотреть его целиком и сделать красивые фотографии.
Обратно в аэропорт нас вернули четко за 2,5 часа до вылета.
После посещения храма нам также дали вкусные пельмешки с собой, которые мы съели уже в аэропорту. Водитель предусмотрительно купил их пока мы гуляли по храму.
Организацией и программой экскурсии мы полностью довольны. Не смотря на нехватку времени мы все успели, за что огромное спасибо организаторам!
Если вы летите с пересадкой в Чэнду и у вас есть свободное время обязательно возьмите данную экскурсию, она того стоит.

Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.+5
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
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Е
Чэнду между рейсами
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между рейсами посетить очень много
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- центр разведения панд и город Чэнду, увидеть старинный храм и маленькие улочки. Все было восхитительно! Наш Гид Бо Лю (русское имя Олег) встретил нас в аэропорту. Шикарная машина, опытный водитель. Всю дорогу 1,5 часа гид рассказывал на хорошем русском языке об истории и достопримечательностях, было очень интересно и комфортно. Центр панд - огромный, внутри сначала на автобусе надо доехать до остановки электрокаров, там очередь, потом еще ехать до самих панд, там нужно знать, где точно есть панды и т. п. До города от него далеко, общественным транспортом мы бы долго добирались. Мы сами бы не успели так много увидеть за 6 часов. Гид все очень хорошо организовал. Он очень доброжелательный, интеллигентный и добрый человек. После экскурсии он подготовил нам очень приятный сюрприз - купил нам в дорогу очень вкусную местную еду в ресторане на вынос. Мы по дороге обратно в аэропорт с наслаждением ее ели, а он рассказывал про эти блюда. Это было просто чудо и очень трогательно. Нам повезло с гидом, вспоминая, мы не устаем восхищаться и благодарить Бо за такое интересное, душевное, теплое и вкусное путешествие. Очень рекомендую поехать в Чэнду, хотя бы между транзитными рейсами, но лучше минимум на 3 дня и воспользоваться услугами нашего гида Бо Лю.

Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между+2
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между
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Алена
Чэнду между рейсами
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Спасибо огромное Бо за этот день.
Рекомендую, как обязательную экскурсию в Чэнду и очень удобно все было организовано с учетом, что она проходила между стыковочными рейсами.
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
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Д
Чэнду между рейсами
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время, мы полностью смогли погрузиться в атмосферу страны! Безусловно рекомендую данного гида с экскурсиями 💪
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время,
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время,
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время,
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время,+2
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время,
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время,
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Н
Чэнду между рейсами
Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень комфортном автомобиле отправились к
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пандам. Так как было ранее утро, удалось увидеть большое количество завтракающих мишек. Потом поехали на экскурсию в старый будистский храм, зашли в кафе - попробовали китайскую кухню, необычно, но вкусно! Накупили сувениров и отправились в аэропорт. Все четко и без опазданий. Спасибо!

Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень
Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень
Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень
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Всего 6 отзывов в Чэнду в категории "Буддистские храмы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Буддистские храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чэнду между рейсами;
  2. Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная;
  3. Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Монастырь Вэньшу;
  3. База панд в Дуцзянъяне;
  4. Аллея Куаньчжай;
  5. Улица Чунси.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 433. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Буддистские храмы», 6 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь