Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
«Буддийский храм Вэньшу (~30 мин)»
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Увидеть смешных мишек, познакомиться с жизнью монастыря и проникнуться атмосферой города
«За тишиной и красотой — в буддийский храм Вэньшу»
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
от $433 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
Пройтись среди храмов и пагод у одной из величайших статуй Азии
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от $200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
доброго дня. наконец вернулись в родной город Санкт-Петербург и появилось время оставить отзыв об экскурсии в Чэнду во время длительной
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А
Брали экскурсию между рейсом из Санкт-Петербурга в Чэнду и последующим рейсом в Санью 15.05.2026.
Нас встретили прямо у выхода из аэропорта,
Нас встретили прямо у выхода из аэропорта,
+5
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Е
Мы в восторге от этой экскурсии. Благодаря этой экскурсии и нашему замечательному гиду мы успели между рейсами посетить очень много
+2
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Невероятная экскурсия, к невероятным животным.
Спасибо огромное Бо за этот день.
Рекомендую, как обязательную экскурсию в Чэнду и очень удобно все было организовано с учетом, что она проходила между стыковочными рейсами.
Спасибо огромное Бо за этот день.
Рекомендую, как обязательную экскурсию в Чэнду и очень удобно все было организовано с учетом, что она проходила между стыковочными рейсами.
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Д
Все прошло как надо! Встретили, везде отвезли, все места показали, накормили❤️ Несмотря на ограниченное нами время, мы полностью смогли погрузиться в атмосферу страны! Безусловно рекомендую данного гида с экскурсиями 💪
+2
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Н
Отличная экскурсия! Организатор пунктуален и всегда на связи. Утром встретил нас в гостинице и в очень комфортном автомобиле отправились к
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Всего 6 отзывов в Чэнду в категории "Буддистские храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Буддистские храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 433. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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