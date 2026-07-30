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интернета еще до экскурсии. Нам было интересно прочувствовать атмосферу города и у нас это отлично получилось. Лев показал нам город, создал нам отличное настроение, показал интересные места. Мы прекрасно чувствовали себя в его компании!

В целом китайские гиды мало что могут рассказать об истории в том понимании, которого ожидают некоторые российские туристы и у нас не было завышенных ожиданий. Но мы получили именно то что хотели. Мы посетили очень много интересных локаций за время этой экскурсии.

Если анализировать маршрут, то для нас был лишним музей, который мы посетили. Нам было не очень интересно и не особо информативно. Если бы знать это заранее, то попросили бы его исключить и посетить другую локацию.

Для нашего гида было очень важно подарить нам положительные эмоции, он очень старался удовлетворить все наши пожелания за что ему огромное спасибо.

Хотим поблагодарить организаторов и особенно Льва за отлично проведенное время. Этот день останется в нашей памяти с наилучшими яркими воспоминаниями.