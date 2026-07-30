Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
Завтра в 09:00
29 авг в 08:30
от $435 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине
Шёлковый путь Горного города
Начало: У станции метро «Шанхао»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Чунцин между рейсами: город на разных уровнях
Метро сквозь дом, Куйсинлоу, старый Лунмэньхао и местная кухня
Начало: Аэропорту Чунцин
Завтра в 09:00
29 авг в 08:00
от $390 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Наш экскурсовод был Лев. Очень позитивный молодой человек, рассказывал классно как мог:) С ним было приятно и интересно познакомиться, а также пройти по Чунцину вместе
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О
Были на экскурсии в Чунцине 15.07.2015, нашим гидом был Лев.
Мы были в Чунцине впервые, немного узнали об истории города из
Мы были в Чунцине впервые, немного узнали об истории города из
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И
Отличная экскурсия с гидом Львом! Показал все места в Чунцине в соответствии с программой. Весёлый, отличный парень, отлично разбирается в маршрутах и темах.
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A
Нашим гидом был Лев, очень веселый, позитивный и дружелюбный парень!! отвез нас во все места по программе и те что мы его попросили сами!! очень рекомендую его при выборе тура!!
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Это безусловно самая лучшая экскурсия по Чунцину!!! Ребята организаторы, водитель и конечно же гид Лев - самые классные ребята в
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Лев очень приветливый и супер заботливый гид😊 с ним мы чувствовали себя словно в компании друга, и поэтому очень комфортно
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Г
Экскурсия по Чунцину превзошла все ожидания! Лев — отличный гид: знающий, внимательный и очень приятный в общении. Мы увидели самые интересные места и узнали много нового о городе. Спасибо Лесли и всей команде за прекрасную организацию и незабываемые впечатления!
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Д
Отличная экскурсия. Лев - отличный гид.
Всем рекомендую 👍 👍👍
Всем рекомендую 👍 👍👍
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Срасибо Лесли, спасибо Льву!!! с самого начала было все комфортно - бронировать, обсудить детали, получить вовремя информацию!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
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М
Лев приятный внимательный гид! Учитывает все пожелания! Провели 10-часовую экскурсиию по Чунцину,масса впечатлений!
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Всего 22 отзыва в Чунцине в категории "Улица Лунмэньхао"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Улица Лунмэньхао»
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