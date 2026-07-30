Улица Лунмэньхао – экскурсии в Чунцине

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Лунмэньхао» в Чунцине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
На машине
Канатная дорога
На поезде
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
Завтра в 09:00
29 авг в 08:30
от $435 за всё до 2 чел.
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине
Пешая
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине
Шёлковый путь Горного города
Начало: У станции метро «Шанхао»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$150 за человека
Чунцин между рейсами: город на разных уровнях
На машине
Метро
На поезде
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Чунцин между рейсами: город на разных уровнях
Метро сквозь дом, Куйсинлоу, старый Лунмэньхао и местная кухня
Начало: Аэропорту Чунцин
Завтра в 09:00
29 авг в 08:00
от $390 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Наш экскурсовод был Лев. Очень позитивный молодой человек, рассказывал классно как мог:) С ним было приятно и интересно познакомиться, а также пройти по Чунцину вместе
Вам был полезен этот отзыв?
О
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Были на экскурсии в Чунцине 15.07.2015, нашим гидом был Лев.
Мы были в Чунцине впервые, немного узнали об истории города из
читать дальшеуменьшить

интернета еще до экскурсии. Нам было интересно прочувствовать атмосферу города и у нас это отлично получилось. Лев показал нам город, создал нам отличное настроение, показал интересные места. Мы прекрасно чувствовали себя в его компании!
В целом китайские гиды мало что могут рассказать об истории в том понимании, которого ожидают некоторые российские туристы и у нас не было завышенных ожиданий. Но мы получили именно то что хотели. Мы посетили очень много интересных локаций за время этой экскурсии.
Если анализировать маршрут, то для нас был лишним музей, который мы посетили. Нам было не очень интересно и не особо информативно. Если бы знать это заранее, то попросили бы его исключить и посетить другую локацию.
Для нашего гида было очень важно подарить нам положительные эмоции, он очень старался удовлетворить все наши пожелания за что ему огромное спасибо.
Хотим поблагодарить организаторов и особенно Льва за отлично проведенное время. Этот день останется в нашей памяти с наилучшими яркими воспоминаниями.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Отличная экскурсия с гидом Львом! Показал все места в Чунцине в соответствии с программой. Весёлый, отличный парень, отлично разбирается в маршрутах и темах.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Нашим гидом был Лев, очень веселый, позитивный и дружелюбный парень!! отвез нас во все места по программе и те что мы его попросили сами!! очень рекомендую его при выборе тура!!
Вам был полезен этот отзыв?
Karina
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Это безусловно самая лучшая экскурсия по Чунцину!!! Ребята организаторы, водитель и конечно же гид Лев - самые классные ребята в
читать дальшеуменьшить

этом городе. Вы увидите абсолютно все места, вам покажут самые известные локации, популярные фото точки. У меня нет слов. Просто супер день! Море впечатлений и воспоминаний на всю жизнь.
П. С. Просите, чтобы гидом был Лев. Какой же он классный!!!!! 😊

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Лев очень приветливый и супер заботливый гид😊 с ним мы чувствовали себя словно в компании друга, и поэтому очень комфортно
читать дальшеуменьшить

познакомились с городом. он показал нам самые красивые уголки города. с ним мы влюбились в Чунцин❤️ и еще Лев делает красивые фото!)

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Экскурсия по Чунцину превзошла все ожидания! Лев — отличный гид: знающий, внимательный и очень приятный в общении. Мы увидели самые интересные места и узнали много нового о городе. Спасибо Лесли и всей команде за прекрасную организацию и незабываемые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Отличная экскурсия. Лев - отличный гид.
Всем рекомендую 👍 👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Срасибо Лесли, спасибо Льву!!! с самого начала было все комфортно - бронировать, обсудить детали, получить вовремя информацию!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Лев приятный внимательный гид! Учитывает все пожелания! Провели 10-часовую экскурсиию по Чунцину,масса впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 22 отзыва в Чунцине в категории "Улица Лунмэньхао"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Улица Лунмэньхао»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Большая обзорная экскурсия по Чунцину;
  2. Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине;
  3. Чунцин между рейсами: город на разных уровнях.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Станция Лицзыба;
  3. Набережная;
  4. Метро;
  5. Башня Куйсин;
  6. Старый город;
  7. Район Цыцикоу;
  8. Улица Лунмэньхао;
  9. Вертикальный лес;
  10. Пещера Хунъя.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в августе 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Улица Лунмэньхао" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 435. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Улица Лунмэньхао», 22 ⭐ отзыва, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь