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Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине

Шёлковый путь Горного города
Здесь можно перенестись в 1940-е, побывать выше облаков, исследовать пещерный храм и полюбоваться старинными домиками с черепичной крышей.

Приглашаем пройтись по маршруту, которому больше 800 лет! Дорогу из древних песчаных плит столетиями полировали ноги путников и копыта лошадей. А теперь настало время вам оставить на ней свой след и узнать, чем тропа так манит людей.
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине

Описание экскурсии

  • Вековые фикусы, которые переплетаются корнями и создают плотный зелёный навес — на тропе прохладно даже в жару.
  • Дом-музей Сань Мао — тайваньской писательницы. Здесь царит атмосфера 1940-х годов, а стены внутреннего дворика украшены архивными фотографиями и письмами.
  • Даосский храм пещеры Лаоцзюнь, который называют «Обсерваторией на уровне облаков». Его залы вырублены прямо в отвесных скалах и закручиваются вверх по траектории, напоминающей иероглиф «сюань» — что означает «тайна».
  • Смотровая площадка Южных Небесных Врат — она врезана в отвесный скальный утёс горы Наньшань. Из-за туманов покажется, будто вы парите над облаками.
  • Старая улица Хуанцзюэ — высшая точка маршрута. Улочка застроена деревянными чайными домиками с резными окнами и черепичными крышами.

Организационные детали

  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию).
  • Маршрут требует хорошей физической подготовки.
  • Желающие могут доехать до вершины горы на такси и спуститься пешком.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Шанхао»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я местный гид, родилась и выросла в этом городе и знаю его скрытые кварталы и другие секретные места вдоль и поперёк! Если вас интересует прогулка по городу, свяжитесь со мной!

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