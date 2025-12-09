Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
11 дек в 11:00
12 дек в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
от $270 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чунцин без острого перца
Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Начало: На площади Цзефанбэй
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $275 за всё до 10 чел.
