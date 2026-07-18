Вместе с русско-китайской парой вы отправитесь на край Чунцина, увидите скоростные магистрали, ветряные электростанции и малоизвестные горы Чжаоюньшаня. Мы покажем и расскажем, как видят страну люди двух разных культур.
Описание экскурсии
Дорога к горе Чжаоюнь (~ 2,5 ч). Покажем, как устроена транспортная система Китая: от обычных трасс до скоростных магистралей.
Гора Чжаоюнь (~ 2 ч). Вы проедете среди ветряных турбин, диких цветов и горных пейзажей. Сделаем остановки для фотографий, а также поговорим о феномене внутреннего туризма и отличиях горных районов Китая и России.
Возвращение в Чунцин (~ 2,5 ч). Продолжим разговор о жизни в современном Китае и поделимся личным опытом жизни в интернациональной семье.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле BYD Seal 06 DM-i
- Обед не входит в стоимость. По желанию порекомендуем кафе или ресторан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юй — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать! Мы — русско-китайская пара путешественников со стажем. Наш дом — это весь Китай, ведь мы постоянно меняем города и исследуем самые потаенные уголки этой удивительной страны. Почему стоит поехать
Входит в следующие категории Чунцина
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