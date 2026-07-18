Вместе с русско-китайской парой вы отправитесь на край Чунцина, увидите скоростные магистрали, ветряные электростанции и малоизвестные горы Чжаоюньшаня. Мы покажем и расскажем, как видят страну люди двух разных культур.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $350 за экскурсию

Ваш гид в Чунцине

Описание экскурсии

Дорога к горе Чжаоюнь (~ 2,5 ч). Покажем, как устроена транспортная система Китая: от обычных трасс до скоростных магистралей.

Гора Чжаоюнь (~ 2 ч). Вы проедете среди ветряных турбин, диких цветов и горных пейзажей. Сделаем остановки для фотографий, а также поговорим о феномене внутреннего туризма и отличиях горных районов Китая и России.

Возвращение в Чунцин (~ 2,5 ч). Продолжим разговор о жизни в современном Китае и поделимся личным опытом жизни в интернациональной семье.

Организационные детали