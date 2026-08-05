Приглашаем покинуть городскую суету ради тишины древних святилищ. Вы увидите два комплекса: монументальный Баодиншань с его масштабными барельефами и изящный Бэйшань, известный утончённой резьбой эпохи Тан и Сун. А ещё узнайте о китайской буддийской культуре и истории.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-12 человек, стоимость зависит от количества людей

от $595 за группу

Описание экскурсии

Наскальные рельефы Баодиншань (2,5 ч)

Здесь вы увидите детально выполненные скульптуры на отвесных скалах, посвящённые буддийским, даосским и конфуцианским сюжетам. Среди главных достопримечательностей — Тысячерукая Гуаньинь, масштабные барельефы и символические композиции, которые отражают древнекитайскую философию.

Обед (1 ч)

Переезд в центр Дацу и посещение местного ресторана. Можно попробовать аутентичную кухню, например, острую речную рыбу или другие региональные блюда.

Наскальные рельефы Бэйшань (1,5 ч)

Известен утончённым и изящным стилем резьбы. Вас ждут камерные буддийские скульптуры — прекрасно сохранившиеся изображения Авалокитешвары и других божеств эпох Тан и Сун.

Организационные детали