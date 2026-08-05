Приглашаем покинуть городскую суету ради тишины древних святилищ.
Вы увидите два комплекса: монументальный Баодиншань с его масштабными барельефами и изящный Бэйшань, известный утончённой резьбой эпохи Тан и Сун. А ещё узнайте о китайской буддийской культуре и истории.
Вы увидите два комплекса: монументальный Баодиншань с его масштабными барельефами и изящный Бэйшань, известный утончённой резьбой эпохи Тан и Сун. А ещё узнайте о китайской буддийской культуре и истории.
Описание экскурсии
Наскальные рельефы Баодиншань (2,5 ч)
Здесь вы увидите детально выполненные скульптуры на отвесных скалах, посвящённые буддийским, даосским и конфуцианским сюжетам. Среди главных достопримечательностей — Тысячерукая Гуаньинь, масштабные барельефы и символические композиции, которые отражают древнекитайскую философию.
Обед (1 ч)
Переезд в центр Дацу и посещение местного ресторана. Можно попробовать аутентичную кухню, например, острую речную рыбу или другие региональные блюда.
Наскальные рельефы Бэйшань (1,5 ч)
Известен утончённым и изящным стилем резьбы. Вас ждут камерные буддийские скульптуры — прекрасно сохранившиеся изображения Авалокитешвары и других божеств эпох Тан и Сун.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, вход в комплексы Баодиншань и Бэйшань, бутилированная вода
- Дополнительно оплачивается обед — по меню в местном кафе (мы посоветуем)
- В дороге проведём ~3 ч
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 730 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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