Барельефы Дацзу — это каменная энциклопедия средневекового Китая. Мы отправимся к объекту ЮНЕСКО, чтобы научиться «читать» сюжеты, высеченные в скалах, разобраться в китайской философии и увидеть, как религия, искусство и повседневная жизнь переплелись в одном великом памянике.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00–10:30 — дорога из Чунцина

10:30–13:00 — барельефы Бэйшань и Баодиншань

Исследуем самые известные части комплекса. Вы увидите буддийские и даосские сюжеты, монументальные скульптуры и сцены из повседневной жизни. Мы объясним, как буддизм, даосизм и конфуцианство переплелись в китайской культуре, поможем разобраться в символике барельефов и покажем детали, которые легко пропустить без гида.

13:00–14:00 — обед в местном ресторане (по желанию)

14:00–16:00 — прогулка по комплексу

Продолжим знакомство с менее известными уголками Дацзу. Поговорим о философии, искусстве эпох Тан и Сун, мастерстве древних камнерезов и о том, как барельефы сохранились до наших дней. Будет свободное время.

16:00–18:00 — возвращение в Чунцин

Поделимся впечатлениями и поговорим о религии, философии и культуре Китая

Организационные детали