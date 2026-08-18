Барельефы Дацзу — это каменная энциклопедия средневекового Китая.
Мы отправимся к объекту ЮНЕСКО, чтобы научиться «читать» сюжеты, высеченные в скалах, разобраться в китайской философии и увидеть, как религия, искусство и повседневная жизнь переплелись в одном великом памянике.
Мы отправимся к объекту ЮНЕСКО, чтобы научиться «читать» сюжеты, высеченные в скалах, разобраться в китайской философии и увидеть, как религия, искусство и повседневная жизнь переплелись в одном великом памянике.
Описание экскурсии
8:00–10:30 — дорога из Чунцина
10:30–13:00 — барельефы Бэйшань и Баодиншань
Исследуем самые известные части комплекса. Вы увидите буддийские и даосские сюжеты, монументальные скульптуры и сцены из повседневной жизни. Мы объясним, как буддизм, даосизм и конфуцианство переплелись в китайской культуре, поможем разобраться в символике барельефов и покажем детали, которые легко пропустить без гида.
13:00–14:00 — обед в местном ресторане (по желанию)
14:00–16:00 — прогулка по комплексу
Продолжим знакомство с менее известными уголками Дацзу. Поговорим о философии, искусстве эпох Тан и Сун, мастерстве древних камнерезов и о том, как барельефы сохранились до наших дней. Будет свободное время.
16:00–18:00 — возвращение в Чунцин
Поделимся впечатлениями и поговорим о религии, философии и культуре Китая
Организационные детали
- Обед оплачивается отдельно
- В стоимость тарифа «Премиум» входит трансфер на автомобиле повышенного класса и возможность изменить тайминг
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Премиум
|$1000
|Стандарт
|$820
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
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