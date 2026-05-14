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Мини-группа
до 5 чел.
Живой Чунцин и его визитные карточки
Древний Цыцикоу, монорельс сквозь здание, 8D-архитектура, местный храм Неба и другие символы
Начало: В центре города
«Снаружи осмотрим строение, которое из-за огромного купола и симметричного дизайна называют чунцинским храмом Неба»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
29 июл в 08:30
30 июл в 08:30
$249 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Прогулка по тропе Хуангэ в Чунцине
Шёлковый путь Горного города
Начало: У станции метро «Шанхао»
«Даосский храм пещеры Лаоцзюнь, который называют «Обсерваторией на уровне облаков»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Чунцина - к горе Баодиншань и скульптурам Дацзу
Узнать о пещерных храмах и развитии религии в Китае
Начало: В вашем отеле
«Мы посетим этот музей под открытым небом, увидим, как древнее искусство сливается с дикой природой, и поговорим о традиции китайских пещерных храмов»
1 авг в 10:30
2 авг в 10:30
от $663 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Путешествие по Чунцину оставило максимально позитивные впечатления и эмоции: этот удивительный город не только показал нам дух современности, но и многовековую природу, обрамляющую этот мегаполис.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
Отдельная благодарность гиду: прекрасно знает материал, владеет русским языком и умеет поддерживать атмосферу в группе.
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Экскурсия прошла великолепно, гид выполнил работу блестяще. Огромное спасибо за предоставленное удовольствие! Данная поездка оставила много впечатлений и, самое главное, желание приехать вновь😁
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Всего 2 отзыва в Чунцине в категории "Святые места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Святые места»
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Сейчас в Чунцине в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 663. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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