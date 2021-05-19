Всё о Чунцине

Полезная информация о Чунцине

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Местное время в Чунцине
03:3924
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЧунцин
По-английскиChongqing
Столица регионаЧунцин является столицей региона
Население города7 457 600 чел.
АэропортЧунцин CKG
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота234 м. от уровня моря

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Чунцин

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