Полезная информация о Чунцине
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Местное время в Чунцине
03:3924
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Чунцин
|По-английски
|Chongqing
|Столица региона
|Чунцин является столицей региона
|Население города
|7 457 600 чел.
|Аэропорт
|Чунцин CKG
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|234 м. от уровня моря
Где находится Чунцин на карте
Чунцин
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