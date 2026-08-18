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Из Чунцина в Фэнду - Город призраков

Пройти испытания загробного мира и разобраться, кого и за что судят китайские боги
Здесь мосты проверяют человеческие души, грешников ждёт воздаяние, а за порядком следят весьма колоритные божества.

Мы разберём этот мистический мир по деталям и выясним, как китайцы представляли жизнь после смерти — и почему древние сюжеты о добре, зле и справедливости понятны до сих пор.
Из Чунцина в Фэнду - Город призраков
Из Чунцина в Фэнду - Город призраков
Из Чунцина в Фэнду - Город призраков

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Чунцина. По дороге поговорим об истории Фэнду и его необычной репутации

10:30 — Город призраков. Расскажем, почему Фэнду связывают с загробным миром и какие представления о жизни после смерти существовали в Китае

10:45 — храмы и святилища. Рассмотрим статуи, мосты, павильоны и ритуальные объекты. Мы объясним их символику и покажем, кто, согласно легендам, судит души умерших

12:30 — свободное время. При желании вы сможете пообедать в местном ресторане, прогуляться и сделать фотографии

13:30 — легенды Фэнду и панорамы Янцзы. Продолжим знакомство с комплексом и поговорим о представлениях китайцев о добре и зле, справедливости и воздаянии, о почитании предков, обрядах и праздниках

15:30 — свободное время. Можно погулять по территории, сделать фотографии и купить сувениры

16:30 — возвращение в Чунцин

Организационные детали

  • В стоимость тарифа «Стандарт» входит трансфер на легковом автомобиле и входные билеты
  • В стоимость тарифа «Премиум» также входит приоритетное обслуживание, более гибкий график и дополнительные остановки для фото
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Премиум$930
Стандарт$820
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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