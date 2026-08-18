Здесь мосты проверяют человеческие души, грешников ждёт воздаяние, а за порядком следят весьма колоритные божества. Мы разберём этот мистический мир по деталям и выясним, как китайцы представляли жизнь после смерти — и почему древние сюжеты о добре, зле и справедливости понятны до сих пор.

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Можно с детьми

от $820 за человека

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Чунцина. По дороге поговорим об истории Фэнду и его необычной репутации

10:30 — Город призраков. Расскажем, почему Фэнду связывают с загробным миром и какие представления о жизни после смерти существовали в Китае

10:45 — храмы и святилища. Рассмотрим статуи, мосты, павильоны и ритуальные объекты. Мы объясним их символику и покажем, кто, согласно легендам, судит души умерших

12:30 — свободное время. При желании вы сможете пообедать в местном ресторане, прогуляться и сделать фотографии

13:30 — легенды Фэнду и панорамы Янцзы. Продолжим знакомство с комплексом и поговорим о представлениях китайцев о добре и зле, справедливости и воздаянии, о почитании предков, обрядах и праздниках

15:30 — свободное время. Можно погулять по территории, сделать фотографии и купить сувениры

16:30 — возвращение в Чунцин

Организационные детали