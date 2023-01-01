Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Обратите внимание на другие экскурсии в Гонконге
Все экскурсии в Гонконге
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов Гонконг за день

Что вас ожидает 🤩

  • Посещение обзорной площадки «Виктория Пик» с видом на бухту Виктории
  • (туда на 2х этажном автобусе, обратно на фуникулере)
  • Парк Гонконга с птичником
  • Поездка на гонконгском трамвае до Central
  • Обед в гонконгском ресторане Tsui Wah
  • На кораблике до другой стороны бухты Виктория
  • Мягкое мороженое и прогулка по аллее звезд Гонконга
  • Торговый райончик в Коулуне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов

Включает в себя:

посещение обзорной площадки «Виктория Пик» с видом на бухту Виктории.

(туда на 2х этажном автобусе, обратно на фуникулере):

  • Парк Гонконга с птичником.
  • поездка на гонконгском трамвае до Central.
  • обед в гонконгском ресторане Tsui Wah.
  • на кораблике до другой стороны бухты Виктория.
  • мягкое мороженое и прогулка по аллее звезд Гонконга.
  • торговый райончик в Коулуне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение тургида 8 часов
Что не входит
  • Транспорт
  • Билеты
  • Питание вам и гиду
Место начала и завершения?
Ваш отель или метро central
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Цена 1600 HKD (гонконгских долларов) за 1-2 туриста
  • В цену входит сопровождение тургида 8 часов
  • В цену не входит: транспорт, билеты, питание вам и гиду
  • Закажите эту экскурсию прямо сейчас!
ХОРОШО
🧭
ТАМ