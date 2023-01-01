Что вас ожидает 🤩
Посещение обзорной площадки «Виктория Пик» с видом на бухту Виктории
(туда на 2х этажном автобусе, обратно на фуникулере)
Парк Гонконга с птичником
Поездка на гонконгском трамвае до Central
Обед в гонконгском ресторане Tsui Wah
На кораблике до другой стороны бухты Виктория
Мягкое мороженое и прогулка по аллее звезд Гонконга
Торговый райончик в Коулуне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по Гонконгу 8 часов
Включает в себя:
посещение обзорной площадки «Виктория Пик» с видом на бухту Виктории.
(туда на 2х этажном автобусе, обратно на фуникулере):
Парк Гонконга с птичником.
поездка на гонконгском трамвае до Central.
обед в гонконгском ресторане Tsui Wah.
на кораблике до другой стороны бухты Виктория.
мягкое мороженое и прогулка по аллее звезд Гонконга.
торговый райончик в Коулуне.
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение тургида 8 часов
Что не входит
Транспорт
Билеты
Питание вам и гиду
Место начала и завершения?
Ваш отель или метро central
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около
8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
Цена 1600 HKD (гонконгских долларов) за 1-2 туриста
В цену входит сопровождение тургида 8 часов
В цену не входит: транспорт, билеты, питание вам и гиду
Закажите эту экскурсию прямо сейчас!
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