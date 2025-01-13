Мои заказы

Обзорный круиз по гавани Виктория Харбор и световое шоу

Отправьтесь на вечерний круиз по бухте Виктория-Харбор и насладитесь величественным городским пейзажем, световым шоу «Симфония огней» и безлимитными напитками на борту.
5
3 отзыва
Описание круиза

Волшебные виды ночного Гонконга Гонконг славится своим сверкающим ночным небом, небоскрёбами и яркими неоновыми огнями. С палубы круизного корабля открывается лучший вид на бухту Виктория-Харбор — одну из самых впечатляющих природных гаваней в мире. Панорамы Центрального района и Цимшачуя в вечерних огнях завораживают и создают неповторимую атмосферу. Атмосфера круиза Вечером после ужина вы отправитесь в плавание по бухте Виктория. На борту вас ждёт открытый бар с безлимитными напитками, свежий морской бриз и незабываемая панорама огней большого города. Симфония огней Во время круиза вы станете свидетелем знаменитого шоу «Симфония огней». Лучи прожекторов и лазеры, переливающиеся на небоскрёбах по обе стороны бухты, создают грандиозное представление под музыку. Важная информация: Запрещено:

• Животные (кроме собак‑поводырей) • Курение на борту Важно знать:

  • Приходите к месту отправления за 10–15 минут до посадки, чтобы не опоздать.
  • На пирсе нет стойки регистрации. Если вы пришли заранее — не переживайте, корабль прибудет вовремя, ожидайте спокойно.
  • Опоздавшие на посадку не допускаются.

• Круиз отменяется в случае объявления чёрного штормового предупреждения по дождю или сигнала тропического циклона №3 и выше в течение часа до отправления. Не подходит для:

Беременных женщин • Пользователей инвалидных колясок.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цимшачуй
  • Бухта Виктория-Харбор
  • Скайлайн Центрального района Гонконга
Что включено
  • Посадочный талон на круиз
  • Безлимитные напитки (крепкие алкогольные напитки, вино, пиво и безалкогольные напитки)
  • Шоу «Симфония огней»
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Алла
13 янв 2025
Все напитки были отличные, а на корабле хватало пространства, чтобы всем было комфортно.
M
Maria
6 ноя 2024
Персонал на борту отличный, особенно девушка, которая сама предложила сделать нам фото. Вид на световое шоу потрясающий, а конечная остановка оказалась в удобном месте, так что добраться до отеля было легко. Круиз действительно стоит того, смело рекомендую.
C
Christina
24 июл 2024
Очень хорошее соотношение цены и качества, особенно в части напитков. Коктейли были крепкие и вкусные — даже пришлось попросить бармена делать полегче!

Входит в следующие категории Гонконга

