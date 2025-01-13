Волшебные виды ночного Гонконга Гонконг славится своим сверкающим ночным небом, небоскрёбами и яркими неоновыми огнями. С палубы круизного корабля открывается лучший вид на бухту Виктория-Харбор — одну из самых впечатляющих природных гаваней в мире. Панорамы Центрального района и Цимшачуя в вечерних огнях завораживают и создают неповторимую атмосферу. Атмосфера круиза Вечером после ужина вы отправитесь в плавание по бухте Виктория. На борту вас ждёт открытый бар с безлимитными напитками, свежий морской бриз и незабываемая панорама огней большого города. Симфония огней Во время круиза вы станете свидетелем знаменитого шоу «Симфония огней». Лучи прожекторов и лазеры, переливающиеся на небоскрёбах по обе стороны бухты, создают грандиозное представление под музыку. Важная информация: Запрещено:

• Животные (кроме собак‑поводырей) • Курение на борту Важно знать:

Приходите к месту отправления за 10–15 минут до посадки, чтобы не опоздать.

На пирсе нет стойки регистрации. Если вы пришли заранее — не переживайте, корабль прибудет вовремя, ожидайте спокойно.

Опоздавшие на посадку не допускаются.

• Круиз отменяется в случае объявления чёрного штормового предупреждения по дождю или сигнала тропического циклона №3 и выше в течение часа до отправления. Не подходит для:

Беременных женщин • Пользователей инвалидных колясок.