Главные виды Гонконга Гавань Виктория — символ города, откуда открываются виды на Цим Ша Цуй, Аллею звёзд, пик Виктория и Центральный район. Вы насладитесь безлимитными напитками, пивом и лёгкими закусками. На крыше расположена открытая палуба‑флайбридж с круговым обзором 360°, удобными диванами и лучшими ракурсами для фото. Комфорт для каждого Внутренний зал оформлен в роскошном стиле и оборудован кондиционером, чтобы освежиться и отдохнуть. На яхте предусмотрены две отдельные ванные комнаты, что делает путешествие максимально комфортным. Важная информация:

Запрещено: курение, нахождение с домашними животными (кроме собак‑помощников), а также алкоголь и наркотические вещества.