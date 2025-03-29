Проведите незабываемый вечер на роскошной яхте по бухте Виктория.
Вас ждут панорамные виды, напитки и закуски без ограничений, а также лучшие возможности для фото с огнями ночного Гонконга.
Описание фото-прогулки
Главные виды Гонконга Гавань Виктория — символ города, откуда открываются виды на Цим Ша Цуй, Аллею звёзд, пик Виктория и Центральный район. Вы насладитесь безлимитными напитками, пивом и лёгкими закусками. На крыше расположена открытая палуба‑флайбридж с круговым обзором 360°, удобными диванами и лучшими ракурсами для фото. Комфорт для каждого Внутренний зал оформлен в роскошном стиле и оборудован кондиционером, чтобы освежиться и отдохнуть. На яхте предусмотрены две отдельные ванные комнаты, что делает путешествие максимально комфортным. Важная информация:
Запрещено: курение, нахождение с домашними животными (кроме собак‑помощников), а также алкоголь и наркотические вещества.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз на яхте
- Напитки и закуски
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
75P7+C2F Центральный, Гонконг
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Запрещено: курение
- Нахождение с домашними животными (кроме собак‑помощников)
- А также алкоголь и наркотические вещества
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
29 мар 2025
Это был идеальный вечер: ясное небо, полная луна и потрясающая панорама гавани. Вид — просто захватывает дух!
Д
Демид
20 июн 2024
Гид оказался очень внимательным и помогал на каждом этапе, а команда на борту — просто супердружелюбная
М
Марат
27 фев 2024
Круиз нам очень понравился! Персонал был приветливым, атмосфера отличная. Единственное — хотелось бы музыку чуть погромче, чтобы она лучше сочеталась с видом. Советую всем — заранее бронируйте билеты онлайн, так будет удобнее.
Входит в следующие категории Гонконга
