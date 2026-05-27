Фотопрогулка по Гуанчжоу: Шамянь и старые улочки

Сделать живые кадры и погрузиться в атмосферу города
Мы погуляем в комфортном темпе, чтобы вы могли спокойно познакомиться с городом. Увидим европейскую архитектуру на острове Шамянь, уютные старые районы и современные панорамы.

Я подберу самые фотогеничные ракурсы и подскажу, как лучше расположиться в кадре, чтобы результат получился естественным.
Описание фото-прогулки

Остров Шамянь

Европейская архитектура, тенистые аллеи и уютные улочки — здесь получаются самые киношные кадры. Я подскажу ракурсы и простые позы, чтобы фото выглядели естественно.

Атмосферные улицы рядом со старым городом

Перейдём в район с местным колоритом: узкие тротуары, вывески, детали городской жизни. Эти кадры обычно получаются живыми и настоящими.

Городские виды у реки

Закончим на набережной: простор, вода и городской фон. Здесь хорошо делать более праздничные кадры и общие планы.

Если вы хотите добавить другие знаковые места (например, Кантонскую телебашню или район Чжуцзян-Синьчэн), мы можем скорректировать маршрут: часть локаций сократим или заложим время на дорогу. Транспорт при необходимости оплачивается отдельно.

По дороге я расскажу:

  • Почему остров Шамянь выглядит по-европейски и как он связан с историей Гуанчжоу
  • Как устроен Гуанчжоу: старые кварталы, повседневная жизнь и детали, которые обычно не замечают
  • Что меняется в городе и почему он такой динамичный
  • Как удобнее передвигаться, где поесть и что посмотреть (по вашему запросу)

Организационные детали

  • Фотографирую на iPhone 17 Pro Max или Fujifilm X-E4. Кроме того, у меня есть GoPro, на которую я снимаю динамичные моменты и кадры с разных ракурсов. Обычно я комбинирую разные устройства в зависимости от задачи и желаемого результата
  • В течение 5–7 дней после прогулки вы получите 80–120 фото с цветокоррекцией + 15 фото с лёгкой ретушью. Фото передаю ссылкой, их удобно скачать
  • Если вы живёте в центре Гуанчжоу, я могу бесплатно заехать за вами и довезти до первой локации. Если отель далеко от центра, помогу заказать такси — транспорт оплачивается отдельно. Также могу помочь с детским креслом — напишите об этом заранее

Дополнительно

  • Перед встречей я уточню, кто будет участвовать и какие фото вы хотите (пара, семья или друзья), а также предпочтения по стилю
  • Я не ставлю людей как моделей: подсказываю простые позы и движения, чтобы фото получились естественные и живые
  • Советую избегать слишком пёстрых принтов — однотонная одежда обычно смотрится дороже на фото

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Шамянь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юню
Юню — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Шэньчжэне. Давно живу и работаю в провинции Гуандун, хорошо знаю Шэньчжэнь и близлежащие города — Дунгуань, Гуанчжоу, Фошань. Также я хорошо ориентируюсь в Гонконге и
Макао, потому что для жителей Шэньчжэня это часть повседневной жизни. Я лично встречаю путешественников и сопровождаю их во время всей поездки. У меня есть автомобиль, поэтому маршрут можно гибко менять — по интересам, времени и погоде. Обычно я работаю индивидуально или с небольшими группами, чтобы поездка проходила спокойно и комфортно, особенно для тех, кто впервые в Китае.

