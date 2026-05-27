Мы погуляем в комфортном темпе, чтобы вы могли спокойно познакомиться с городом. Увидим европейскую архитектуру на острове Шамянь, уютные старые районы и современные панорамы. Я подберу самые фотогеничные ракурсы и подскажу, как лучше расположиться в кадре, чтобы результат получился естественным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $190 за экскурсию

Ваш гид в Гуанчжоу

Описание фото-прогулки

Остров Шамянь

Европейская архитектура, тенистые аллеи и уютные улочки — здесь получаются самые киношные кадры. Я подскажу ракурсы и простые позы, чтобы фото выглядели естественно.

Атмосферные улицы рядом со старым городом

Перейдём в район с местным колоритом: узкие тротуары, вывески, детали городской жизни. Эти кадры обычно получаются живыми и настоящими.

Городские виды у реки

Закончим на набережной: простор, вода и городской фон. Здесь хорошо делать более праздничные кадры и общие планы.

Если вы хотите добавить другие знаковые места (например, Кантонскую телебашню или район Чжуцзян-Синьчэн), мы можем скорректировать маршрут: часть локаций сократим или заложим время на дорогу. Транспорт при необходимости оплачивается отдельно.

По дороге я расскажу:

Почему остров Шамянь выглядит по-европейски и как он связан с историей Гуанчжоу

Как устроен Гуанчжоу: старые кварталы, повседневная жизнь и детали, которые обычно не замечают

Что меняется в городе и почему он такой динамичный

Как удобнее передвигаться, где поесть и что посмотреть (по вашему запросу)

Организационные детали

Фотографирую на iPhone 17 Pro Max или Fujifilm X-E4. Кроме того, у меня есть GoPro, на которую я снимаю динамичные моменты и кадры с разных ракурсов. Обычно я комбинирую разные устройства в зависимости от задачи и желаемого результата

В течение 5–7 дней после прогулки вы получите 80–120 фото с цветокоррекцией + 15 фото с лёгкой ретушью. Фото передаю ссылкой, их удобно скачать

Если вы живёте в центре Гуанчжоу, я могу бесплатно заехать за вами и довезти до первой локации. Если отель далеко от центра, помогу заказать такси — транспорт оплачивается отдельно. Также могу помочь с детским креслом — напишите об этом заранее

