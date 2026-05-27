Мы погуляем в комфортном темпе, чтобы вы могли спокойно познакомиться с городом. Увидим европейскую архитектуру на острове Шамянь, уютные старые районы и современные панорамы.
Я подберу самые фотогеничные ракурсы и подскажу, как лучше расположиться в кадре, чтобы результат получился естественным.
Я подберу самые фотогеничные ракурсы и подскажу, как лучше расположиться в кадре, чтобы результат получился естественным.
Описание фото-прогулки
Остров Шамянь
Европейская архитектура, тенистые аллеи и уютные улочки — здесь получаются самые киношные кадры. Я подскажу ракурсы и простые позы, чтобы фото выглядели естественно.
Атмосферные улицы рядом со старым городом
Перейдём в район с местным колоритом: узкие тротуары, вывески, детали городской жизни. Эти кадры обычно получаются живыми и настоящими.
Городские виды у реки
Закончим на набережной: простор, вода и городской фон. Здесь хорошо делать более праздничные кадры и общие планы.
Если вы хотите добавить другие знаковые места (например, Кантонскую телебашню или район Чжуцзян-Синьчэн), мы можем скорректировать маршрут: часть локаций сократим или заложим время на дорогу. Транспорт при необходимости оплачивается отдельно.
По дороге я расскажу:
- Почему остров Шамянь выглядит по-европейски и как он связан с историей Гуанчжоу
- Как устроен Гуанчжоу: старые кварталы, повседневная жизнь и детали, которые обычно не замечают
- Что меняется в городе и почему он такой динамичный
- Как удобнее передвигаться, где поесть и что посмотреть (по вашему запросу)
Организационные детали
- Фотографирую на iPhone 17 Pro Max или Fujifilm X-E4. Кроме того, у меня есть GoPro, на которую я снимаю динамичные моменты и кадры с разных ракурсов. Обычно я комбинирую разные устройства в зависимости от задачи и желаемого результата
- В течение 5–7 дней после прогулки вы получите 80–120 фото с цветокоррекцией + 15 фото с лёгкой ретушью. Фото передаю ссылкой, их удобно скачать
- Если вы живёте в центре Гуанчжоу, я могу бесплатно заехать за вами и довезти до первой локации. Если отель далеко от центра, помогу заказать такси — транспорт оплачивается отдельно. Также могу помочь с детским креслом — напишите об этом заранее
Дополнительно
- Перед встречей я уточню, кто будет участвовать и какие фото вы хотите (пара, семья или друзья), а также предпочтения по стилю
- Я не ставлю людей как моделей: подсказываю простые позы и движения, чтобы фото получились естественные и живые
- Советую избегать слишком пёстрых принтов — однотонная одежда обычно смотрится дороже на фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Шамянь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юню — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Шэньчжэне. Давно живу и работаю в провинции Гуандун, хорошо знаю Шэньчжэнь и близлежащие города — Дунгуань, Гуанчжоу, Фошань. Также я хорошо ориентируюсь в Гонконге и
Входит в следующие категории Гуанчжоу
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Гуанчжоу: Шамянь и старые улочки»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Начало: Ваш отель или аэропорт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
2 июн в 11:00
3 июн в 16:00
$300 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные символы Гуанчжоу за один день
Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
$281
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Прочувствовать атмосферу города и посмотреть на него глазами местного жителя
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
$195 за всё до 5 чел.
-5%
до 1 августа
от $190 за экскурсию