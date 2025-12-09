Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $425 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании русскоговорящего китайца
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$335 за всё до 3 чел.
