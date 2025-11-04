Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Гуанчжоу с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
4 часа
1 отзыв
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
27 дек в 17:00
от $320 за человека
Современный центр Гуанчжоу
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Прочувствовать атмосферу города и посмотреть на него глазами местного жителя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$190 за всё до 5 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: У станции метро Caihongqiao
Завтра в 10:30
27 дек в 10:30
от $270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    4 ноября 2025
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
    Плюсы: 1. В
    читать дальше

    буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
    2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
    3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
    В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
    Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
    Минусы:
    1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
    2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
    Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
    Поэтому в целом рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
  2. Современный центр Гуанчжоу
  3. Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в декабре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль