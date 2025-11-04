Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
27 дек в 17:00
от $320 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Прочувствовать атмосферу города и посмотреть на него глазами местного жителя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: У станции метро Caihongqiao
Завтра в 10:30
27 дек в 10:30
от $270 за всё до 10 чел.
- ВВиктор4 ноября 2025В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В
