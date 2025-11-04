читать дальше

буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.

2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.

3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.

В целом локации интересные, к посещению рекомендую.

Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!

Минусы:

1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.

2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.

Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.

Поэтому в целом рекомендую.