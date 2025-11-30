Погрузитесь в мир захватывающих ощущений в поездке на стеклянный мост в ущелье Гулун в живописном городе Цинюань.
Вы сможете не только пройти по мосту, но и узнать о его архитектурных особенностях и истории создания.
Полюбуетесь панорамными видами с высоты, сделаете фотографии на фоне скал и водопадов и насладитесь атмосферой приключений.
Вы сможете не только пройти по мосту, но и узнать о его архитектурных особенностях и истории создания.
Полюбуетесь панорамными видами с высоты, сделаете фотографии на фоне скал и водопадов и насладитесь атмосферой приключений.
Описание экскурсии
Ущелье Гулун находится примерно в 110 км от Гуанчжоу. Здесь соседствуют водопады, глубокие бассейны, необычные каменные образования и джунгли. Главная достопримечательность — водопад Ванчжаня высотой 131 метр.
Особая гордость природного комплекса — мост с подвесными стеклянными конструкциями. Общая протяжённость его сооружений — 1300 метров, площадь — 12 000 м². На мосту вы увидите:
- стеклянные платформы и коридоры
- две прозрачные смотровые площадки
- «небесное зеркало» и 5D-аттракционы (иллюзии, как рушится земля или разбивается стекло)
Для любителей острых ощущений летом доступны:
- тарзанка и зиплайн над ущельем
- купание в природных бассейнах
Эти активности проводятся по желанию и оплачиваются отдельно.
Организационные детали
Что включено в цену
- Транспорт (легковой автомобиль) по маршруту
- Путевое информационное сопровождение
Что оплачивается отдельно
- Вход на водопады и стеклянный мост — 118 юаней с человека
- Зиплайн / тарзанка и купание — уточняйте на месте
- Обед — по меню
- Гид может подождать вас у подножия ущелья или отправиться с вами на стеклянный мост. Во втором случае потребуется оплатить билет для гида
- Экскурсию проведу лично я или один из наших гидов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 1872 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
Входит в следующие категории Гуанчжоу
Похожие экскурсии из Гуанчжоу
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
30 ноя в 00:00
1 дек в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
1 дек в 09:30
2 дек в 09:30
от $280 за человека