Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места, читать дальше
которое для меня - любителя чая, являлось несбыточной мечтой. И вот, мечта сбылась. Николай оказался очень профессиональным гидом, а его программа была выверенной. Но я также попросил его отвезти меня на чайный рынок, что он также сделал. Поэтому хочу отметить и его гибкость в плане программы. Первой точкой был небольшой городок с исторической и приятной архитектурой, а также обедом в местном ресторане, что было интересным опытом. Затем плантация - место для спокойствия и знакомства с природой. После прогулки между чайных кустов - дегустация чая (если вы едете большой группой, то сможете ещё и приготовить его сами. Я был один, поэтому мы пошли смотреть производство). На дегустации было около 6 сортов и была возможность попробовать больше. На последок, мы заглянули на небольшую прогулку по пещерам. Я сначало скептически относился к их посещению, но место необычное и аутентичное, поэтому стоит посещения. На протяжении всей поездки от отеля до отеля, Николай сопровождал меня и дополнял все посещения комментариями и интересными историями про городок, про чай и про пещеры, а также рассказывал про жизнь в Китае. В заключении мы отправились к торговцу чаем, где я смог попробовать несколько уникальных сортов и приобрести что-то себе. Владельцы магазина тоже были добродушными и приятными людьми, с которыми мы много чая. В заключении могу сказать, что все было организованно на высшем уровне. Рекомендую любителям чая и природы.
Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места читать дальше
пользуются популярностью. Угощения выше всяких похвал. Красивая природа. Что уж говорить о подземной реке?! Восхитительно! Маршрут по пещере на лодке, затем открытый участок, небольшая пешая прогулка и новые красоты. Прекрасно! На обратном пути чудесный природный парк. Спасибо Николаю за творческий подход при создании авторского маршрута!
Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️ Вера очень приятная, отзывчивая и прекрасно говорящая на русском языке девушка. Она провела нам читать дальше
чудесную экскурсию на чайной плантации, показала, как правильно собирать чай, а также показала красивые виды для фото. Подземная река- это отдельный вид природного искусства! Накормила нас традиционными блюдами южного Китая. Рассказала нам много историй из жизнь современного Китая и его прошлого. Рекомендуем эту экскурсию😀👌
На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу читать дальше
и забрали нас не из Гуанчжоу, а из соседнего города, и обратно туда же привезли. Во время экскурсии тоже всегда прислушивалась к пожеланиям. Сами рисовые плантации - красота, дорога туда тоже очень живописная, горы, деревеньки. Река в подземной пещере - потрясающая, и сама по себе пещера впечатляет + там еще сделали световые спецэффекты) Спасибо Вере за чудесную экскурсию!
Не первый раз нашим сопровождающим по Гуанджоу и окрестностям является Вера. С ней очень комфортно и интересно, тактичный и приятный читать дальше
сопровождающий. Кроме основных пунктов экскурсии, всегда подскажет и поможет по любым аспектам жизни и пребывания в Китае. Возможно, Вы не получите глубинных исторических знаний, но для знакомства со страной то, что нужно. Только не стесняйтесь задавать вопросы)
Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные читать дальше
плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.
Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на читать дальше
подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию.
Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке, читать дальше
отведали очень приятный обед в местном ресторане. Также по дороге заехали в очень красивый парк. Чайная плантация ожидаема очень красива, а вот подземная река - неожиданный бонус ко всей поездке: красота просто умопомрачительная! Экскурсия созерцательная, спокойная. Отличный релакс!
Николай и его коллега Вера организовали для нас с супругом экскурсию на чайную плантацию и в подземные пещеры. Это незабываемые впечатления: читать дальше
природа, от которой захватывает дух, труд людей на чайных плантациях, кухня тех мест. Вера, которая проводила экскурсию, готова была ответить на любой вопрос, помогала, решала наши пожелания и просьбы. Для ещё более обширного знания и впечатления можно добавить больше рассказов от организаторов об истории края и обычаях. Нам с супругом очень понравилось. Мы провели день, который останется в памяти.
Добрый день! Николай организовал нам замечательную экскурсию. Приехал к гостинице пораньше. Заметно, что маршрут хорошо продуман. Для обеда он выбрал читать дальше
живописное местечко, можно было не только поесть, но и заглянуть в сувенирные лавочки, походить и размяться на берегу реки. В пути Николай давал нам пояснения, рассказывал о местных традициях, о местных промыслах, о том, как сейчас развивается территория. Мы давно хотели побывать в местечке, где. Николай показал нам плантацию, где производится один из самых именитых красных чаев. Место удивительное. Красивый пейзаж. Я много лет живу в Китае, но не перестаю удивляться местной природе, форма гор совершенно сказочная. Нам устроили очень вкусную и в тоже время познавательную дегустацию. После была поездка по подземной реке. Эти пещеры находятся в десяти минутах езды от чайной плантации- очень удобно. Сами подземные реки удивительны. Неземное что-то. Честно говоря, сначала мне показалось, что дороговато за однодневную экскурсию. НО, потом мне, напротив, стало неловко перед Николаем, расходы большие: бензин (все же километров 130 или больше в один конец), платные дороги, вход в пещеры, дегустация, обед- все стоит немало. Спасибо! Идеальная поездка.
Николай, спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию. Это был, действительно, день отдыха и наслаждения: сначала - прекрасный обед в прекрасном ресторане, читать дальше
затем - медитативные чайные плантации и вкуснейший и свежайший чай на фабрике. И подземная река - она была невероятна! И все это вкупе с прекрасным русским Николая и просто обилием полезной информации о местах, куда мы приезжали (и не только). Еще раз огромное спасибо!
