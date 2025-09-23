Мои заказы

Активности – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Погрузитесь в мир китайского чая и откройте для себя подземные реки Гуанчжоу. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На ресепшн вашего отеля
1 ноя в 19:30
2 ноя в 18:30
от $250 за человека
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
24 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
На машине
9 часов
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
от $702$780 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 сентября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
    читать дальше

    которое для меня - любителя чая, являлось несбыточной мечтой. И вот, мечта сбылась. Николай оказался очень профессиональным гидом, а его программа была выверенной. Но я также попросил его отвезти меня на чайный рынок, что он также сделал. Поэтому хочу отметить и его гибкость в плане программы. Первой точкой был небольшой городок с исторической и приятной архитектурой, а также обедом в местном ресторане, что было интересным опытом. Затем плантация - место для спокойствия и знакомства с природой. После прогулки между чайных кустов - дегустация чая (если вы едете большой группой, то сможете ещё и приготовить его сами. Я был один, поэтому мы пошли смотреть производство). На дегустации было около 6 сортов и была возможность попробовать больше. На последок, мы заглянули на небольшую прогулку по пещерам. Я сначало скептически относился к их посещению, но место необычное и аутентичное, поэтому стоит посещения. На протяжении всей поездки от отеля до отеля, Николай сопровождал меня и дополнял все посещения комментариями и интересными историями про городок, про чай и про пещеры, а также рассказывал про жизнь в Китае. В заключении мы отправились к торговцу чаем, где я смог попробовать несколько уникальных сортов и приобрести что-то себе. Владельцы магазина тоже были добродушными и приятными людьми, с которыми мы много чая. В заключении могу сказать, что все было организованно на высшем уровне. Рекомендую любителям чая и природы.

  • V
    Viktoriia
    7 июля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
  • Я
    Янина
    21 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
    китайскую
    читать дальше

    кухню, поучаствовал в чайной церемонии. Николай отвечает на все вопросы, может дать советы по пребыванию в Гуанчжоу. Впечатления от поездки самые лучшие.

    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
  • И
    Илья
    16 апреля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
  • С
    Сергей
    23 марта 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай молодец! Всё понравилось!
    Николай молодец! Всё понравилось!
  • С
    Светлана
    13 января 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
    читать дальше

    пользуются популярностью. Угощения выше всяких похвал. Красивая природа. Что уж говорить о подземной реке?! Восхитительно! Маршрут по пещере на лодке, затем открытый участок, небольшая пешая прогулка и новые красоты. Прекрасно! На обратном пути чудесный природный парк. Спасибо Николаю за творческий подход при создании авторского маршрута!

    Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
  • Д
    Дарья
    6 января 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️
    Вера очень приятная, отзывчивая и прекрасно говорящая на русском языке девушка.
    Она провела нам
    читать дальше

    чудесную экскурсию на чайной плантации, показала, как правильно собирать чай, а также показала красивые виды для фото.
    Подземная река- это отдельный вид природного искусства! Накормила нас традиционными блюдами южного Китая.
    Рассказала нам много историй из жизнь современного Китая и его прошлого.
    Рекомендуем эту экскурсию😀👌

    Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️
  • А
    Алёна
    22 декабря 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу
    читать дальше

    и забрали нас не из Гуанчжоу, а из соседнего города, и обратно туда же привезли. Во время экскурсии тоже всегда прислушивалась к пожеланиям. Сами рисовые плантации - красота, дорога туда тоже очень живописная, горы, деревеньки. Река в подземной пещере - потрясающая, и сама по себе пещера впечатляет + там еще сделали световые спецэффекты)
    Спасибо Вере за чудесную экскурсию!

    На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу
  • Е
    Елена
    9 ноября 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Не первый раз нашим сопровождающим по Гуанджоу и окрестностям является Вера. С ней очень комфортно и интересно, тактичный и приятный
    читать дальше

    сопровождающий. Кроме основных пунктов экскурсии, всегда подскажет и поможет по любым аспектам жизни и пребывания в Китае. Возможно, Вы не получите глубинных исторических знаний, но для знакомства со страной то, что нужно. Только не стесняйтесь задавать вопросы)

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
    читать дальше

    плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.

    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
  • В
    Виктория
    3 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
    читать дальше

    подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию.

  • А
    Арина
    1 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке,
    читать дальше

    отведали очень приятный обед в местном ресторане. Также по дороге заехали в очень красивый парк. Чайная плантация ожидаема очень красива, а вот подземная река - неожиданный бонус ко всей поездке: красота просто умопомрачительная! Экскурсия созерцательная, спокойная. Отличный релакс!

    Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке,
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Все понравилось. Для тех, кто хочет отдохнуть от мегаполиса. Николай пунктуальный, доброжелательный, заботливый, приятный в общении. Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    18 июля 2023
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Организатор не смог сам провести экскурсию. Поэтому экскурсия была ограничена услугой такси. Ну и непринужденной беседой на отвлеченные темы.
    Организатор не смог сам провести экскурсию. Поэтому экскурсия была ограничена услугой такси. Ну и непринужденной беседой на отвлеченные темы.
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2023
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай и его коллега Вера организовали для нас с супругом экскурсию на чайную плантацию и в подземные пещеры.
    Это незабываемые впечатления:
    читать дальше

    природа, от которой захватывает дух, труд людей на чайных плантациях, кухня тех мест.
    Вера, которая проводила экскурсию, готова была ответить на любой вопрос, помогала, решала наши пожелания и просьбы. Для ещё более обширного знания и впечатления можно добавить больше рассказов от организаторов об истории края и обычаях.
    Нам с супругом очень понравилось. Мы провели день, который останется в памяти.

    Николай и его коллега Вера организовали для нас с супругом экскурсию на чайную плантацию и в подземные пещеры.
  • С
    Светлана
    20 января 2022
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Добрый день! Николай организовал нам замечательную экскурсию. Приехал к гостинице пораньше. Заметно, что маршрут хорошо продуман. Для обеда он выбрал
    читать дальше

    живописное местечко, можно было не только поесть, но и заглянуть в сувенирные лавочки, походить и размяться на берегу реки.
    В пути Николай давал нам пояснения, рассказывал о местных традициях, о местных промыслах, о том, как сейчас развивается территория.
    Мы давно хотели побывать в местечке, где. Николай показал нам плантацию, где производится один из самых именитых красных чаев. Место удивительное. Красивый пейзаж. Я много лет живу в Китае, но не перестаю удивляться местной природе, форма гор совершенно сказочная. Нам устроили очень вкусную и в тоже время познавательную дегустацию. После была поездка по подземной реке. Эти пещеры находятся в десяти минутах езды от чайной плантации- очень удобно. Сами подземные реки удивительны. Неземное что-то.
    Честно говоря, сначала мне показалось, что дороговато за однодневную экскурсию. НО, потом мне, напротив, стало неловко перед Николаем, расходы большие: бензин (все же километров 130 или больше в один конец), платные дороги, вход в пещеры, дегустация, обед- все стоит немало. Спасибо! Идеальная поездка.

  • В
    Валерия
    29 октября 2019
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай, спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию.
    Это был, действительно, день отдыха и наслаждения: сначала - прекрасный обед в прекрасном ресторане,
    читать дальше

    затем - медитативные чайные плантации и вкуснейший и свежайший чай на фабрике. И подземная река - она была невероятна!
    И все это вкупе с прекрасным русским Николая и просто обилием полезной информации о местах, куда мы приезжали (и не только).
    Еще раз огромное спасибо!

  • R
    Rimas
    8 сентября 2019
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Супер тур и гид. Гид очень услужливый и ответственный. Я рекомендую это всем. Из 10 баллов - 10 баллов. Нас
    читать дальше

    забрали из отеля в точно назначенное время. Мы много узнали о чае. Отличные впечатления на плантации. Мы сами собрали чай и высушили его. Отличный обед. Подземные пещеры также впечатляют.

    Однозначнo. Отличный день.

