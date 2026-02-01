Найдено 3 экскурсии в категории « Мосты » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $161, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов 5% Мини-группа до 6 чел. Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек Начало: По месту вашего проживания «По желанию — стеклянный мост Skywalk» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 $161 $169 за человека На машине Круизы по Жемчужной реке 7 часов Водная прогулка Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами Начало: В холле вашего отеля «Особая гордость природного комплекса — мост с подвесными стеклянными конструкциями» $500 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 12 чел. Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу Покинуть шумный город и найти стеклянный мост с водопадами «В стоимость входит входной билет в ущелье Гулун, включая стеклянный мост и зону водопадов» от $530 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Гуанчжоу

