Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
«По желанию — стеклянный мост Skywalk»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
22 фев в 08:30
27 фев в 08:30
$161
$169 за человека
Водная прогулка
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
«Особая гордость природного комплекса — мост с подвесными стеклянными конструкциями»
25 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу
Покинуть шумный город и найти стеклянный мост с водопадами
«В стоимость входит входной билет в ущелье Гулун, включая стеклянный мост и зону водопадов»
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
от $530 за всё до 12 чел.
