Сафари-парк Чимэлун: путешествие в мир дикой природы
Познакомиться с редкими животными со всего мира
Большие панды, коалы, белые тигры, жирафы и десятки других зверей живут здесь в просторных природных зонах, максимально приближённых к естественной среде.
За день вы побываете в разных уголках парка, увидите представителей фауны со всего мира и узнаете, как сегодня сохраняют редкие виды.
Описание экскурсии
Вы можете сами выбирать последовательность локаций. Маршрут для примера:
9:00 — начало. После входа вы отправитесь в прогулку по просторным тематическим зонам, где животные живут в условиях, максимально приближённых к естественной среде
10:00 — центр больших панд. Понаблюдаете за символом Китая, узнаете об образе жизни панд и современных программах по сохранению этого редкого вида
11:30 — африканская саванна. Увидите жирафов, зебр, антилоп, львов и других обитателей саванны в просторных природных вольерах
13:30 — мир редких животных. Познакомитесь с коалами, белыми тиграми, кенгуру и другими животными из разных уголков планеты
15:00 — тропический лес. Пройдёте по тематической зоне с экзотическими растениями и животными
16:30 — свободное время. Сможете ещё раз заглянуть в понравившиеся павильоны, сделать фотографии и самостоятельно исследовать парк
17:30 — завершение программы
Организационные детали
Доступны аренда детских колясок, инвалидных кресел и камер хранения, а также платная парковка — 36 юаней (~$6) за 24 часа
Есть бесплатные шаттлы, вай-фай и карты
В парке работают различные рестораны с китайской, западной и тематической кухней
Детям и пожилым людям рекомендуется находиться в сопровождении взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
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