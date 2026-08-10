Большие панды, коалы, белые тигры, жирафы и десятки других зверей живут здесь в просторных природных зонах, максимально приближённых к естественной среде. За день вы побываете в разных уголках парка, увидите представителей фауны со всего мира и узнаете, как сегодня сохраняют редкие виды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $57 за человека

Описание экскурсии

Вы можете сами выбирать последовательность локаций. Маршрут для примера:

9:00 — начало. После входа вы отправитесь в прогулку по просторным тематическим зонам, где животные живут в условиях, максимально приближённых к естественной среде

10:00 — центр больших панд. Понаблюдаете за символом Китая, узнаете об образе жизни панд и современных программах по сохранению этого редкого вида

11:30 — африканская саванна. Увидите жирафов, зебр, антилоп, львов и других обитателей саванны в просторных природных вольерах

13:30 — мир редких животных. Познакомитесь с коалами, белыми тиграми, кенгуру и другими животными из разных уголков планеты

15:00 — тропический лес. Пройдёте по тематической зоне с экзотическими растениями и животными

16:30 — свободное время. Сможете ещё раз заглянуть в понравившиеся павильоны, сделать фотографии и самостоятельно исследовать парк

17:30 — завершение программы

Организационные детали