Имперское изящество, европейский след и прыжок в будущее - в Гуанчжоу
Китай кажется монолитным гигантом, но я покажу вам его «трещины» и невероятную волю к возрождению. Сначала мы погрузимся в мир кантонского зодчества, мифов и традиционной оперы. Затем полюбуемся викторианской архитектурой и обсудим колониальное прошлое. И наконец увидим несокрушимый Китай, который приготовился к прыжку в будущее. Попробуем разгадать китайский пазл!
Описание экскурсии
10:00–11:30 — Академия клана Чэнь и погружение в традиционный Китай. Осмотрим шедевр кантонской архитектуры и дом китайской аристократии
12:00–13:30 — Мир звуков и масок в Музее кантонской оперы. Полюбуемся нарядами и гримом
13:30–15:00 — улочки Старого города и перекус. Прогуляемся по аутентичным жилым кварталам, сделаем атмосферные кадры в колоритных переулках и зайдём в проверенное место, чтобы попробовать кантонскую кухню
15:00–16:30 — колониальная Европа на острове Шамянь. Короткий переезд — и мы в другом мире. В уголке викторианской Англии или элегантной Франции
17:30–18:30 — будущее наступило на площади Хуачэн и у Кантонской башни. В деловом центре города выйдем к небоскрёбам-близнецам, чтобы увидеть Кантонскую башню во всем величии. Здесь вы почувствуете мощь и масштаб современного Китая
Вы узнаете:
как бюрократия определяла развитие страны
как клановая система помогала выживать в огромном Китае и почему фамилия до сих пор важнее индивидуальности
почему опера работала как социальный лифт
почему Гуанчжоу был единственным портом, открытым для иностранцев, и к чему это привело
как европейцы обустроили свой быт на крошечном острове среди чужой культуры
как город из рыбацкой провинции превратился в мировой мегаполис за 40 лет
о чём мечтают современные китайцы, во что верят и почему они так одержимы технологиями
Организационные детали
Дополнительно по желанию или при необходимости оплачивается трансфер между локациями — $10, рекомендую пешком
Трансфер от Европейского острова до Кантонской башни и билет в музей включены
Питание — $5-15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Седьмой улице Чжуншань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Руслан.
Я живу в Гуанчжоу с 2024 года, окончил здесь университет и влюбился в эту страну. Моя история в Китае — это не просто учеба и работа, это читать дальшеуменьшить
жизнь внутри культуры. Моя жена — китаянка, и мы вместе продолжаем путешествовать и открывать Китай.
Как иммигрант, я прекрасно понимаю «боль» путешественников из России и СНГ посещающих Китай. И знаю, чтобы поездка была максимально продуктивной нужен свой человек который познакомил с местной культурой и традициями.
Все маршруты были лично пройдены и составлены из личного опыта.
Поскольку ранее занимался логистикой из Китая также можем обсудить данную тему. Она особенно важна при приближении Кантонской выставки 2026
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