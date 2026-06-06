Китай кажется монолитным гигантом, но я покажу вам его «трещины» и невероятную волю к возрождению. Сначала мы погрузимся в мир кантонского зодчества, мифов и традиционной оперы. Затем полюбуемся викторианской архитектурой и обсудим колониальное прошлое. И наконец увидим несокрушимый Китай, который приготовился к прыжку в будущее. Попробуем разгадать китайский пазл!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Ваш гид в Гуанчжоу

Описание экскурсии

10:00–11:30 — Академия клана Чэнь и погружение в традиционный Китай. Осмотрим шедевр кантонской архитектуры и дом китайской аристократии

12:00–13:30 — Мир звуков и масок в Музее кантонской оперы. Полюбуемся нарядами и гримом

13:30–15:00 — улочки Старого города и перекус. Прогуляемся по аутентичным жилым кварталам, сделаем атмосферные кадры в колоритных переулках и зайдём в проверенное место, чтобы попробовать кантонскую кухню

15:00–16:30 — колониальная Европа на острове Шамянь. Короткий переезд — и мы в другом мире. В уголке викторианской Англии или элегантной Франции

17:30–18:30 — будущее наступило на площади Хуачэн и у Кантонской башни. В деловом центре города выйдем к небоскрёбам-близнецам, чтобы увидеть Кантонскую башню во всем величии. Здесь вы почувствуете мощь и масштаб современного Китая

Вы узнаете:

как бюрократия определяла развитие страны

как клановая система помогала выживать в огромном Китае и почему фамилия до сих пор важнее индивидуальности

почему опера работала как социальный лифт

почему Гуанчжоу был единственным портом, открытым для иностранцев, и к чему это привело

как европейцы обустроили свой быт на крошечном острове среди чужой культуры

как город из рыбацкой провинции превратился в мировой мегаполис за 40 лет

о чём мечтают современные китайцы, во что верят и почему они так одержимы технологиями

Организационные детали