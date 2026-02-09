читать дальше

мужчина. Не скажу что прям много рассказывал, но достаточно. Маршрут не утомительный, хотя были и на окраине и в центре, было интересно. Понравилась гора Лотоса, симпатичный большой парк. Обед в кафе-обильный, даже не доели)).

Желаем Николаю сделать еще одну программу. Многие другие места достойны внимания(посмотрели самостоятельно). Николай даже после экскурсии(в другие дни) охотно отвечал на наши вопросы в воцап. Спасибо большое за гостеприимство