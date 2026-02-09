Водная прогулка
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
«За фотогеничными уголками Гуанчжоу мы отправимся к горе Лотоса — в живописный городской парк, который объединил архитектурные традиции Китая и чудесные природные ландшафты»
23 фев в 09:30
24 фев в 09:30
от $280 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
«По дороге и в парке вы узнаете:»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
22 фев в 08:30
27 фев в 08:30
$161
$169 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Гуанчжоу
Познакомиться с городом во всём его многообразии
Начало: Возле Академии клана Чэн
«Парк Горы Лотоса (11:00–14:00)»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
23 фев в 09:00
25 фев в 09:00
$150 за человека
- ННаталия9 февраля 2026Очень комфортная экскурсия!
- ЛЛюдмила11 января 2026Николай замечательный гид: доброжелательный, вежливый, пунктуальный. Везде и всюду сопровождал нас, заботился о нашем комфорте. Делает замечательные фото, что в современных условиях важный навык! Рекомендую! Вернемся вновь и посоветуем друзьям!
- ММаргарита23 декабря 2025С нами был Юрий. Поездка понравилась, маршрут соответствовал заявленному, очень комфортная машина и вождение. В конце немного изменили маршрут по
- ЕЕвгения17 ноября 2025Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
- ВВалерий10 ноября 2025Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
- ЮЮлия31 октября 2025Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
- ЛЛАРИСА1 сентября 2025Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
- ООльга15 августа 2025Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
- ААлександра6 июня 2025Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
- ИИрина8 мая 2025Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
