Мои заказы

Экскурсии по паркам Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $150, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
40 отзывов
Водная прогулка
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
«За фотогеничными уголками Гуанчжоу мы отправимся к горе Лотоса — в живописный городской парк, который объединил архитектурные традиции Китая и чудесные природные ландшафты»
23 фев в 09:30
24 фев в 09:30
от $280 за человека
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
На машине
12 часов
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
«По дороге и в парке вы узнаете:»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
22 фев в 08:30
27 фев в 08:30
$161$169 за человека
Обзорная прогулка по Гуанчжоу
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Гуанчжоу
Познакомиться с городом во всём его многообразии
Начало: Возле Академии клана Чэн
«Парк Горы Лотоса (11:00–14:00)»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
23 фев в 09:00
25 фев в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    9 февраля 2026
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Очень комфортная экскурсия!
  • Л
    Людмила
    11 января 2026
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай замечательный гид: доброжелательный, вежливый, пунктуальный. Везде и всюду сопровождал нас, заботился о нашем комфорте. Делает замечательные фото, что в современных условиях важный навык! Рекомендую! Вернемся вновь и посоветуем друзьям!
  • М
    Маргарита
    23 декабря 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    С нами был Юрий. Поездка понравилась, маршрут соответствовал заявленному, очень комфортная машина и вождение. В конце немного изменили маршрут по
    читать дальше

    согласованию, т. к. Кантонскую башню посетили сами накануне. Что хотелось бы - больше исторических фактов о посещаемых местах и стране в целом. Приходится постоянно задавать вопросы, т. к. не спросив, диалога не будет. Т. е. больше похоже на прогулку в очень комфортных условиях.

  • Е
    Евгения
    17 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
    Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений -
  • В
    Валерий
    10 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
    Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилосьСейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилосьСейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилосьСейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилосьСейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
    читать дальше

    мужчина. Не скажу что прям много рассказывал, но достаточно. Маршрут не утомительный, хотя были и на окраине и в центре, было интересно. Понравилась гора Лотоса, симпатичный большой парк. Обед в кафе-обильный, даже не доели)).
    Желаем Николаю сделать еще одну программу. Многие другие места достойны внимания(посмотрели самостоятельно). Николай даже после экскурсии(в другие дни) охотно отвечал на наши вопросы в воцап. Спасибо большое за гостеприимство

    Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошоПервый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо
  • Л
    ЛАРИСА
    1 сентября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
    читать дальше

    в 15,а на улице ливень стеной,с трудом видны здания напротив. Николай встретил в аэропорту,отвез на пешеходную улицу с множеством магазинов,где мы накупили подарков домой. Вкусно покормил нас ужином и в 21ч мы были в отеле,промокнув все насквозь. Очень жаль,что увидеть мы не смогли ничего из-за погоды.

  • А
    Александра
    6 июня 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
    Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировалиЭкскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировалиЭкскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировалиЭкскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировалиЭкскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Все символы Гуанчжоу за один день;
  2. Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день;
  3. Обзорная прогулка по Гуанчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Площадь Хуа Чэн;
  2. Телебашня Гуанчжоу;
  3. Самое главное;
  4. Пекинская улица;
  5. Остров Шамянь;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Мосты;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в феврале 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 280 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парки», 40 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель