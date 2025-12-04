Индивидуальная
Три лика Гуанчжоу
Открыть древний, культурный и духовный город за один день
4 дек в 16:00
5 дек в 10:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании гида-русскоговорящего китайца
4 дек в 10:00
5 дек в 10:00
$335 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
от $480 за всё до 10 чел.
