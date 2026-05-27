Никаких переговоров с таксистами и поиска нужного выхода — водитель встретит вас в зоне прибытия и доставит прямо до отеля.
А если нужно объехать несколько точек по делам или для шопинга — предоставим авто с водителем на полдня или целый день и построим оптимальный маршрут. Все поездки — на современном электрическом минивэне класса MPV.
Описание трансфер
Трансфер из аэропорта в отель или наоборот. Водитель встретит вас в зоне прибытия аэропорта Гуанчжоу Байюнь и доставит до вашего отеля в городе — или в обратном направлении.
Аренда авто с водителем для поездок по городу на 4 (до 50 км) или 8 часов (до 100 км). Маршрут и расписание мы подстроим под ваши дела — вам останется только сесть в машину.
Организационные детали
- Все поездки проходят на электрическом минивэне класса MPV (ориентир — Roewe iMAX8 EV или аналог). Тип автомобиля может варьироваться в зависимости от доступности
- При бронировании укажите информацию о рейсе и адрес отеля
- При превышении включённого в тариф аренды машины с водителем времени или расстояния взимается дополнительная плата
- Время и маршрут мы скорректируем по запросу в любой момент
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер из аэропорта в отель в Гуанчжоу или обратно
|$30
|4 часа аренда авто с водителем (до 50 км)
|$35
|8 часов аренды авто с водителем (до 100 км)
|$40
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
Входит в следующие категории Гуанчжоу
от $30 за человека