9 часов
Водная прогулка
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
13 сен в 09:30
14 сен в 09:30
от $250 за человека
10 часов
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 сен в 09:30
14 сен в 09:30
от $250 за человека
8 часов
Водная прогулка
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 июля 2024Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
- VValentina21 мая 2024Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
- ССветлана28 апреля 2024Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
- ВВиктория3 апреля 2024Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в сентябре 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Водные экскурсии в Гуанчжоу на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024