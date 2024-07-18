Экскурсии по воде в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
12 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
13 сен в 09:30
14 сен в 09:30
от $250 за человека
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 сен в 09:30
14 сен в 09:30
от $250 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
8 часов
Водная прогулка
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
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    плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.

    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного проНиколай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про
  • V
    Valentina
    21 мая 2024
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
  • В
    Виктория
    3 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
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    подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Водные развлечения»

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  1. Все символы Гуанчжоу за один день
  2. Живописные окрестности Гуанчжоу
  3. Впечатляющий Гуанчжоу
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в сентябре 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Водные экскурсии в Гуанчжоу на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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