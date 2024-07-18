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плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.