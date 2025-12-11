Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 09:00
13 дек в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 18:00
13 дек в 17:00
от $320 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $425 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от $405 за всё до 10 чел.
