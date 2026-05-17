В парке «Чимелонг» вы увидите панд, белых тигров, жирафов, коал и десятки других животных в условиях, которые максимально похожи на их естественную среду обитания. А в тематических павильонах узнаете о привычках четвероногих и пернатых двуногих. Рекомендуем приезжать пораньше, чтобы без спешки провести день в звериной компании.
Описание экскурсии
Сафари-зона — вы проедете по территории парка и понаблюдаете за животными в просторных вольерах.
Прогулочные зоны — исследуете парк пешком и познакомитесь с обитателями вблизи: от белых тигров до коал и панд
Тематические павильоны — узнаете больше о жизни и привычках животных со всего света.
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
- При бронировании укажите своё полное имя и адрес электронной почты
- После оплаты вы получите электронный ваучер, который нужно показать при входе
- Билет действителен только на выбранную дату посещения
- Детские и льготные билеты действуют при соблюдении возрастных или ростовых ограничений парка — уточняйте детали при бронировании
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|будний день, взрослый
|$68
|будний день, детский (3–11 лет)
|$48
|будний день, пенсионный 64+
|$48
|выходной день, взрослый
|$80
|выходной день, детский (3–11 лет)
|$55
|выходной день, пенсионный 64+
|$55
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Hanxi Chimelong station
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Билеты пришли, хоть и появилась лёгкая неразбериха с отправкой. Организатор реализовал услугу в полном объеме
