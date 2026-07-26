Водитель встретит вас в аэропорту Гуанчжоу с именной табличкой, поможет с багажом и доставит прямо до отеля или другого адреса на просторном минивэне Buick GL8. Мы отслеживаем статус рейса, поэтому встреча состоится вовремя даже при задержке самолёта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Встреча в аэропорту

После прохождения паспортного контроля и получения багажа вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилёта. Мы заранее отслеживаем статус рейса, поэтому даже при изменении времени прилёта водитель вас дождётся.

Помощь с багажом

Водитель поможет разместить багаж в автомобиле, чтобы вы могли расслабиться и без спешки отправиться к месту назначения.

Трансфер на минивэне бизнес-класса

Поездка проходит на просторном авто Buick GL8 с удобными креслами, кондиционером и питьевой водой в салоне. Мы доставим вас в отель, апартаменты, офис или по любому другому адресу в Гуанчжоу. Если пункт назначения находится за пределами города, заранее рассчитаем стоимость и согласуем все детали.

Организационные детали