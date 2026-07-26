Водитель встретит вас в аэропорту Гуанчжоу с именной табличкой, поможет с багажом и доставит прямо до отеля или другого адреса на просторном минивэне Buick GL8. Мы отслеживаем статус рейса, поэтому встреча состоится вовремя даже при задержке самолёта.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту
После прохождения паспортного контроля и получения багажа вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилёта. Мы заранее отслеживаем статус рейса, поэтому даже при изменении времени прилёта водитель вас дождётся.
Помощь с багажом
Водитель поможет разместить багаж в автомобиле, чтобы вы могли расслабиться и без спешки отправиться к месту назначения.
Трансфер на минивэне бизнес-класса
Поездка проходит на просторном авто Buick GL8 с удобными креслами, кондиционером и питьевой водой в салоне. Мы доставим вас в отель, апартаменты, офис или по любому другому адресу в Гуанчжоу. Если пункт назначения находится за пределами города, заранее рассчитаем стоимость и согласуем все детали.
Организационные детали
- Едем на комфортном минивэне Buick GL8 вместимостью до 6 гостей с багажом
- Если у вас большое количество крупногабаритного багажа, пожалуйста, сообщите об этом заранее в переписке
- При бронировании сообщите номер рейса, дату прилёта, адрес назначения
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Гуанчжоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 45 туристов
Мы — команда местных гидов в Гуанчжоу. Живём здесь много лет, говорим по-русски и знаем город не по туристическим буклетам, а изнутри — его скрытые дворики, настоящие чайные, старинные храмы и
Входит в следующие категории Гуанчжоу
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