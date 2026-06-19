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Индивидуальная
до 12 чел.
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
Телебашня, храм Дафо и традиционный кантонский завтрак за одну пересадку
Начало: В аэропорту или на вокзале
«В стоимость входит трансфер на микроавтобусе от аэропорта Байюнь или Южного железнодорожного вокзала Гуанчжоу, бутилированная вода, завтрак — одна порция рисовых рулетов (чжэнфэнь)»
Завтра в 13:00
20 июл в 08:00
от $335 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная прогулка по Гуанчжоу
Познакомиться с городом во всём его многообразии
Начало: Возле Академии клана Чэн
«В зависимости от кол-ва людей поедем на легковом авто или минивэне»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер на бизнес-минивэне
Начать путешествие без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Гуанчжоу
«Трансфер на минивэне бизнес-класса»
20 июл в 11:00
21 июл в 08:00
от $78 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Впечатления от этой короткой пересадки остались исключительно положительными. Гид встретил меня в аэропорту, мы посмотрели знаковые здания и посетили парк, где гуляют местные жители и куда редко доходят туристы. После экскурсии водитель отвёз меня обратно в аэропорт. Полностью рекомендую!
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Всего 1 отзыв в Гуанчжоу в категории "На микроавтобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Гуанчжоу в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 335. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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