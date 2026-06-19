A Anastasia

Впечатления от этой короткой пересадки остались исключительно положительными. Гид встретил меня в аэропорту, мы посмотрели знаковые здания и посетили парк, где гуляют местные жители и куда редко доходят туристы. После экскурсии водитель отвёз меня обратно в аэропорт. Полностью рекомендую!