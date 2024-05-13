Туры из аэропорта Гуанчжоу

Найдено 4 тура в категории «Из аэропорта» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $2 640. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Авторский тур
13 дней
1 отзыв
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 915 за человека
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
🚗 На машине
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
17 сен в 10:00
15 окт в 10:00
191 000 за человека
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
17 сен в 11:00
28 окт в 11:00
$2 640 за человека
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Авторский тур
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
9 ноя в 10:00
226 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
    Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
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    маршруту! Логистика перемещения организована замечательно. Отели по маршруту тура заслуживают высших похвал! Хотелось бы, чтобы длительность тура была увеличена на день, два. Не хватило времени впитать всю красоту маршрута данного путешествия. Гид Дмитрий Эскин заслуживает отдельного восхищения за проведенный тур. Его знания истории данного края, национальных особенностей, само составление тура, и помощь при его прохождении, сделали данный тур ярким и незабываемым! Всем рекомендую!!!

  • Л
    Любовь
    16 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
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    делал наш отдых комфортным. Все четко организовано. А Китай - красивая страна, которую стоит посетить: древние рисовые террасы, горы Аватар, чайная церемония, стрит фуд на красочных ярких вечерних улицах, сами города и многое другое. У каждого свое впечатление. Надеюсь в будущем еще куда-то вместе с этой компанией съездить. Посетили все заявленные по программе места и даже больше. 3 поезда и один перелет внутри страны. Готовьтесь к активному отдыху!

  • Г
    Галина
    1 февраля 2024
    Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
    Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
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    и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.

  • Д
    Дмитрий
    29 января 2024
    Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
    "Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
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    выбору. Инна ввела нас в волшебный мир древней культуры и невероятной природы. Мы побывали в местах, о которых даже не могли мечтать. Инна показала нам маленькие уютные поселения, где время остановилось века назад. Мы познакомились с местным населением, узнали их обычаи и традиции. Инна - настоящий маг в мире туризма. Ее туры - это не просто путешествия, это настоящие приключения, полные ярких впечатлений и невероятных открытий.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Из аэропорта»

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  1. Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
  2. Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
  3. Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
  4. Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в июле 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Из аэропорта" можно забронировать 4 тура от 2 640 до 226 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Из аэропорта», 5 ⭐ отзывов, цены от $2640. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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