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и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.